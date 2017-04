Friday I'm in Love - Vi tycker om MFF: Så länge MFF leder är det svårt att klaga

Fredag - Och vad kan vara bättre än lite panelsnack?

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Mikael "Skroda" Cronqvist

40-årig lärare som följt MFF sedan hans far tog med honom till stadion som 5-åring. 14 år som aktiv i MFF Support och drev bland annat Parkensaken för MFF Supports räkning. I supporterfrågor blickar han helst mot Tyskland och hur det fungerar där. Favoritspelare i MFF genom alla tider: Lasse Larsson.



Ulf Österlind

Världens enda enbenta fotbollsspelare med två vänsterfötter. Skribent till vardags, tidigare redaktör för MFF Supports medlemstidning Nr tolv, zlatanist, nästanmusiker och tidigare medlem i Himmelrikets redaktion



Henrik Sjöström

Henrik har jobbat för Himmelriket och med Fan-TV under många år. Följer MFF slaviskt från Stockholm tillsammans med andra exilare.













Pigg start för MP i Allsvenskan och efter fem omgångar står vi i topp av tabellen med elva poäng. Hur känner du inför starten av säsongen?



Skroda:

Glatt överraskad då jag varit mycket kritisk till valet av MP. Tycker vi visar upp ett positivt spel även om det såklart finns saker att slipa på. Cibicki, Lewicki och Yoshi är de stora utropstecknen men även Lasse N (förutom senast) har varit mycket bra. Jag känner därför stor tillförsikt efter säsongsstarten och lyckas MP fixa utvecklingskurvan uppåt får laget så blir detta bra då vi ännu är en bra bit ifrån vad jag tror att detta laget kan prestera.

Skriver dessa rader innan Kalmar och följer vi de senaste årens mönster mot lag med Kalmars tabelläge så är det en förlust eller eventuellt oavgjort som väntar oss där… hoppas verkligen att MP lyckas bryta detta dåliga mönster. Det stora elddopet får dock inte MP och truppen från i juli-augusti med tätt matchande med kanske (om det vill sig illa) ett halvt nytt lag. Måste avsluta med att säga att MP visade upp mycket fin matchcoachning mot DIF så fortsätt så då vi har så pass hög klass på bänken.



Ulf:

Jag är nöjd. Så länge MFF leder är det svårt att klaga. Dock skulle jag önska lite kvickare spel, speciellt nu senast mot Kalmar. Det känns onekligen som att det ibland är väldigt bra med konstgräs. I alla fall om naturgräset ser ut som det gjorde i Kalmar. Lag som försvarar sig har det enklare när spelet inte kan gå särskilt fort på grund av dålig plan, dvs för många bolltouch ger långsamt spel. MEN med det sagt så kunde både Juventus och PSG manövrera ut MFF ganska lätt på stadion, trots en relativt sett ganska dålig plan. En reflektion är att i de matcher Malmö haft svårast har planen inte varit särskilt bra, läs Göteborg och Kalmar borta. Ändå leder vi Allsvenskan med två poäng.



Henrik:

Det som främst slår mig är hur presspelet börjar bli bättre. Under första resan i CL 2014 var en av lärdomarna att just presspelet behövde utvecklas. Åge Hareide satsade försäsongen 2015 på att utveckla den delen och under första omgångarna såg man tendenser till en förbättring. Men om man ska pressa aggressivt så måste HELA laget veta vad man ska göra, annars tar man sig snabbt förbi. Åge insåg detta och gick tillbaka till sitt gamla presspel, med utebliven utveckling som resultat. Allan Kuhn hade nog också avsikten att utveckla presspelet men gav också upp tidigt. Nu tycker jag att det ser mycket bättre ut. Om MFF tappar boll så är hela laget som getingar runt en sockerbit och några av målen i år är direkta resultat av ett fungerande, aggressivt presspel. Kan MP fortsätta utveckla denna del av vårt spel så kommer vi nå nya nivåer. Vore riktigt kul! Jag tycker framförallt att Erdal Rakip verkar trivas med detta spel, han hanterar både försvarsdelen och de tekniska momenten som krävs.





Magnus Wolff Eikrem har gått från att vara vår och hela seriens kanske bäste spelare förra året. Hur ser du på hans framtid i MFF? Finns den? Kan MP hitta en roll åt honom? Bör han hitta en roll?



Skroda:

Eikrem ja, kan vi ha en spelare med sådan kvalitet på bänken en längre period? Är orolig för Eikrem då hans vår påminner lite om när han tappade formen 2015. Han ser lite lojare ut men det kanske är en kort svacka? Hoppas på det! Som taktisk analfabet är detta en svår fråga för mig. Kanske är det så enkelt att han gör mest nytta på och trivs bäst på plastaunderlag och därför är tunga fysiska matcher på blött gräs inte riktigt hans grej? Då kommer hans tid snart igen med tanke på spelschemat. Det enda jag egentligen kan säga är att jag hoppas få se honom i toppform snart igen men på vilken position han är då låter jag vara osagt.



Ulf:

Återigen, så länge vi leder är det svårt att klaga på valen som görs. Men det känns som att han är en spelare som kan göra det lilla extra och frågan är då om man inte ska anpassa spelet så att han får en plats. Fast i Sverige har alltid kollektivet varit viktigare än individen så det är risk att han får lämna.



