Camp CC: Stor intervju med Jens Fjellström

Efter gårdagens eftermiddagsträning blev det ett samtal med assisterande tränare Jens Fjellström om lägret, matcherna här nere och vad det egentligen är som MFF håller på med.

– När vi tittade efteråt på vår insats är känslan densamma som när vi gick av matchen, att resultatet inte överensstämde med prestationen. Att det fram till minut 72, när vi släpper in första målet, finns det väldigt mycket som vi gör bra, och som vi är nöjda med. När vi levererar det över tid kommer det att ge ledningar och segrar. Så det finns en hel del som vi tar med oss. Vi har ett försvarsspel mot ett Östersund som är ett av de svåraste lagen i Allsvenskan att försvara sig mot, där jag tycker att vi har ett bra grepp på dem. Där är några olyckliga saker som sker i samband med målen, vilket vi inte behöver gå in på här, men som sagt, där var mycket vi var nöjda med att få se.– Vad vi vill bli bättre på, vilket är sådant som avgör matcher, är vad som sker i de två straffområdena. Vi är inte tillräckligt noggranna i försvaret vid några tillfällen, och framåt räknade vi till nio rätt hyfsade stycken, och det ska räcka för att vinna en match. Där måste vi bli skarpare helt enkelt.– Vi kommer att ge laget en bild av vilka Sirius är, så att man som spelare vet vilken slags motstånd det är man möter. I övrigt fokuserar vi nästan uteslutande på vårt eget spel och prestation, och då tror vi att det ska bli bra.– Ja, alltså… Det där är ju Magnus tankar, det är nog bäst att han får svara på. Jag vet på ett ungefär, men jag vet inte hur mycket han tycker om att berätta om det. Det vore nog dumt om jag blir en källa som släpper ut information som ska förbli intakt så att säga (skratt).– Där ställer du frågan bra. Jag tycker så här långt att gruppen har köpt det vi håller på med, och de idéer som vi har. Sen är det inte på den nivån att det är automatiserat ännu, att det sker av sig självt, och det måste vi ha förståelse för. För där är en hel del nya moment som vi jobbar med, som till stora delar är sådant som vi sysslat med tidigare, men till vissa delar är helt nya. Där måste man få in ett ryggmärgsbeteende, och än är vi inte riktigt där. Och det tror jag att spelarna känner också.– Men det kommer att finnas bra med utveckling den kommande tiden. Jag kan tänka mig att när vi kommer tillbaka från nästa läger i Marbella i mitten av mars, då tror jag nog att mycket sitter.– Nej (skratt).- (Lång tvekan) Nej, och i vilket fall vill jag inte göra det, för jag tror att det är mer… Utan så här, både försvars- och anfallsmässigt finns det en tydligare grundstruktur, att det liksom… Det finns grundprinciper som vi arbetar efter, där jag tycker att vi är lite tydligare i år. Vilket förhoppningsvis kommer att underlätta för spelarna, så att alla spelar efter samma grundprinciper, och har en ökad förståelse för vad som förväntas av en, vad som förväntas av ens medspelare.– Ett av de verktyg som vi arbetar med, förutom att vi håller på och coachar ute på planen, så jobbar vi regelbundet med videogenomgångar. På så vis ser vi samma bilder, samma situationer, att här är läge åt detta håll, här har vi möjlighet att fylla på med spelarna i de här lägena och så vidare. Nu har vi kunnat göra det i ett antal veckor, och spelarna börjar känna igen sig i det. Och det är först när de har tagit idéerna till sig och börjat göra dem till sina, och inom ramarna som vi ger dem, och hittar sina sätt att bidra till det – det är först då det här kommer att bli riktigt starkt.– Som en enskild detalj ute på planen skulle jag inte kalla der, men hela det tänket upplever jag som den stora skillnaden mot 2016.– Skillnaden för mig, är att när jag jobbade som expert, skulle jag hålla koll på 16 allsvenska lag samt ett antal i Premier League och La Liga eller vad det nu kan vara. Vilket innebar att man grejade ett visst djup, man kanske kom ner i fem nivåer, bara för att kalla det något, på varje lag. Men här kommer jag ner i 25 nivåer. Alltså, det finns en jäkla massa steg där under – hur gör man då i nästa steg, i nästa läge, i den här isolerade situationen. Och det tycker jag är otroligt spännande.– Att få möjligheten att krypa in i Allan Kuhns hjärna, för att lista ut hur han ser på det hela, och nu detsamma med Magnus Pehrsson… Jag ser det som en förbaskat bra utbildning.– Ja, verkligen. Det håller jag med dig om. Man kan göra en jämförelse med företagsvärlden i… Det låter som att du kommer från västkusten nånstans.– Ta ett företag där som…?– Bra. Du kan ha en ganska god bild av hur det fungerar där genom att du känner folk som arbetar där, och du kanske har en av deras cyklar, och du gillar företaget rent allmänt. Sen kommer du in i det innersta rummet på Monark, och har insyn överallt – då har du många fler nycklar och kan vara med och påverka. Och det, det är häftigt tycker jag.– Ungefär så har jag det i Malmö FF nu, vilket är vansinnigt spännande i min värld.