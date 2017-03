Friday I´m in Love - Vi tycker om MFF: PREMIÄRPANELEN

Äntligen är det dags, tidernas längsta försäsong är slutligen förbi! MFF rivstartar som bekant säsongen med ett möte mot näst mesta mästarna upp i Göteborg. Läs här pågar Sjöström, Gymark, Gullberg och Mirzaies tankar om premiären och säsongen.

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Henrik Sjöström

Henrik har jobbat för Himmelriket och med Fan-TV under många år. Följer MFF slaviskt från Stockholm tillsammans med andra exilare.



Anton Gymark

Frilansjournalist, som jobbat på TV4Nyheterna och följt allsvensk och europeisk fotboll sen han var barn. Svensk fotboll är närmare kontinenten av vad vi tror. Det psykologiska spelet på och utanför säger mycket om fotbollen.

Tobias Gullberg

Socionom från Lund vars MFF-intresse på allvar tog ett permanent grepp om hjärtat 2003. Köpte sitt första årskort 2005 och har sedan dess upplevt både eufori och misär i takt med föreningen i hjärtat på heltid - som en mästare. Numera i exil.



Navid Mirzaie

Har följt MFF sedan mitten av 90-talet, ser sig själv som icketroende men utomstående vittnar om att fotboll är hans religion, MFF hans profet och norra läktaren hans altare. Hänger på Himmelrikets forum som sysslolösa ungdomar på 80-talet hängde runt småbyars gatukök, ofta tyst iakttagandes.



Vår, premiär och stormöte direkt. Imorgon startar Allsvenskan när Mesta Mästarna möter IFK Göteborg på bortaplan. Vad förväntar du dig att få se, vad hoppas du att du får se och hur



Henrik:

Vad kul det ska bli! Att det ska vara sex månaders uppehåll i Allsvenskan är under all kritik. Nu ser jag fram emot att se ett motiverat MFF som har spring i benen och en obarmhärtighet som får IFK att framstå som det deltagarlag de är. Jag vill se en klar skillnad mellan Magnus Pehrssons "tydlighet" och Allan Kuhns avsaknad på taktik. Om MFF nöter ner IFK med systematiska löpningar så kommer jag att njuta av gåshuden!



Anton:

Malmö borde vinna med ett par bollar, exempelvis 3-0. Det kan man förvänta sig av ett lag som vunnit, är i utveckling och tänker sig vinna i år igen, mot ett lag som sålt sin träningsanläggning och värvat in nått halvtaskig från Nya Zeeland?



Genrepar man däremot som Malmö gjorde mot Eskilstuna, hur uselt som helst, så kan man kanske inte ha jätteförhoppningar? Fast, jag kan faktiskt köpa ett laget inte var supertaggat i sista träningsmatchen mot nykomlingarna efter 10-talets segaste försäsong….



Malmö kommer spela fin teknisk och följsam fotboll, blåvit kommer kötta som traktorplogar, Di blåe kommer vara rätt darriga ibland när blåvitt ger allt de har, men trots att vår offensiv är underbemannad och Rosenberg ömtålig som en dyr vas vinner Malmö utan att jobba ihjäl sig medan ICA-blåvitt antagligen kommer lasta domaren för att favorisera Sveriges spelförande klubb, närmast till kontinenten, närmast passionen.



Tobias:

Jag förväntar mig en tät match med mycket nerver. ifk har en hel del att bevisa sedan vi sprungit om dem de senaste åren i antal guld, varför jag förväntar mig att de kommer ut råtaggade. Dock bör våra Mesta Mästare på planen inte ha några som helst bekymmer att möta ifk mentalt med tanke på det stora antal Malmöiter som kommer vara på plats. Det är bara i kämparanda som ifk möjligen kan vara bättre än oss. Kommer våra spelare upp i normal standard ska matchen vinnas utan större problem. Sen är det alltid lite osäkert i och med att det är premiär, ny tränare och nytt spelsätt. Som tur är har vi fått behålla i princip hela truppen vilket gör att anpassningen till det nya systemet bör vara lättare. I och med att Berget utgår skadad hoppas jag att Svanberg får ta hans plats i startelvan och göra en lika magisk match som senast i Falkenberg. Det vattnas i munnen av att få se firma Svanberg, Rakip och Rosenberg demontera ifk-försvaret bit för bit.



