Friday I'm in Love - Vi tycker om MFF: Räcker truppen för Europaspel? Tveksamt

Februari närmar sig slutet. Panelen sätter tänderna i MFF:s läge.

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Mikael "Skroda" Cronqvist

40-årig lärare som följt MFF sedan hans far tog med honom till stadion som 5-åring. 14 år som aktiv i MFF Support och drev bland annat Parkensaken för MFF Supports räkning. I supporterfrågor blickar han helst mot Tyskland och hur det fungerar där. Favoritspelare i MFF genom alla tider: Lasse Larsson.



Wilhelm Nilsson

Skribent på Himmelriket. Tidigare varit verksam i bland annat Avspark och Nr. 12. MFF:are sedan barnsben.



Åsa Flykt

Del av en familj full av MFF-supportrar och därmed himmelsblå sen födseln, första matchen lär ha varit 1978. Skrivit en del på MFF Supports hemsida och Himmelriket under signaturen Iffifftös. Husgud är och förblir för alltid Jonas Thern.







Några matcher avklarade och nu står Brann på tur. Vad är din känsla efter den inledande matcherna? Fritt snack om truppen, taktiken och MP?



Skroda:

Typiska försäsongsmatcher, framför allt ett år som vi inte behöver tänka på cupen. Glädjande att se Lasse Nielsen som jag tror kommer att bli en utmärkt tillgång när han fått spela in sig. Lewicki har också imponerat av det lilla jag sett och jag hoppas han får revansch för sin formsvacka i fjol (Även om han var excellent på slutet). Finns dessvärre också frågetecken, vad gör vi med Carvallho som helt verkar ha stannat i utvecklingen? Vad händer om Wiland blir långtidsskadad? Vad händer om Rasmus inte kommer tillbaka?



Angående taktiken så har jag ingen aning, presspel är beställt av MP men det var ju Allans vision också och den höll ju inte alltid. Den bästa taktiken är att vinna matcher så den vill jag se. MP var inte direkt mitt förstaval om man säger som så, upp till bevis att du kan bli en vinnande tränare! Dock är det ju så att nu är han här och då ska vi ge honom 100% support och ingen blir gladare än jag om han visar att där inte var någon fog för min oro. Och ja…jag dissade valet av Åge också, say no more. ..kanske bra att jag inte har några tankar om taktiken trots allt..



Wilhelm:

Tycker det är svårt att sia något efter par träningsmatcher. Har inga direkta känslor, träningsmatcher väcker inga känslor. Resultat spelar noll, medan spelet ska klaffa som är det enda viktiga. Men för att övergå till taktiken tror jag vi behöver ge Magnus några matcher till, för att sätta den riktigt på plats. Ställer mig dock tveksam till presspel.. Det är knappast Malmö FF:s signum.



Som "Skroda" säger så är Lasse Nielsen en spännande spelare. Han ser vass ut och blir riktigt intressant att följa! Tycker även att Pawel visar ett bra driv och tror att han kommer göra succé i Malmötröjan i år. Kul även att Sana hittat nätet två gånger om, även om det var mot ett U21-lag tillhörande ett ängagäng.



Spelarna verkar ha fått ett förtroende för MP, vilket känns tryggt. Jag kan väl ärligt medge att han fortfarande är ett stort frågetecken i mina ögon, men jag ser fram emot att bli motbevisad i den frågan.



Åsa:

Det vi fick se på träningarna i Spanien bådade gott tycker jag. Tydlighet och noggrannhet var i fokus och det sägs ut att det är något spelarna verkligen saknade i fjol. Jag tycker man har sett laget ta små steg framåt från match till match. Och vi har ju ett bra tag och flera träningsmatcher kvar innan det är allvar. Så min magkänsla är bra så här långt.





Källström till DIF. Frimpong till den runtflyttande klubben. Hamad till Bajen. Thern och Olsson till Gnaget. Malmö däremot är passiva och ser inte ut att vilja värva något. Vad är känslorna för det? Agerar Danne korrekt eller borde vi förstärka laget inför Allsvenskan och Champions League?



Skroda:

Utan att vara alltför dryg så..vem av ovan nämnda spelare hade varit garanterad en startplats i MFF? Hade dock gärna haft dem som breddspelare inför ett CL-kval men vi kan ju inte köpa allt som rör sig.

Minnet är kort och alla verkar ha glömt att vi säkrade guldet med tre av våra mest tongivande spelare skadade. Dessutom så är Svanberg och Teddy ett år äldre och vet ännu mer vad som krävs. Pawel är ju också ett nyförvärv som levererade i fjol även om det är upp till bevis i MFF nu.

Vad jag däremot tror är att vi kommer värva lite i sommarens fönster, kanske t.o.m. mer än lite pga. alla utgående kontrakt men det tycker jag är lite för tidigt i att spekulera kring vad vi kommer att behöva då.



