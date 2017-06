Friday I´m In Love! - I hänryckningens tid!

Att fira pingsten i Sveriges Jerusalem, Jönköping, kan väl aldrig vara fel. Att dessutom låta sig förälskas av den vackra tid som är nu kan inte heller skada efter en kall skånsk vår.

Kroon möter såväl Carvalho, tomater, sicilianska ungar och sin ungdomskärlek med öppen famn.

Med viss reservation för de senaste kyligt blåsiga dagarna har trots allt försommaren etablerat ett visst grepp. Rapsen börjar redan blomma ut, vitsipporna är ett minne blott och träden är fullt utslagna i ljusgrönt skimmer.Folk börjar få färg i sina bleka anleten och på facebook och instagram trängs bilder från Österlens stränder, backar och bokskogar. Det är den vackraste tiden.Själv fick jag även njuta av den sicilianska försommaren, då jag spenderade förra veckan där. Vackert var bara förnamnet.Gröna olivlundar, gula citroner i träden, röda tomater, vita små städer, ett vatten så turkost och en himmel så blå att man skulle kunna tro att högre makter hade varit framme och trixat med några bättre instafilter.Det är sådant man skall uppleva under våren och försommaren när hela ens organism har ett skriande behov av värme och skönhet efter den råa, gråa, skånska vintern.Det är tid att njuta och låta sig förälskas av det vi upplever och ser.Det känns ju som en tanke att då följa med laget i våra hjärtan till Jönköping för att där i den pingstkyrkotäta staden, även kallad " Sverige s Jerusalem", njuta av att se pågarna spela fotboll på självaste pingstafton. En dag då mängder av människor gifter sig och lovar varandra evig kärlek. En dag som är kulmen på hänryckningens tid.Så idag åker jag med lillebror och en god vän till Jönköping och spenderar helgen där och på lördag eftermiddag förenar vi oss med våra himmelsblå systrar och bröder på Murphy´s innan vi beger oss till Stadsparksvallen där vi sjunger fram vårt lag till nya triumfer. Det blir en värdig avslutning på ett par veckor som har gjort mig väldigt gott.För att bara nämna några höjdpunkter som har fått det gamla Kroonska hjärtat att klappa lite extra:Smaken av nyplockade solmogna hemodlade sicilianska tomater.Solen, värmen och havet.Att på fagra Sicilien återse min första riktiga ungdomskärlek för första gången på 25 år och glädjas åt att hon bara blivit vackrare och charmigare med åren.Att komma hem () och faktiskt kunna fortsätta njuta av solen och värmen.Att ha blivit låtsasgudfar till ett par ofantligt gulliga sicilianska ungar.Och sist men inte minst, att se lyckan i Felipe Carvalhos ögon efter 0-1 mot AIK.Så, ja, den här gången känns det som att man kan tolka fredagskrönikans stående titel lite mer bokstavligt:Friday I´m In Love!inträffade "Parkenskandalen" då en kraftigt berusad dansk supporter raglade in och attackerade domaren under en landskamp mellan Danmark och Sverige.Matchen avbröts och Sverige tilldömdes segern. Enligt egen uppgift hade den danske supportern druckit i runda slängar 25 öl. Han hänrycktes lite mer av Tuborg än vad som var nyttigt kan man förmoda. Veckans låt får även den gå i kärlekens tecken.