Camp CC: En liten lista från Salou

Så här sista kvällen i Salou listar Kroon lite höjdpunkter från lägerveckan.

En ledare, en charmör, en Göteborgare.Vår teamleader har hållt fårskocken samlad samtidigt som han har fått manliga bartenders på fall, stulit högar av småbarns strävsamt hopsamlade konfetti och skapat sockerkris i Spanien.Både Jens Fjellström och Magnus Pehrsson kände dessutom spontant att vår ciceron var från Göteborg. Att Magnus försökte framhärda att han endast är en enkel Varbergsson sätter vi på blygsamhetskontot.Vi som undrade var Peter Sellers indiske vandrande katastrof tog vägen efter succén i "Åh vilket party!" vet nu att han driver en restaurang i Salou, The New Amigo". Destruktiviteten kombinerad med undergiven artighet är intakt och vi kan även konstatera att hans bror driver en pub i Cambrils, "The Beer Factory".Himmelriket avråder bestämt från båda etablissemangen!I all enkelhet gör den här helyllepågen en grym vecka. Rätt felfri i två matcher, fantastiskt seriös på träning och dessutom härligt underhållande de få gånger han gör misstag. Mer arga utbrott åt folket!Om Hrundi V Bakshis sunkkrog var bedrövlig så hade vi en underbar brasiliansk restaurang precis nedanför vår lägenhet.Härliga biffar, pinfärsk fisk, stora kupor med brandy och en underbart fin personal.Att kyparna var kära i Magnus hjälpte kanske till, men servicen var fantastiskt fin. Extra plus att en av kyparna var en kopia av Karl Pilkington, fast glad!En klippa att hålla i när åskan går. Även om Johan inte har spelat match på det här lägret sprider han trygghet och gemyt.När vår ofrivillige gigolo Magnus skulle intervjua vår supermålis så frös han om händerna, varvid Wiland tog Magnus nerkylda tassar mellan sina och gnuggade dem varma.För en Lundabo är det härligt att se allt cyklande från de allsvenska lagen här i Salou. Man känner sig som hemma.Det enda läskiga har ju varit att man konstant har varit orolig för att krocka med våra himmelsblå cyklister och decimera truppen mitt under försäsongen. Lyckligtvis har vi kunnat undvika detta.Jag har sett fyra MFF-matcher i Spanien. Atletico Madrid-MFF, Real Madrid-MFF, Östersund-MFF och så idag Sirius -MFF.Efter de tre första, med 0-15 i målskillnad började jag tro att allt var mitt fel. Därför var dagens seger extra skön. Nu vågar jag fortsätta se MFF om de spelar i Spanien igen!MFF:s två kommunikationskillar har under veckan gjort ett kanonjobb med att hjälpa oss med att boka intervjuer och se till att vi har kunnat få tillgång till spelarhotellet när det har behövts. Härligt jubbat pågar, Himmelriket ber att få tacka för all hjälp!Den norska trippeln i dagens match gick väl ingen förbi. Skönt att våra gutter steg fram och visade vinnarskalle så att lägret slutade i dur. Vi elsker dette landet!Det har varit blåsigt ibland och kyligt ibland, men jisses vad skönt det är att få lite ljus och sol så här i början på februari.Det har gjort gott för kropp och själ och jag är övertygad om att det har gjort vårt kära himmelsblåa lag gott också.