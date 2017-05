Friday I´m in Love - Vi tycker om MFF: Nu måste något hända

Fredag, sol, sommar - och himmelsblå oro? Veckans panel tar er igenom de viktigaste punkterna i konungariket MFF.

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:



Anton Gymark

Anton Gymark

Navid Mirzaie

Navid Mirzaie



Ulf Österlind

Ulf Österlind





Jaha, vi behöver väl avverka Peking-matchen, trots att det smärtar. Hur blev det såhär? Tillfälligheter eller systemfel? Behöver vi vara oroliga?



Anton:

För att börja i den här änden: När jag hörde i efterhand att Malmö haft 38 inspel mot mål på plasta-satan bredvid Globen så kände jag en lika stor frustration som jag gjorde på plats på Tele 2.



Det var ett ohyggligt matande av bollar mot ingenting som blev till ingenting. Det kändes värre, personligen, att Malmö förlorade poäng mot Hammarby än mot Norrköping, som trots allt är ett hyggligt allsvenskt lag



Bolltempot var för lågt mot Peking, Malmö blev helt klart nöjda och kaxiga i överkant vilket i kombination med en massa platsbyten i försvaret gjorde att vi helt plötsligt stod utan poäng.

Men huvudanledningen till förlusten: Ett alldeles obefintligt box-spel. Berget vill driva in utifrån och delta i uppbyggnad, Cibicki likaså, Mackan han med. Min fråga är; vem blir kvar och tar sig in straffområdet för att göra något? Jeremejeff kanske? Ska Lasse Nielsen upp och skyffla eller?



Detta problemet slog till med full kraft redan under försäsongen för att avta till förmån för glädjen och inspirationen över att Allsvenskan startade och alla ville göra allt möjligt där framme. Men nu måste något hända. Spelet måste blir mer inriktat på att göra det jobbigt för våra motståndare i deras straffområde.



Minns såväl själv när man mötte sådana lag som MFF just nu är. Sjukt skickliga spelare allihopa, men som mest ”divade” runt med bollen och höll tempot lågt och ingen palla offra sig i straffområdet. Jag vill minnas att man oftast lyckas kryssa eller vinna mot sådana lag.



Navid:

Tendenserna har funnits under lång tid, det blir ofta väldigt ineffektivt framåt. Det såg ut såhär i många träningsmatcher och ett par matcher i serien med skillnaden att vi har haft marginalerna med oss tidigare. Om det är ett systemfel låter jag vara osagt än så länge då laget trots hur jag beskriver det har varit klart bättre än motståndet allt som oftast. Mot Norrköping borde MFF vunnit i ett normalfall med tanke på hur det såg ut. Målskyttet är ett bekymmer och det måste bli mer effektivt framöver, speciellt när vi kvalar till Champions League.



Ulf:

Nä, jag tror inte vi behöver vara oroliga. Det kändes som att vi hade matchen och att det blir två mål på hörnor känns som en slump. Första hörnan ska Wiland plocka, att sen skylla på andra känns konstigt. Han får väl se sig för. Det andra är en touch och de är svåra att skydda sig mot. Det man skulle kunna säga om andra målet är att tre man går mot boll, vilket blir en för mycket.





Nu släpper vi Peking och går vidare. AIK borta på måndag. Senast det begav sig spelade vi 1-1, efter en förhållandevis bra insats. Vinst nu? Vilka förändringar vill du se gentemot i söndags??



Anton:

Jag vill se ett ”pushigt” Malmö som använder sina kunskaper för att snabbt ta bollen mot mål, riktningsförändra och störta med flera gubbar mot stolpar och straffpunkt. Jag vill se Jeremejeff se lite mer killer-aktigt ut i blicken och jag vill ha ett Malmö som tar med sig tempoväxlar in på Friends.



Annars är jag inte främmande för att Malmö åker på en ny förlust, tyvärr.



