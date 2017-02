Camp CC: Språkförbistring

Ännu en dag har förflutit i Katalonien och då MFF har ledigt har Himmelriket tampats med att förstå och göra sig förstådda.

Då våra blåa pågar tog ledigt idag passade Himmelriket på att ta en utflykt till närliggande metropolen Barcelona.Både Peter och Magnus är ölkonnässörer så undertecknad följde bara med på de väl scoutade barerna där utbudet på såväl inhemsk som importerad craft beer var utomordentligt väl tilltaget, som Bengt Madsen hade uttryckt det.Vi började på utmärkta Beer´linale där vi förutom god öl även åt en lätt men ljuvlig lunch i grisens tecken. Magnus som med sin pondus är Himmelrikets lagledare tog i vanlig ordning notan för att sedan lite lagom hotfullt driva in pengarna från sina drängar Peter och Pontus.Mätta och belåtna vandrade vi vidare till nästa ställe med det skandinaviskt klingande namnet Kaelderkold. För ovanlighetens skull stod det ingen hipsterskäggig karl bakom bardisken utan en finlemmad kvinna. Efter en klunk öl ser Peter kvinnan försöka släpa upp ett ölfat från källaren varvid han servilt kastade sig fram för att hjälpa till. Barkvinnan blev djupt tacksam och man kunde nästan höra stråkar genomtränga Barcelonas stadsbuller.När vi har druckit upp gick Magnus i förväg till kassan och betalade. Hans trogna följeslagare Peter och undertecknad följde efter ut på gatan glada ihågen. Då hojtar den finlemmade kvinnan i baren! Det visar sig att Pappa Magnus bara har betalt för sig så vi tvingas med mössan i handen gå tillbaka, be om ursäkt och betala. Peter förvandlas från hjälte till halvtjuv och jag står lika fåraktig som vanligt och ber om ursäkt. Väl ute igen är vi bittra på Magnus som inte kunde förvarnat oss om att vi plötsligt skulle klara oss själva!Nåja, efter en liten promenad var vi glada igen och hamnade på ett annat ställe med danskklingande namn, Ølgod.Många kranar med god öl och även här med en ung tjej i baren.Hennes engelska låter lite speciell så Magnus frågar varifrån hon kommer och det visar sig att tösen är dansk.Toppen säger Magnus, då förstår du min svenska! Jo, tycker tjejen och börjar prata danska med Magnus som plötsligt ser ut som en fågelholk. Danska är vår teamleaders akilleshäl och plötsligt önskade han nog att han hade hållit sig till engelska.Peter däremot visade sig vara en hejare på danska och tack vare honom flöt allt smidigt.Lite lätt fnissiga tog vi oss tillbaka till hembyn Salou där kvällens middag skulle intas på härliga brasilianska stamkrogen The Beach Club.Våra vänner i serveringen kan inte ett ord engelska, men det har vi under veckan hanterat med Magnus skolspanska, gester och gott humör.Denna kvällen kommer dock en ny servitris och frågar vad vi vill ha att dricka. Hon briljerar med att fråga på engelska med riktigt hyggligt uttal!Två av oss beställer varsitt glas rött vin, varvid vår vän återkommer med två välfyllda glas immiga av kallt vitt vin.Nice effort, men vi börjar om från början.Bortsett från denna fadäs är middagen i vanlig ordning utmärkt.Stämningen är underbar och vi känner hur kemin mellan oss och personalen succesivt har ökat under veckan.När vi skall betala, det är åter Magnus som har tagit hand om denna detalj efter debaclet i Barcelona, så vill hovmästaren (som är vansinnigt lik en engelsk tv-profil, vilket vi kommer att återkomma till i en annan text) prata med honom. Vi förstår att det är en vänskapsförklaring som väntar och Magnus är idel öra. Lyckligt leende börjar vår nye vän prata intensivt med Magnus, men då hans spanska är uppblandad med portugisiska har Magnus ytterst lite glädje av sin skolspanska och samtalet går i stå.I en sista desperat ansträngning, påhejad av systrar och kusiner väljer vår hovmästare att göra sig förstådd med Google translate.Han knappar in sin viktigaste fras, vänder telefonen mot Magnus och Peter som äntligen skall få se vad han menar. Där står det: "I touched you today"Peter inser att detta är privat. Han har inte där att göra. Han drar med mig ut, Magnus står kvar, rörd. På mer än ett sätt verkar det.Vi går hem efter ytterligare en dag fylld av glädje och överraskningar.