Jag tror att det blir en tät tillställning, mycket kamp, som antingen slutar oavgjort eller med en uddamålsvinst åt något håll. Jag hoppas dock vi får se en match som vi dominerar större delarna av och vinner tämligen komfortabelt, som den senaste matchen i Malmö, och att Mackan gör hattrick. För alla våra nervers skull.



Navid:

Jag förväntar mig att vi vinner matchen mot ett skakigt IFK Göteborg. Jag hoppas att spelet ser bra ut och att det lossnar målmässigt. Jag tror säkert att ett fullsatt Ullevi med en maffig inramning kan väcka laget. Vi vinner imorgon. Jag är en usel tippare men tror det slutar 0-2. Vinst och inga insläppta skulle sitta fint, speciellt för mitt hjärta på läktarplats.





Matcherna mot IFK Göteborg blir som bekant nästan alltid händelserika på ett eller annat sätt. Vilken match (mot IFK), hemma eller borta, håller du som vår absolut främsta de senaste åren?



Henrik:

Det finns förstås många, men färskast i minnet ligger hemmamatchen 2013 när vi vann med 3-1. Visst var det då vi snurrade upp dem så pass att det togs ett foto på Adam Johansson och Sam Larsson där de slår ut med armarna efter att Jiloan Hamad förnedrat dem? Det var en ren utskåpning inför nästan 24000 pers på stadion.



Anton:

Bortamatchen mot IFK när Gishe lobbar in 2-0 2014! Efter en kunglig spelvändning signerad Rosenberg på mitten när Glennarna tror de kan balla sig med bollen, så blir de av med den och Rosenberg yttersida-smeker fram den till allsvenskans största lirare sedan Samba-Erik var känd i ljusblått, och Molins skickar bågen över Alvbåge och skickar Bjärsmyr rakt in i nätmaskorna! Vilket besked det var den säsongen för hela allsvenskan och för Malmö och för guldet.



Tobias:

Bortamatchen -04 är svår att undvika att nämna i sådana här sammanhang. Matchens betydelse, alla Malmöiter som var på plats och slutligen det klimax som det slutade i. Onekligen en magiskt minne i alla Mesta Mästares minnen. Oftast när jag tänker på bortamatch mot ifk på Ullevi kommer dock bortamatchen -07 (möjligtvis -08) upp i huvudet. Skoog gör 1-0 på hörna, ifk kvitterar på straff, Junior avgör i slutsekunderna efter assist av Järdler. Lyckoruset bland oss som var på plats var fantastiskt att vara en del av. En av få ljusglimtar under Åkeby-tiden.



Även hemmamatchen -13 kommer fram som ett fint minne. Som jag minns det hade matchen stor betydelse för guldstriden, eftersom konkurrenterna tappat och vid en vinst kunde vi öka avståndet till ifk och de resterande deltagarna. Vi dominerar inledningsvis men ifk tar ledningen efter en snabb kontring. Ponne vräker sig dock fram på en frispark från Hamad och skallar in 1-1 bara några minuter senare. Foppa får till ett fruktansvärt skott från sin vänsterytterposition som ställer Alvbåge precis i slutsekunderna av första halvlek och gör 2-1. Andra halvlek är skakig, men efter att Alvbåge och Bjärsmyr såsat till det kan Hamad stänga matchen med 3-1 efter en indirekt frispark som han trycker upp i nättaket över muren. Det finns många fler fina minnen att ta av men för läsvänlighetens skull håller jag där.



Navid:

Är hösten 2004 ”de senaste åren”? Om inte så säger jag matchen borta 2010. Det var om jag inte minns fel en av de tidiga omgångarna och målen gjordes av Daniel Larsson och Guille. Det var då jag insåg att det nog kunde bli guld det året. Det såg väldigt bra ut den dagen! Matcherna mot Göteborg de senaste par tre åren har varit alldeles för ensidiga för att jag ens ska minnas dem. Undantaget är väl möjligtvis matchen där det målades en fin tavla av Alvbåge följt av träffsäkra ord från Guille. Men jag svarar borta våren 2010.





Om vi ser längre fram än Göteborgsmatchen - Hur ser säsongsförväntningarna och -förhoppningarna ut?