Navid:

Klart att vi kan vinna på måndag. AIK har det förtvivlat svårt att göra mål samtidigt som vi får tillbaka Safari och Tinnerholm vilket bör ge en hel del stabilitet bakåt. Sedan blir det spännande att se om Pehrsson väljer att spela Safari som mittback eller kör vidare med Carvalho. Utgår vi från motståndet som kommer spela med tyngre manskap framåt bör det passa Carvalho bra om han är disponibel. Det har varit ett exceptionellt läge i försvarslinjen. Jag tycker att Pehrsson har imponerat med sitt lappande och trixande för att få till ett fungerande lag i de två senaste mötena. Jag skulle nog vilja att han fortsätter med Carvalho som mittback och Safari som ytterback då det är flest spelare på sina rätta positioner. Man ska heller inte underskatta den boost det ger till Carvalhos självförtroende att få spela när Brorsson inte är disponibel. Borta mot ett AIK som inte kan göra mål förväntar jag mig en fyrbackslinje. Framåt hoppas jag på mer skärpa, spelmässigt ser laget bra ut. AC bör nog kunna kompensera för det skeva siktet senast med ett mål på måndag.



Ulf:

AIK borta är en svår match, även om de just nu verkar aningen tunna framåt. Men de är, som Norlings lag oftast är, stabila defensivt och kan mycket väl defensivspela sig till oavgjort. Tack och lov får vi tillbaka både Safari och Tinnerholm, vilket gör att försvaret blir i stort sett ordinarie. Frågan är sen om man ska spela Safari som vänsterback och Carvalho i mitten eller Safari som mittback och Yotun som vänsterback. Jag skulle också gärna se att Cibicki spelar i anfallet och Berget på en av kanterna. I vilket fall tror jag att vi vinner.





Efter AIK-matchen väntar J-Södra och därefter är det uppehåll. Hur summerar du våren (än sålänge) och vad behöver Magnus Pehrsson arbeta med tillsammans med truppen under matchuppehållet?



Anton:

Flexibiliteten är beundransvärd och Magnus Perssons tro på sig själv och sitt lag känns faktiskt väldigt trygg. Det behöver man liksom inte tänka på i år, att tron inte skulle finnas där.

Lagets högstanivå känns klart i nivå med avancemangs-åren till CL. Det är en härlig känsla att se Malmö leda serien utan att ha maxat sina prestationer än. Däremot vill jag se att man jobbar med effektiviteten på så sätt att man hittar ett annat fokus runt straffområdet och arbetar med det spelet. För tar sig Malmö till 38 stycken inspel mot mål i en match som mot Hammarby behöver man, i det fallet, bara finnas på plats i straffområdet, sen är den matchen avgjord. Det måste faktiskt kännas för motståndarna att Malmö är verkligt vassa över hela planen, inte bara när någon gör en åtta vid mittcirkeln typ.



Navid:

Förutsatt att resultaten går vår väg de kommande två matcherna innan uppehållet så tycker jag att våren varit över förväntan. Det har den varit än så länge! Jag har varit inne på det tidigare, det Magnus Pehrsson och laget behöver gnugga på är effektiviteten framför motståndarens mål. Kanske bör även klubben överväga att köpa in en riktig målskytt om Pawel inte kommer igång igen. Kommer Pawel vara kvar? Om inte måste han ersättas. Jag var inte den största beundraren av Kjartansson, men med honom i laget hade vi inte förlorat mot Norrköping eller kryssat mot Hammarby. MFF anno 2017 hade passat Örnen bra. Försvarsmässigt ser det stabilt ut med vår snabba backlinje och högt ställda försvar, undantaget de två katastrofala hörnorna senast.



I stort ser det bra ut, håller laget upp poängsnittet så avgörs allsvenskan ett par omgångar från slutet. Norrköping och de andra jagande kommer aldrig hålla detta tempo MFF håller en hel säsong. Det är trots debaclet senast oerhört lätt att vara himmelsblå i själen just nu.



Ulf:



Så länge vi leder Allsvenskan är jag nöjd. Kanske ska tränartrojkan fundera över vad man kan göra för att få Eikrem i fin form och därmed in i laget. Vad de också bör fundera över är var Berget gör mest nytta, jag hävdar att det är på en av mittfältets kanter. Sen kan man ju fundera på om det behöver värvas inför CL-kval, och kanske också på vem som ska släppas iväg. Men som sagt vi leder Allsvenskan när detta skrivs så.... Hej, därnere :-)