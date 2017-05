Elfsborg - MFF 1-2: Hallå där nere.... Hallå?

I en svängig match på Borås Arena tog MFF tre nya pinnar.

Det var en match som under perioder böljade väldigt mycket och det radades upp chanser åt båda hållen. Framförallt var det Malmö och Rosenberg som skapade chanserna, men även Elfsborg fick några chanser som Wiland redde ut när det behövdes.Försvarsspelet från respektive backlinjer och mittfält var kanske inte det absolut bästa vi sett, men det blev sevärt - kanske framförallt om man var en åskådare som inte har sympatier hos något av lagen.Samtliga mål trillade in sent men det var egentligen enbart tack vare målvakter - framförallt matchens gigant Kevin Stuhr Ellegard i Elfsborgsmålet.Skulle förmodligen haft straff i första halvlek när Jon Jönsson plockade ner honom, men annars var det inte mycket som stämde för Pawel. Bytte position en del med Berget men det hjälte egentligen ingenting. Han kom fel till dueller, missade i första toucharna och såg inte ut att vara i speciellt bra slag.Då! Läget dök upp från en passning från Eikrem och så satt 1-0 sent i matchen.Det säger en del om vilken fin spelare Pawel har blivit.Kom in när Rakip fick känningar och hann slå bort två passningar i bra lägen. Men framförallt hann han sätta Cibicki och Berget i lägen som de kunde göra mål på. Enorm kvalitet från norrmannen som blir tungan på vågen en sån här dag.Årets förmodligen svåraste match hittills gav tre nya poäng och det är svårt att inte imponeras över hur Malmös kvalitet återigen ger utslag till sist. Det är mycket få lag som klarar av att hålla oss i schack under hela matchen.Under perioder, exempelvis första 10 i andra halvlek, är det en del som inte fungerar framförallt defensivt där vi inte får kontroll över spelet. Men totalt sett är det väldigt bra och jag är väldigt imponerad över hur vi återigen tar tre poäng efter att ha avgjort sent. Enorm styrka.Hallå?Hallå?Är det någon där?