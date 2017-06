Friday I´m In Love - Sommar

MFF är snart igång igen och även utanför den himmelsblå vardagen är livet lite lättare på sommaren.

För de flesta närmar sig semestern nu och jag gläds med er som snart skall få lite lön för mödan ni har lagt ner under året.Själv har jag ett annat upplägg och jag kommer att köra på för fullt på jobbet ända in i september innan jag tar lite ledigt och flyr landet en stund.Lyckligtvis har jag hunnit ladda batterierna innan sommarracet med en synnerligen lyckad tur till Sicilien i slutet av maj så jag känner mig redo för uppgiften.En fördel med att vara hemma och jobba är att man i alla fall kan följa MFF på ett bra sätt när de snart drar igång med en träningsmatch den 27/6 mot Lokomitiv Zagreb och därefter mot Eskilstuna den 1/7.Det som kändes som ett evighetslångt celibat efter slutsignalen mot J Södra är nu snart över och laget har redan satt igång träningen för fullt.Sedan kommer matcherna i som spön i backen, i synnerhet om vi gör det vi skall och kvalar oss vidare i Europaspelet.Livet vid sidan om MFF är rätt behagligt det med den här årstiden.Även om jag jobbar mycket får fritiden en guldkant när man kan ta sina joggingturer i shorts och t-shirt, äta på balkongen och ta en öl på en uteservering utan att sitta insvept i en filt under en gasolvärmare.Allt blir lite lättare helt enkelt.Ja, jag skall ju inte sticka under stol med att jag gärna likt Redaktör Johansson hade suttit i Palma på Mallis och ätit tapas, eller likt Redaktör Nilsson gått på en lärarledighet som varar ända till påska, eller varför inte stannat på Sicilien och njutit av livet där bland hav och olivlundar och tittat på den där snygga donnan jag skrev om härom veckan, men jag är inte bitter, jag lovar! Livet här i Skåne har sin charm det med.Prickar jag bara in solen några lediga dagar så kör jag ner på Österlen och njuter av sandstränderna i Knäbäckshusen och Sandhammaren och då ter sig livet lätt.I kväll spelar U21-landslaget sin första match i EM mot England och det är lite kul tycker jag.Inte minst för att vi har med några MFF-pågar i truppen och som det ryktas Pawel Cibicki i startelvan i premiären.Låt oss hoppas att killarna fick inspiration av A-landslagets seger mot Frankrike och att vi får en fin start.Det finns något hos de här unga landslagen som är befriande och charmigt och jag unnar dem all tänkbar framgång.skickade Sovjetunionen upp kosmonauten Valentina Teresjkova i rymden. Hon blev därmed första kvinna att uppleva detta äventyr. Idag för 3 år sedan skrev jag en annan krönika om Tommy Hansson s kreativa lösning på att komma in på Baldis. Veckans låt tillägnar jag er som går på semester inom kort . Njut och kom tillbaka bruna och glada!Trevlig helg alla himmelsblå!