Friday I'm in Love - Vi tycker om MFF: Sillyspecial

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Magnus Hertonsson

Har följt MFF sen mitten av 80-talet men började först gå mer frekvent i början av 90-talet. Tycker förluster är mycket tyngre än vad segrar är härliga, vilket inte är helt hälsosamt.



Henrik Sjöström

Henrik har jobbat för Himmelriket och med Fan-TV under många år. Följer MFF slaviskt från Stockholm tillsammans med andra exilare.



Kalle Dahlberg



Malmöit, Socionom och en av tre Kalle i redaktionen.









Sarfo klar. Hur ser du på den värvningen? Ung talangfull spelare med stor framtid eller kanske en jättechansning på en spelare som inte visat något än? Fritt snack kring vår nye mittfältare.



Magnus:

Jag har sett Sarfo och Sirius för lite i år. Tror bara jag har sett dem mot Dif och mot IFKG.

Men vad man har kunnat läsa sig till under våren så är han definitivt en väldigt spännande spelare. Och rent generellt älskar jag när vi köper formstarka spelare från andra allsvenska lag. Så jag är positiv till värvningen.





Henrik:

Samma sekund som ryktet började florera på allvar så sökte jag upp highlights på Sarfo. Killen har verkligen förmågan att transportera boll med enorm teknik och smidighet. Passningsfoten bedömer jag som mycket bra och han kommer glädja oss med sin finess och illerliknande rörelsemönster. Hans svagare sidor är att han verkar något bollkär, vilket kanske upphör med bättre medspelare i MFF än i Sirius. Hans skott verkar också vara knappt bättre än Adus, vad jag kunde se av just de klippen. Att MFF spenderar dessa pengar på en Eikrem-ersättare är rimligt. Sarfo kan, med rätt utbildning och utveckling, bli en stor succé för MFF.





Kalle:



Jag har sett Sarfo alldeles för lite och kan inte uttala mig om hans faktiska fotbollskunskaper.

Jag litar på Danne och ledningens kunskaper i den här enorma investeringen. Men det lilla jag faktiskt sett verkar Sarfo ha väligt intressanta spetsegenskaper och första omgångarna var han helt outstanding. Det känns inte som en tillfällighet och hans uttalande visar på en ambiton att bli bäst.





Och i målet ser det ut som om Johan ersätts av Johan. Dahlin är åtminstone klar och Wiland lär inte förlänga kontraktet. Hur går dina tankar här? Skönt med en yngre målvakt? Kommer du sakna Wiland? Hur bra är Dahlin jämfört med Wiland? Osv osv osv...



Magnus:

Dahlin är enligt mig vår bäste målvakt sen min ungdomsidol Janne Möller. En väldigt lugn och stabil målvakt och person. Lite som Wiland, men längre och bättre med fötterna. Däremot tycker jag definitivt att vi ska behålla Wiland under resten av säsongen. Den bredden där bak behövs inför hösten, framförallt om det blir CL-/EL-spel, men även om det "bara" blir Allsvenskan.



Henrik:

Här finns verkligen två sidor av myntet! Johan Dahlin var under sin förra sejour en riktigt stabil målvakt som bidrog till många framgångar genom sitt lugn och höga lägstanivå. När vi värvade Wiland blev jag riktigt glad då hans högstanivå är riktigt hög. Wilands erfarenheter från tiden i FCK med deras CL-spel har varit viktiga för MFF på ett sätt som jag inte tror alla inser. Att man inte förlänger med Wiland är förståeligt givet hans ålder, men inte utifrån kvalité. Att vi behåller Wiland under hösten ser jag dock som ett viktigt statement att vi verkligen prioriterar både allsvenskan och europaspel samtidigt. Vi har inte råd med en oerfaren andramålvakt i de sammanhangen. Åker vi ut tidigt i europaspel så släpper vi nog Wiland, givet ryktena då till Hammarby.



Kalle:

Johan Dahlin är den målvakt som gillat absolut bäst under min tid som MFFare.

Wiland är också en fantastisk människa och en ännu bättre målvakt men om vi ställer båda målvakterna mot varandra är det helt lika för min del.

Jag tycker om att vi jobbar proaktivt, att vi varit tydliga gentemot Wiland vad som gäller och att detta absolut inte är ett nerköp utan snarare en föryngrig som kan hålla i fem år till.

Jag kommer sakna Wiland men sen 2009 har vi varit så bortskämda med stabila målvakter att det skulle vara en chock om det faktumet skulle förändras.









I övrigt då? Vad tror du händer? Vad tycker du måste hända? Vem bör lämna? Vem får absolut inte lämna? Vad måste vi värva?



Magnus:

Redan innan Carvalhos skada ville jag ha in en till mittback. Nu är förvisso Rasmus Bengtsson på väg tillbaka, men med tanke på hans frånvaro och alla frågetecken om hans fysiska status så bör vi definitivt ta in en mittback i sommar.

Med tanke på vår offensiva ineffektivitet hade jag mer än gärna sett en riktig kvalitetsvärvning i anfallet. Idag är vi för beroende av Mackan och det hade varit skönt om vi kunde avlasta honom då det förhoppningsvis blir en väldigt intensiv höst.

Sen hoppas jag att Rakip och Lewicki förlänger snart.



Yoshi, Berget och Eikrem lär väl lämna, och någon av dem lär nog dra redan under sommaren. Och blir det så bör vi nog ta en fundera över om vi ska ta in en vass ytter. Svanberg lär få spela i höst oavsett.



Och så är det dags för Sana att säga adjö i sommar, även om han har 1.5 år kvar på sitt kontrakt. Det blev aldrig vad vi hoppades på.





Henrik:

I skrivande stund är Dahlin och Sarfo klara. Jag tror vi värvar en mittback och en anfallare som komplement till nuvarande trupp. Rosenberg och Cibicki behöver en riktigt vass rackare bredvid sig, framförallt eftersom Rosenberg inte spelar samtliga matcher och att han förmodligen slutar efter säsongen. För min del får gärna Sana lämna, han gör ingen nytta vad jag kan bedöma. Svanberg kommer då ett steg närmre spel vilket såklart vore glädjande för hans utveckling. Jag tror man kommer att försöka behålla Eikrem/Berget ifall vi går till europaspel, det behövs i så fall. Jag tror det finns en plan för truppen ifall vi kvalar oss vidare i europaspelet och ifall vi inte gör det. Europaspel = roligare trupp.





Kalle:

Jag tror ytterligare en mittfältare kommer in och en mittback om inte Bengtsson kommer tillbaka. I övrigt tror jag Danne väntar ut kontrakten då han insett att ingen kommer förlänga. Jag tror med en dåres envishet att om Lewicki och Rakip förlänger behövs det enbart stärkas upp på tidigare nämnda positiioner för att vi ska vara minst lika bra lag.

Sana bör lämna, AC och Lewicki bör inte.