Henrik:

Ett guld är att förvänta och kräva, så bra är vi. Till sommaren kommer vi förmodligen köpa en forward (Toivonen?) och en mittback (bye bye Carvalho). Då har vi förmodligen både spetsat och breddat laget till europakvalet, vilket jag hoppas vi kan prestera riktigt bra i. Tänk vad häftigt det vore med ytterligare en europahöst, där svensk fotboll - igen - kretsar helt kring Malmö FF. Jag unnar svensk fotboll mer MFF.



Anton:

Malmö den här säsongen är som när sportkillen på skolan kom tillbaks efter sommarlovet. Innan lovet var han nästan bäst i allt, men man visste inte om han tappat lite under sommaren och man visste inte heller om de andra killarna växt till sig lite för att kunna utmana. Och när skolan åter började visste man inte heller om det flyttat in nya killar till kommunen som nu skulle gå i samma skola, och hur bra var dem på saker!?



Nä, men offensiven är för tunn, Danne måste förstärka med en riktigt klasslirare i sommar. Som det är nu räcker det för att få igång både Svanberg och Pawel, få dem att spela för att sen kunna sälja av dem om typ två säsonger, men för att hålla lågan levande i både allsvenskan och Europa så behövs en anfallare till. Just nu platsar inte Jeremejeff ens i Olympic med alla skador och problem som han haft.



Allsvenskan är så j…a jämn i år! Ni vet ju själva alla lag som kan slå varandra och hur många lag har lassat in både gamla profiler och hemlängtande fina fötter. Därför blir nyckeln i år, att vinna allt mot det kassa motståndet! Inte en poäng kan eller ska förloras där. Mot de bättre lagen tror jag på Malmö, men för att få det att flyta i år så får det vara slut på minus i balansen mot lag som spelar för att delta!



När det gäller Europaspelet så hoppas jag på mycket positiv tro. Mobilisera kraft. Glöm inte bort att ett av de allra snyggaste och vackraste fotbollsmålen Malmö gjort senaste tio åren var 1-0-målet mot Salzburg 2015. Fart, kraft, och poesi i Nikola Djurdjics fötter! Det behövs nått liknande i sommar!



Tobias:

Både förväntningarna och förhoppningarna ligger på ett nytt SM-guld och europagruppspel. Som vanligt. Det finns inga ursäkter för att missa ett SM-guld, oavsett om det är ny tränare, ny trupp eller vad den än må vara. Allt annat än SM-guld är alltid ett fiasko i Malmö.



I övrigt när det kommer till förhoppningar för spelare har vi en hel del spännande namn att väva in i startelvan. Rakip, Cibicki och Svanberg framförallt. Brorsson ligger där bakom som en bubblare, men han har redan gjort bra matcher i Allsvenskan för oss under tidigare säsonger. Det han behöver är mer jämnhet. Svanberg har vi ju sett från inhoppet mot Helsingborg och matchen i Falkenberg att han besitter en riktigt hög högstanivå redan nu. Spännande att se hur han utvecklas under säsongen. Rakip har länge fått vänta på en startplats, trots att han gjort en hel del bra inhopp under många år nu. Nu när Adu lämnat så är det fritt fram. Nu gäller det bara att han tar den chansen och att han visar att han kan prestera på hög nivå som startspelare. Cibicki visste vi hade potential när han lånades ut till Jönköping. Där fick vi också ett kvitto på att han är en målgörare och bör också kunna ta stor plats i årets startelva. Det kommer bli otroligt spännande att följa deras utveckling i år!



Sarr vi!



Navid:

I år precis som de senaste åren är förväntningar och förhoppningar i princip samma när det kommer till Allsvenskan, och det är att vi ska vinna serien. Allt annat skulle vara ett misslyckande med tanke på vilken kvalitet vi har i truppen. Där det skiljer sig mellan förväntningar och förhoppningar är europaäventyret i sommar. Jag hoppas att vi ska ta oss in i huvudturneringen av Champions League, jag förväntar mig inte det dock. Gruppspel i Europa League är mer realistiskt som förväntning. Vidare hoppas jag verkligen att Magnus Pehrsson är rätt man att leda laget och att det blir mer verkstad än prat. Det var modigt minst sagt av ledningen att anställa en person med sådana meriter. Vi får se hur det hela faller ut.



Nu drar säsongen igång och oj vad jag har längtat. Underbart!