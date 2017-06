Vår underbare dansk Anders Christiansen efter sitt 0-1 mål.

Fem snabba efter Jönköping Södra - Malmö FF 1-2

I en onödigt spännande match tog Malmö tre härliga poäng mot Jönköping Södra. Sålunda serieledning under sommaruppehållet. Här är fem snabba.

Sommarlovskänsla



Periodvis hade matchen karaktär av strandfotboll. Bara mellanbärs och flip-flop saknades. I pausen talade AC om att hålla tempot. Men innan Thelin ostört med en nick fick pröva Wiland i matchminut 48 var tempot och pressen helt obefintlig. Det går inte att jogga in pressen på egen halva i CL, eller ens på Stadsparksvallen en ljus sommarkväll. Och förspelet till kvitteringen ska vi bara inte tala om. Skärpning!



Djupledningslöpningen



AC tar djupledslöpning centralt in mot straffområdeslinjen ungefär åtta gånger per säsong. Varje gång blir det mål på ett eller annat sätt. Mot J Södra. Mot Östersund. Mot AIK (i alla fall enligt Magnus hemliga algoritm). Full fart, snabba fötter. Fortsätt så AC. Men oftare.



Inget jävla fegspel



Med tjugo minuter kvar, och i ledning, gör vi två offensiva byten för att visa vem som bestämmer. Bergets energi och crossbollar, Vindheims nyvunna klokhet och fina inlägg förvandlade matchen till en slags rörig defilering. Hawaii-känsla med Tinnerholm som bolltrollare.



Utklassning



Skillnaden i spelskicklig var stundtals bedövande. Cajtoft, Karlsson och Karlsson i J Södras försvar köttade på efter förmåga, rensade, blockade, räddade på mållinjen. Men någonstans tar det slut. I denna match i minut 63, vilket är alldeles för sent för min smak.



Backlinjen.



Det är tre poäng ner till träsket. Det beror inte främst på kliniska avslut och hundraprocentig utdelning utan på trygga mittbackar som håller landslagsklass. Heder åt Lasse, Franz, Dennis, Oscar, Berra, Filipo och alla de andra som klivit in i mitten och stängt till.

2017-06-03

