Friday I´m In Love - Det skulle aldrig hända i Malmö FF... Eller?

Lund, april 2022:

På Smörlyckans IP i Lund tar hemmalaget Lunds FF emot det nybildade Malmö FF som i stort består av ett hyfsat lovande gäng juniorer. Spillrorna av den ungdomssatsning som lades ner när Malmö Tigers skulle sikta mot Champions League-titeln.

Daniel Anderssons sorti är inte oväntad. Efter föreningens utveckling de senaste åren har managern blivit allt mer marginaliserad och när pressmeddelandet om hans avgång dyker upp under sommaren är ingen förvånad.Många är däremot mycket sorgsna. När Malmö FF efter SM-guldet och avancemanget till Champions League s gruppspel hösten 2017 presenterade riskkapitalisten Carl Bertzons finansbolag Tiger Kapital som ny storsponsor såg föreningens framtid oerhört ljus ut.Den redan starka ekonomin i kombination med det nya rekordstora sponsoravtalet kan på allvar ge Malmö ett lag som kan etablera sig i Europatoppen.Idag snart fyra år senare finns inte längre Malmö FF. Familjen Anderssons andra hem har tagits över av personer som inte ens vet vem Eric Persson eller Bosse Larsson är.Efter en årslång kampanj där lögner och anklagelser har kastats fram och tillbaka mellan parterna har slutligen Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet med benäget stöd av storklubbarna Malmö FF och AIK fått igenom slopandet av 51-procentsregeln. Plötsligt kan medlemsföreningar köpas upp och styras av vem som helst. Inom Malmö FF har debattens vågor gått höga de senaste åren, men efter missat allsvenskt guld 2018 och fiasko i Europakvalet under sommaren dessförinnan har den starke finansiären Carl Bertzon lyckats få över styrelsen och en majoritet av medlemmarna på sin sida. Malmö skall ta steget in i framtiden. Inte bara det, man skall bli en symbol för den moderna fotbollen.När beslutet slutligen klubbas igenom i Stockholm kort innan julhelgen strålar och skålar Bertzon, nu tillika nyvald ordförande i Malmö FF, tillsammans med nyss återvalde AIK-ordföranden Johan Segui. Två maktmän med siktet inställt på Europatoppen.Under året som går lockas en del av det som händer runt Malmö FF. Men ännu fler chockas.Carl Bertzon vilar inte på hanen och med en lojal nyvald styrelse i ryggen tas beslutet att Malmö FF skall bolagiseras. Processen går fort och när året är slut har MFF blivit MFF AB, med Carl Bertzon som majoritetsägare. På vägen hinner Bertzon med en del bisarra förändringar. De himmelsblå tröjorna blir efter en uppmärksammad presskonferens i juli vita och himmelsblå med ränder på tvären. En förtjust Bertzon säger till Sydsvenskan: "En fräck design som för tankarna till såväl Argentina som till mitt favoritgäng,Celtic!" Det leder till kraftiga reaktioner bland supportrarna och på Norra Stå tas beslutet enhälligt bland samtliga supportergrupper att det är slutsjunget för säsongen. Den tysta protesten övergår till att ståplats och sjungande sittplats i princip töms helt resten av säsongen när Bertzon i september presenterar det nya klubbmärket. Den klassiska MFF-skölden flankeras nu av eldsflammor och den klassiska stjärnan under skölden (Malmös statssigill från 1300-talet) är utbytt mot ett tigerhuvud, även känt från Tiger Kapitals logga. Carl Bertzon hetsar inte upp sig över protesterna och bojkotten utan skrockar i en intervju i SVT och säger: "Ståplatsytan har vi ju redan planer för, så det här är väl lite av en välkommen självsanering."På en presskonferens under pompa och ståt på Malmö Live presenteras Malmös nya idrottsattraktion Malmö Tigers.Efter att ha skaffat sig absolut makt i anrika Malmö FF har Carl Bertzon och han bolag Tiger Kapital slutligen bestämt sig för att ändra föreningen i grunden.Malmö FF byter namn till Malmö Tigers och klubbdräkten byter färg. De redan så avskydda tvärränderna går från himmelsblått och vitt till orange och svart.Bertzon deklarerar att man nu tar sista steget från att vara en svensk toppklubb till att vara en internationell maktfaktor inom fotbollen. Veckan därpå läggs ungdomssektionen på både pojk och flicksidan ner.En bedrövad före detta akademichef, Staffan Tapper, konstaterar att det som händer är en kniv i ryggen på allt man har jobbat för sedan Hövdingen Eric Perssons dagar.I premiären hemma mot den hungriga nykomlingen Helsingborg s IF får Malmö Tigers se sig besegrade på hemmaplan med 0-2.HIF med en ung talangfull trupp springer helt enkelt sönder Tigers märkligt orörliga och nonchalanta lag som till största delen består av dyra spelare fostrade i andra allsvenska klubbar och ett gäng brassar som redan gjort sig ett rykte på Malmös nattklubbar. Efter matchen som ses av knappt 11000 personer konstaterar HIF:s tränare Roland Nilsson att Malmö Tigers manager Daniel Andersson trots enorma ekonomiska resurser har en svår sits: "Jag får känslan av att Daniel inte har det inflytande han skulle vilja ha över värvningar och spelsätt. Det är för många kockar och för mycket ägarintressen som lägger sig i det sportsliga, är jag rädd." konstaterar HIF-tränaren.Efter att nye managern Erik Hamréns tigrar endast når en blygsam tredjeplats i allsvenskan, åker ut i CL-kvalet mot Club Brügge och publiksnittet dessutom har sjunkit dramatiskt rasar Carl Bertzon mot svensk fotboll i allmänhet och Malmö som stad i synnerhet: "Då folk inte har förstånd att uppskatta en sund satsning mot framtiden, vete fan om jag kommer att fullfölja det här projektet!"Samtidigt i en lokal i gamla Malmö Stadions katakomber återuppstår Malmö FF. Ansvariga från klubbens ungdomsverksamhet, gamla spelare, supportergrupper och före detta representanter för klubbledningen kommer fram till att oavsett om man någonsin kan komma tillbaka till allsvenskan så skall det finnas ett Malmö FF.När nyvalde ordföranden, Daniel Andersson, förklarar mötet avslutat är det början på en lång oviss resa, men tillförsikten är stor.På en av de provisoriska läktarna runt A-planen på Smörlyckans IP i Lund sitter jag med en gammal vän och smuttar på en kopp kaffe.Vi har båda varit spelare i Lunds FF och sedan barnsben supportrar till Malmö FF. Det är surrealistiskt att se Di Blåe springa in på plan här i gärdsgårdsserien.De provisoriska läktarna bågnar under trycket från MFF-supportrarna som har bestämt sig för att vara med på resan från början.Jag säger till min vän: "Minns du vad du sade när vi var i Madrid 2014 och drack öl på Plaza Mayor innan Atletico-MFF och jag satt och oroade mig för att allt bara skulle krascha och att MFF en dag skulle hamna i botten på seriesystemet?"Han tänker efter och skrattar ett hest bittert skratt: "Ja... vad var det nu... Att det skulle vara lika sannolikt som att Donald Trump skulle bli president i USA..."svor Barack Obama presidenteden till omvärldens förtjusning. Idag är Obamaeran slut och Trumperan börjar. Till lite mindre omvärldsentusiasm. Veckans låt dedikerar jag till min fiktive skurk Carl Bertzon och hans Tiger Kapital. Och jag påminner om det gamla ordspråket: "Den som försöker rida på tigerns rygg hamnar oftast i dess mage."