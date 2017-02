Camp CC: Johan Wiland tillbaka och snart redo för match

Efter sin svåra knäskada som höll honom borta de sista matcherna 2016, är Johan Wiland nu äntligen tillbaka i mer eller mindre full träning. Och snart kan han vara redo att spela matcher.

I matchen mot Falkenberg hösten 2016, där det nittonde guldet till slut blev klart, blev Malmös målvakt Johan Wiland svårt skadad. Det var motståndarlagets best till anfallare, Hakeem Araba, som för andra året i rad fullständigt manglade ner Wiland. Första gången, 2015, gick det någorlunda väl med ”bara” en hel del smärtor. I höstas gick det värre, ledbandet i knät var av.På lägret här i Salou är han tillbaka. Efter att ha varit med på alla målvaktsövningar, var han i eftermiddags för första gången med på den avslutande spelövningen. Till synes obehindrat rörde han sig och slängde sig efter bollar.– Det känns väldigt bra. Idag var väl egentligen första provet inne i spel. Där var inga större konstigheter med knät, utan det är nog mer hjärnan som ska fatta också. När man inte är med i spelet tänker man att vissa situationer kan komma att göra ont, men när man väl var med så kändes det väldigt bra. Men det är lite kvar innan det är aktuellt med att spela en match.– Vi hade som mål att jag skulle vara inne i träning under den här veckan, de här tio dagarna, och jag är glad att det har blivit så. Det blir inget spel mot Sirius nu på onsdag, men kanske när vi kommer hem att det kan bli aktuellt.– Ja, jag hoppas det.Johan tränar med ett skydd för knät.– Det är mer för min egen skull tror jag, att hjärnan får känna att det är okey det här.– Ha ha, härligt. Det är ju otroligt sköna nyheter för mig. Men du ska se att något lag har en annan sån där stor best att ställa upp med när vi möter dem.– Att det är ett långt år och många matcher, och att det finns mycket att tänka på och en del beslut att ta. Men just nu koncentrerar jag mig bara på att komma tillbaka i matchform. Det är det jag mest siktar på för tillfället, så får vi ta det andra senare.– Ha ha ha, ja det var precis det som man kunde utläsa av vad jag just sa. Underbart Magnus, du citerar alltid mig rätt (skratt).