Henrik:

Jag tycker att det ingår i en tränares roll att få ut max av en trupp. En spelidé ska kombineras med spelarnas färdigheter. En spelare av Eikrems kvalité måste det finnas utrymme för, men passar han in i MPs spel? Jag nämnde i föregående fråga det nya presspelet och MP har uttryckligen sagt att Eikrem har brister inom det området. Antingen är det omöjligt att lära Eikrem att pressa aggressivt, eller så är det omöjligt att hitta en spelidé där MFFs presspel funkar, trots Eikrems brister. Hans tillslag och spelförståelse håller internationell klass och jag önskar verkligen att MP lyckas få Eikrem begripa hur han ska pressa på ett önskvärt sätt, eller att han hittar en alternativ lösning. Sen tillhör det att andra spelare just nu är i bättre form, så vi kanske glömmer denna diskussion om bara ett par omgångar. Det syntes inte minst mot Kalmar, Eikrem går inte på vatten.









Så den tråkigaste biten. Zlatans knä verkar ju ha gett ordentligt vika och nu väntar, troligen, lång rehabilitering. Tudelad fråga. 1. Vad är ditt bästa minne av Zlatan (hittills) och 2. Vad tror du händer med hans karriär nu?



Skroda:

Mitt bästa minne av honom är att han var en så trevlig påg när han spelade i MFF. Kom traskande vid Södervärn flera gånger och hälsade alltid glatt på en då han kände igen mig via träffarna med Support. Men om vi lämnar mitt personliga nostalgisnömos åt sidan och fokuserar på hans prestationer? DIF borta 2001, vilket djävulsk attityd han visade upp där. Hånad hela matchen av deras klack och sen bara snurrar han upp deras försvar som svar på tal. Premiären mot AIK samma år är ju också en klassiker. Alla som såg Zlatan spela i MFF 1999-2001 såg hur speciell han var men få kunde nog ana att han var SÅ speciell. Vi har ju dessutom Zlatan att tacka för mycket ekonomiskt och sportsligt då hans försäljning lade grunden till en fin början på 2000-talet.



Vad som händer härnäst har jag ingen aning om men om jag får gissa mycket grovt så tror jag att han kommer dra till Kina när han är fullt återställd. Anledning? Där finns grova pengar att tjäna bara genom att heta Zlatan och han kan avrunda sin karriär utan att ta ut sig för mycket. Det som talar emot detta är att han nog vill visa att han kan komma tillbaka till samma nivå.



MFF? Njae varför skulle han springa omkring på en massa plast efter en sån skada. Men sure vilken Super-sub han kunde blivit. Tänk er själv att slänga in Zlatan i 70:e minuten mot ett



tröttkört motståndarförsvar..men nä han avslutar i Kina eller i ett varmt klimat som t.ex. Florida.



Hoppas dock att det ordnas en avtackning i Malmö den dagen han lägger av.



Ulf:

Zlatan, denna gudabenådade spelare som hade oturen att komma fram samtidigt som två andra gudabenådade spelare - dvs Messi och Ronaldo. Utan dem hade han varit bäst i världen.... Jag minns fortfarande första gången jag fick rysningar av hans spel, det var när han gått till Ajax och spelade en träningsmatch mot Liverpool och lurade upp deras back på läktaren med en fint som annars enbart görs i hockey. När pucken glider längs klubb-bladet, och där sedan bladet vänds ut och in, en sådan fint gjorde Zlatan med sin högerfot och en boll. Fullständig magi. Andra gången var klacken mot Italien, vi stod på Bakfickan i Malmö och ganska tidigt i skeendet insåg jag att den skulle gå in. Den känslan, den känslan, den känslan... Det går utöver magi och religiös dyrkan. Vartenda hår på kroppen stod rakt ut. Goosebumps de lux....



En av de mest fantastiska sakerna med Zlatan är att han i vissa ögonblick har förvandlat fotbollen från idrott till artisteri och cirkus, och det menar jag inte negativt utan han har med vissa av sina mål passerat gränsen för vad som är möjligt att utföra i skarpt läge med en boll, samtidigt som det finns motspelare som vill stoppa dig.. Man kanske till och med skulle kunna kalla det han gör för konst. Och dit har varken Messi eller Ronaldo tagit fotbollen..

Jag tror att han kommer att ta sig tillbaka efter knäskadan men troligen inte på den absoluta toppnivån, men han har lurat de fysiska lagarna förr så helt säker är jag inte...



Henrik:

Dessa förbannade knäskador! Det är ovärdigt att vältränade atleter ska få delar eller hela karriärer spolierade pga ett sketet korsband. Mitt bästa Zlatanminne är svårt att säga. Jag såg matchen mellan Sverige och Italien i EM 2004 när Z klackade in målet ovanför Vieris huvud. Jag såg även hans fyra (!) mål mot England där den avslutande bicykletan måste vara ett av de mest osannolika målen i fotbollshistorien. Jag hoppas mina barn och ev barnbarn kommer förstå hur mäktigt detta var! Vi lär inte se Zlatan spela boll förrän nästa vår igen. Då lär han vilja motbevisa alla tvivlare och göra saftig comeback i Europa, innan han beger sig till USA och något saftigt reklamprojekt i MLS.