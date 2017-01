Friday I´m in Love - Vi tycker om MFF: Hur ska Svanberg matchas?

Sista fredagen i månaden innebär i vanlig ordning Himmelriket-panel. Denna fredag resonerar herrar Österlind, Mirzaie och Sjöström kring morgondagens match, förändringarna i truppen och (det eventuella) hotet från våra konkurrenter. Trevlig helg på er!

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Henrik Sjöström

Henrik har jobbat för Himmelriket och med Fan-TV under många år. Följer MFF slaviskt från Stockholm tillsammans med andra exilare.



Ulf Österlind

Världens enda enbenta fotbollsspelare med två vänsterfötter. Skribent till vardags, tidigare redaktör för MFF Supports medlemstidning Nr tolv, zlatanist, nästanmusiker och tidigare medlem i Himmelrikets redaktion



Navid Mirzaie

Har följt MFF sedan mitten av 90-talet, ser sig själv som icketroende men utomstående vittnar om att fotboll är hans religion, MFF hans profet och norra läktaren hans altare. Hänger på Himmelrikets forum som sysslolösa ungdomar på 80-talet hängde runt småbyars gatukök, ofta tyst iakttagandes.



Träningsmatchpremiär imorgon när Helsingör kommer på besök. Vad har du för förväntningar på tillställningen?



Henrik:

Utöver att det med säkerhet är kallt och viner ryska vindar så lär MFF vara storleken större än Helsingöringarna. Jag får för mig att premiären alltid innebär en oväntad matchhjälte. Det är då Dardan Rexhepi-typer gör två mål, ser stark ut och skapar förhoppningar som ofta är falska. Så jag tror Sana blir matchens dominant!



Ulf:

Egentligen inga alls. Det är första matchen, troligen kallt och den har ingen betydelse mer än att spelarna får ett avbrott från träningen och supportrarna får en chans att se laget. Ibland tänker jag att tidiga träningsmatcher är som övandet för en musiker eller liknande. Det är nödvändigt men inte särskilt kul att se.



Navid:

En bra uppslutning och härlig stämning vill jag se och känna. Kanske att någon spelare charmar oss som Eikrem i hans första match för 2 år sedan. Jag har inga direkta förväntningar egentligen. Men jag hoppas att vår nya tränare lyckas ge oss en skymt av det MFF vi kommer få se i år. Det blir spännande!





Lasse Nielsen klar samtidigt som det fortsatt snackas om en comeback i himmelsblå tröja för Jiloan Hamad. Hur ser du på detta och vilka andra förändringar hoppas du att få se i truppen?



Henrik:

Lasse Nielsen känns onekligen som en stabil och bra spelare att få in. Jag ser gärna Jiloan Hamad i MFF, fin karaktär och en bra spelare i sina bästa stunder. Därutöver vill jag egentligen ha så lite rotation som möjligt eftersom kontinuitet är en oerhört viktig ingrediens. Om någon marginalspelare lämnar är jag ok med det. Varje spelare som lämnar öppnar för med speltid för Mattias Svanberg.



Ulf:

Lasse Nielsen har jag ingen koll på men någon sa att han petat Eric Johansson i Gent och i så fall håller han ju bra svensk klass, eftersom Eric spelade ordinarie i MFF och även var med i landslaget. Det ska bli intressant att se honom i Allsvenskan. Jiloan Hamad hade varit en bra förstärkning men frågan är vem han petar, och i så fall hamnar Rakib en bit utanför laget igen. Eikrem känns för bra, Berget troligen inte, i alla fall som mittfältare, Lewicki kanske - beroende på spelsätt, och AC - definitivt inte, om han kan komma tillbaka i den form han hade innan skadan.

Sedan var ju Hamad en bra spelare när han var här, det är ju givet. Men vill han hit så ta honom. Han ska i alla fall inte gå till AIK.