Wilhelm:

Skrev i en fredagsartikel på Himmelriket för ett par veckor sedan om min oro om uteblivna värvningar. Artikeln var givetvis en förstärkning av mina känslor, vilket dock inte framgick. Jag litar på min Daniel Andersson, men tanken vara endast att få fram ett budskap kring värvningar.

Men ska vi vara ärliga? Räcker truppen för Europaspel? Tveksamt. Skulle vilja se en anfallare till. Pawel och "Mackan" kommer hålla för Europa, men gör verkligen Jeremejeff och Bergqvist det? In med en viss Ola Toivonen!

Rasmus Bengtsson är också ett frågetecken. Skulle vilja se en back-up på platsen där redan nu. Anfallet kan vänta till i sommar.

I slutändan köper jag att "Danne" ligger lågt just nu, men i sommar kommer han spendera lite cash. Det är jag säker på.



Åsa:

Det som möjligtvis gör mig lite orolig är mittbackssituationen. Om inte Rasmus Bengtsson kommer tillbaks till spel igen så ser det tunt ut, det jag sett av Carvalho så här långt tyder inte på att han tagit de nödvändiga stegen man hade hoppats på för att bli en spelare att lita på. Annars tycker jag det känns helt ok, Jeremejeff kommer förhoppningsvis att ta ytterligare steg i år och Cibicki ser verkligen ut att ha växt som spelare under utlåningen till Jönköping. Det är verkligen svårt det där att ha "lagom" mycket spelare för att ha en bra bredd som räcker vid skador men som inte gör att breddspelarna får spela så lite att de tröttnar. Men jag litar på Danne.







Det har varit mycket skriverier kring att MFF inte väljer Cmore som aktör för att sända träningsmatcherna utan det är istället Sydsvenskan som sänder dem. Det innebär att man troligen behöver tre olika aktörer för att följa MFF i år om man inte kan resa med dem överrallt. Cmore (Allsvenskan, och de spanska träningsmatcherna ), Sydsvenskan (Träningsmatcherna), Viasat (Champions League). Potentiellt ytterligaren en beroende av hur man kommer att kunna se och MFF:s framfart i Europa - Europa League. Tudelad fråga. Hur är din känsla inför alla olika aktörer som spräcker plånboken? Vilken aktör fungerar bäst för att visa fotboll, dvs var ser du helst MFF på TV/Dator).



Skroda:

Min första reflektion är följande: Om någon sagt för 15 år sedan att det skulle vara huggsexa om att sända MFF:s träningsmatcher så hade personen ifråga inte ansetts vara mental tillräknelig. Intresset för MFF bara ökar och det är väl bara bra men visst som supporter kan det bli dyrt och klyddigt. Enklaste förslaget är det som också är dyrt (och ibland klyddigt) se matcherna på plats! Dock måste jag tillstå att jag numera inte är en stor fan av träningsmatcher så jag ser dem sällan varken live eller på dator/TV. De få tävlingsmatcher jag inte såg i fjol såg jag med stor fördel på Supporterhuset och det kan jag varmt rekommendera. Jag har inga abonnemang av två anledningar. 1 Jag ser det mesta på plats 2 Jag ser inte så mycket annan fotboll på TV. Är MFF-nörd men inte fotbollsnörd så jag klarar mig utan abonnemang.



Wilhelm:

Låt MFF sända träningsmatcherna. Punkt. Hade jag fått bestämma så hade föreningen fått sända alla matcher, men så fungerar det ju inte, tyvärr. För mig är Viasat den vassaste aktören. Cmore har bristande experter, sämre sändningar och tokhögt månadspris. Där är Viasat ljusår före. Tittar ofta på Premier League och Serie A, men hade alla dagar i veckan bytt ut någon av ligorna (eller båda två), för att få in Allsvenskan även på Viaplay. Drömma kan man.



Åsa:

Det känns ärligt talat mög. Jag och många med mig lägger redan en halv förmögenhet på MFF-intresset och när det då blir såhär, man skaffar CMore redan från februari för att det utlovas träningsmatcher (utan att ha något intersse av det övriga utbudet) och så måste man sen ändå köpa dem via Sydsvenskan - inte så inspirerande. Ska man då sen också behöva ge sig på Viasat/Viaplay... Huvaligen.

Alltså, för mig har det nog inte varit någon större kvalitetsskillnad mellan Cmore och Viaplay, har haft trubbbel med sändningarna hos båda i omgångar. Nu när Cmore inte heller har arkiv trots att de lovade att det skulle vara på plats i februari så det är egentligen skit samma vem som visar matcherna bara det är samlat. Eller ja, det skulle ju i och för sig vara bättre för mig rent personligen om även Allsvenskan var på Viaplay iom att jag vill följa även vissa matcher i danska Superligan. :) Sydsvenskans sändningar har tyvärr ofta känts som nödlösningar.