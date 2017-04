Fem snabba efter Djurgården hemma

Vinst med 3-2 efter en böljade och intensiv match med högt tempo. Malmö gick dock hem med tre välförtjänta poäng på fickan.

Dagens fem snabba listar fem underbara punkter med att heja på Malmö FF just nu…

Alla gör mål!

Visst, vi är bara ett par matcher in på säsongen, men variationen på målskyttar är alltid ett säkert kort för att ett guldlag kan skymtas. Tinnerholms etta, Bergets säkra tvåa och Yotúns avgörande klassmål.



Stämningen!

Allt som oftast är stämningen fenomenal på Malmö Stadion och så också idag. Det fanns ett par läktarmatcher förra året som faktiskt var rätt tråkiga att beskåda, men idag är det verkligen toppklass på tifo, stämning, sång och attityd.



Intentionerna

Självklart hackar spelet fortfarande en del men intentionerna och tanken om hur man ska spela finns där med all kraft. Fart, kraft, högt upp och djupled. Jag vet inte om det bara är jag som tycker att intentionerna om djupledsspelet fungerar bättre än på många år… Kul att se. Bra tränare Pehrsson.



Fingertoppskänslan

Det finns något väldigt metodiskt och tryggt över vår nya tränare. Han veta precis när och vem det är dags att ta ut eller sätta in. Vi vinner faktiskt matchen idag på grund av just fingertoppskänslan kring detta. Hela tränarstaben ska förstås ha en eloge.



Truppbredden

Det är en fröjd att se hur spelare efter spelare vill visa att de vill starta, något som jag tycker saknades bitvis under förra säsongen. Truppen är verkligen bred nu och frågan är ju alltid hur länge den klarar av att vara det. Jag hoppas och tror att vi kan bibehålla detta då vi lär behöva det när Europa väntar…



Gonatt med tre härliga poäng!

CHARLOTTE PERSSON

2017-04-24 22:32:00