Navid:

Nielsen har jag aldrig sett spela, men han har fina meriter. Jag har sett några klipp på Youtube och han ser snabb och relativt kraftfull ut. Det blir säkert bra. Angående Hamad så hade det varit en värvning som hade höjt tempen rejält, han är ett stort namn i Malmö. Hur är hans status nu efter de senaste säsongernas skadeelände och bänknötande? Det vet jag inte, men jag har svårt att tro att han inte kan uppnå minst samma klass som när han lämnade med några månaders förtroende i MFF. Är han tänkt som ytter så får vi ett mycket centralt mittfält då både han och Eikrem tycker om att vandra in i banan. Jag förutsätter att Berget flyttas upp i anfallet i ett sådant läge. Och hur ska Svanberg matchas? Det leder oss in i nästa fråga, om vilka förändringar jag vill se. Vi har en mycket baktung trupp. Tre vänsterbackar som hade platsat i samtliga övriga Allsvenska lag exempelvis. Om Rasmus Bengtsson blir frisk så har vi det även mycket gott ställt på mittbacksposition. Någon eller några måste nog försvinna här. Framåt däremot ser det tunnare ut. Vad gör vi om Mackan eller Berget blir skadade eller avstängda inför ett viktigt kvalmöte? Kan Pawel eller Jeremejeff axla rollerna fullt ut? Hur ställer sig Danne till fler mittfältsvärvningar när ungdomssektionens största talang på många år bankar på dörren till en ordinarie position i elvan. Erdal har kämpat och gnuggat i flera säsonger och Lewicki är fortfarande kvar, vem ska få förtroendet i vår starkaste elva? För ingen rör väl vår eminente AC? Sana har hamnat i en knepig situation, kanske läge att låna ut honom om ingen klubb vill lösa honom från hans kontrakt.



Det kommer bli en lång säsong där samtliga av våra offensiva pjäser kommer få spela en hel del, men frågetecken finns.





Utanför vårt himmelsblå fokus förbereder sig huvudkonkurrenterna sig för fullt; bland annat har Elfsborg förstärkt med Jesper Karlsson och Alex Dyer, samtidigt som AIK fått in 80-90 miljoner på ett bräde i och med Isak-försäljningen. Såhär med två månader kvar till allsvensk premiär - vem ser du som våra största konkurrenter i år?



Henrik:

Som vanligt kämpar AIK för andraplatsen och något lag lär väl överraska som vanligt. Kan Stahre göra Häcken till ett Norrköping? Kan Göteborg upprätthålla allsvensk klass med sin superettan-ekonomi? Skönt är i alla fall att Gefle för en gångs skull åkt ur och att Halmstad är tillbaka. Jag hoppas HBK blir det otippade topplaget!



Ulf:

Jag tror fortfarande att AIK blir svårast. Elfsborg, nja.... Har kändes svajiga i fjor. Göteborg, inga pengar vad det verkar och Häcken, nja. De verkar inte vilja vinna på riktigt.



Navid:

Vår största konkurrent är MFF självt, jobbet måste göras på plan. Gör vi det vinner vi Allsvenskan relativt bekvämt. Därefter kommer AIK, men över trettio matcher ska de inte kunna hålla samma nivå som MFF. Det beror givetvis på hur de resonerar med det kraftiga tillskott som Isakpengarna ger dem. Om de toksatsar på vissa positioner så kan de skrapa ihop en trupp som kan utmana, men det är en riskfylld strategi i längden. Häcken tror jag inte alls på, de saknar all form av tradition och deras tunga värvningar har heller inte mycket mästar- och topplagserfarenheter likt våra tongivande spelare. Elfsborg känns inte alls som ett lag som håller hela vägen och IFK Göteborg kan omöjligen vara lika bra som förra året med en ett år tyngre Hysén som spets. Norrköpingssagan är nog slut för denna gången. Vi tar det även i år om fokus är rätt i truppen och tränaren kommer på plats bra.