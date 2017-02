Camp CC - Träningsrapport 3/2

Eftersom båda Himmelrikets skribenter på det här lägret efter träningen skulle bege sig till spelarhotellet för att göra intervjuer så har undertecknad tagit en paus från turistandet och förmedlar här lite från dagens träning.

Idag tittade solen fram långa stunder och man fick riktiga vårkänslor där man stod vid sidan av planen. Redan när vi kom till träningsplanerna en knapp halvtimme innan utsatt tid för träningsstart var Fedel igång och tränade med målvakterna.Innan uppvärmningen drog ett antal spelare igång en spontan ”kvadraten” som unge Teddy Bergqvist verkade gå förlorande ur och fick ta emot lite retningar, framför allt från Anders Christiansen . AC verkar verkligen vara en av dom som försöker se till att hålla stämningen på topp, han snackar och skämtar hela tiden. På tal om Christansen så var dom rehabande killarna (Christiansen, Mackan och Erik Andersson ) idag på plats hela träningspasset. Dom körde kvadraten, rehabövningar och på slutet fick även AC och Erik även känna lite på bollen när dom körde lite passningsövningar med varandra.Efter en inledande lättare joggningen körde man en lövning där spelarna skulle passa varandra med fötter eller huvud och ta emot med händerna för att ta sig fram och göra mål i ett ”minimål”. Man var uppdelade i två lag men man två bollar i spel samtidigt så spelarna fick hela tiden vara på tårna. Efter ett tag slängde man in en tredje boll vilket ledde till att det ibland blev lite rörigt. Men det märktes att det här var en övning spelarna gillade, en kombination av lek och tävling som gav många garv och även jubel som till exempel när Pa och Cibicki spelade sig fram snyggt och fick till ett läckert mål.Från denna övning gick man till en kort sejour med löpning, man stod på två led och varierade olika löpsätt – korta sprinter, hopp med långa steg, hopp i sidled och så vidare.Redan därefter blev man uppdelade i två elvor som spelade på fullplan, tacksamt för oss vid sidan av. Övningar i all ära men det är ju trots allt spel som är det roligaste att titta på. Det blev här tydligt att det finns en tänkt startelva till imorgon, det var samma elva spelare som i gårdagens ”A-lag” dvs: Fredrik Andersson – Tinnerholm, Nielsen, Brorsson, Safari – Eikrem, Rakip, Lewicki, Svanberg – Cibicki, Berget.Det var dock inte fritt spel. Inledningsvis låg fokus på att startelvan skulle träna positionsspel och press. Man tränade på olika situationer som kan uppstå i spel mot en trebackslinje och på hur anfallare och mittfält ska jobba tillsammans i pressen för att styra motståndaren dit man vill, om man vill tvinga dem att göra uppspelen ut på kanten eller in i mitten. Ibland lät man spelet pågå ett tag men Magnus Pehrsson stoppade också ofta spelet och gick in och visade tydligt hur han ville ha det och gav instruktioner, både till laget men också individuellt. Jag vet att han nämndes redan igår men en av dom spelare som stack ut för mig under spelet var Lasse Nielsen som är riktigt snabb med tanke på sin storlek, men samtidigt stark och tuff, han gjorde flera bra ingripanden.Man gick sen över till att för startelvan lägga fokus på hur man ska bygga upp anfallsspelet ända från backlinjen och man jobbade på samma sätt här, gick igenom olika sätt att ta sig fram beroende på hur motståndarna ställer upp sin press. Jag älskar att se hur vinnarskallarna hos många spelare finns med hela tiden, som när Safari slog en långboll till helt fel adress och hävde ur sig en rejäl svordom. Man vill aldrig misslyckas, inte ens på träning.Någonstans under spelsekvensen klev fick Tobias Sana gå av träningen. Jag såg tyvärr inte när det hände, men det lär efter vaört ha handlat om en krampkänning i låret och han verkar ha klivit av i tid så att det inte ska ha blivit något allvarligt. Olof Persson höll sedan i en mycket kort del med fasta situationer. Här var det dock mest prat och inte så mycket praktiska övningar.Redan där var den så att säga obligatoriska delen av träningen slut. Spelarna kunde välja att stanna kvar och köra avslutövningar eller att dra sig tillbaks mot hotellet. En grupp som stannade kvar var Tinnerolm, Cibicki, Teddy Bergqvist, Vindheim och Samuel Adrian. Självklart lyckades dom få även denna övning till en tävling. Till en början stod Wiland i målet men efter att han fick gå av efter att ha fått bollen på, ska vi säga ett olämpligt ställe, så slängde Cibicki in två av dom via platsgubbarna i målet och bestämde att alla bollar som gick i mål på utsidorna av gubbarna skulle ge spelaren två poäng och dom som gick mellan gav en poäng. Vad det verkade så var det också Cibicki själv som avgick med segern.Dom här killarna såg för övrigt också till att vi på Himmelriket fick motion idag. När de på slutet stod och sköt så sköt de först en boll över staketet och den flög långt bort från planen. Vänlig som han är sprang Pontus för att hämta den. Det fick han sen göra om ett antal gånger och även undertecknad fick röra på dököttet lite grand. Swidde var väldigt tacksam över vårt arbete.