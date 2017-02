Camp CC: Får jag lov?

Himmelriket + får = sant. Salou + får = nja.

När Himmelriket är ute och reser i Malmö FF:s fotspår, har vi i stort sett bara tre uppdrag: Skriva om MFF, fota kyrkor och få minst en bild på ett får.Just det sistnämnda har inneburit seriösa problem. Salou är en badort men även vintertid finns här förstås en hel del människor. Och affärer. Och restauranger och barer. Och där det finns gott om människor finns det vanligtvis inte så mycket boskap. Får är inget undantag.Men Himmelriket tar sina uppdrag på allvar, och i går eftermiddag gav Pontus och jag oss ut för att se vad vi kunde finna för att tillfredsställa alla får-fetischister. Nedan är resultatet.Vi ber redan nu om ursäkt för att ha upptagit er tid.Både Jens Fjellström och Magnus Pehrsson menade att det var trevligt att höra lite göteborgska när vi träffades för första gången på lägret. De har uppenbarligen inga språköron - jag är från Varberg. Men med det sagt tillåter jag mig själv att ta till göteborgs-humor angående vårt stamhak här i Salou: "The food here is really sheep".En fårskalle.Pontus och det randiga fåret.Kor och får hittas ihop. Pontus äter både kor och får.Pontus hävdar med bestämdhet att detta en gång kan ha varit ett får. Jag är dock tveksam.Once upon a time...Även om Pontus menar att detta är en get, så anser jag att uppdraget i och med den här bilden av ett får i ett foto utanför en affär är slutfört.Kyrkorna tar vi en annan dag.