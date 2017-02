Camp CC: Intervju med Lasse Nielsen

Himmelriket fick några kommentarer från vår nya danska försvarsklippa Lasse Nielsen.

Lasse Nielsen var enligt många som såg MFF:s match mot Östersund en av matchens bästa spelare. Tillika har Lasse sett väldigt bra ut på träningarna här i Salou där han har imponerat med sin brytsäkerhet, snabbhet och speluppfattning.Lasse kommenterade den första tiden i Malmö FF så här:- Det är väldigt bra här. Det är en grupp med fina individer och jag har kommit in bra i gruppen och jag trivs mycket bra. Vi har bra träningar och jag känner att jag har kommit in i det bra spelmässigt också.Lasse Nielsen ansåg även att det ser positivt ut trots förlusten mot Östersund. På frågan om hur han såg på senaste matchen svarade han:-Väldigt bra faktiskt. Vi har tagit stora kliv redan mot hur vi vill spela. Det var en stor utveckling från första matchen mot Helsingör.Resultatet blev inte så bra och vi har självklart en hel del kvar att jobba med, men så skall det ju vara så här tidigt på säsongen.Men jag tycker verkligen att vi i stora delar av matchen spelade riktigt bra.Nielsen kunde även ge lugnande besked gällande att han tog det lugnt pådagens träning och gick av 20 minuter före träningens slut. På frågan om det berodde på en känning sade han:Nej nej, inte alls! Vi var ett gäng som har spelat lite mer på sista tiden som fick lov att gå av lite tidigare för att vila kroppen lite.Det har varit ganska intensivt under senaste veckorna så lite extra vila kan behövas ibland.Lasse Nielsen lär således med all sannolikhet starta även mot Sirius på onsdag, men Himmelriket återkommer med mer aktuellt material angående den matchen i under morgondagen.