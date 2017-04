Djurgårdens IF – en klart besvärlig motståndare

Förra året blev det en 1-0 vinst mot Djurgården, men det är långt ifrån alltid som det blivit segrar, vare sig i det korta eller långa perspektivet.

Järnkaminerna är en klart besvärlig motståndare för Malmö FF och matcherna har ofta varit hårda duster.Djurgårdens IF är en av de mest meriterade allsvenska klubbarna med sammanlagt elva SM-guld. Dessa har en lite märklig fördelning historiskt sett. Fyra av gulden kom innan allsvenskan, mellan 1912 och 1920. Det är lika många som lokalkonkurrenten AIK som dock tog sex av sina mästerskapstecken innan allsvenskan startade.Efter den tidiga framgångsperioden hamnade Djurgårdens IF en lång period i skymundan. Bortsett från en allsvensk säsong 1926/27 med snöplig slut dröjde det till säsongen 1945/46 innan laget återkom i högsta serien. Det är därför laget ligger först på sjunde plats i maratontabellen. Poängsnittet är knappt 1,47 per match mot Malmö FFs 1,74.På bortaplan har Malmö FF till och med minusstatistik mot Djurgården, hemma har det gått bättre (MFFs siffror först):(Spelade, Vunna, Oavgjorda, Förlorade, Målskillnad, Poäng för MFF – poäng för DIF)121 53 29 39 191-150 188-14661 30 17 14 109-64 107-5960 23 12 25 82-86 81-87Under 2000-talet har det varit upp och ner för Djurgårdens IF. Tillsammans med Malmö FF återkom laget till allsvenskan 2001 och det i stor stil. Efter en svag start 2001 klättrade klubben kraftigt under säsongen, deltog i guldstriden, och blev till slut tvåa. Det följdes upp av tre SM-guld på fyra år och lika många cup-titlar. När det gäller fotboll är det klubbens mest framgångsrika period. Efter det blev det en kraftig nedgång med ett kval mot Assyriska 2009.Under en del av 2010-talet hade Djurgården en klart obehaglig förmåga att plocka poäng av Malmö FF, ibland på nästan samma nivå som Häcken. I fjol vann lagen respektive hemmamatch, i Malmö blev Felipe Carvalho matchhjälte med matchens enda mål.32 16 4 12 48-42 52-4016 7 3 6 21-21 24-2116 9 1 6 27-21 28-19