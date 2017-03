Friday I’m in love: Friday, and I’m in love!

Idag ägnar vi oss åt lite kärlek. Aldrig fel på en fredag.

.



2017-03-17 14:43:33

För en gång skull kanske rubriken på det här avsnittet talar för sig själv. Det är nämligen obestridligen fredag, och en del av mig är obestridligen in love.Första gånger jag såg Mattias Svanberg var när han var 15 år och mötte Atletico de Madrids välbehårade U18-lag i Youth League på Malmö IP. Jag kände inte till grabben alls, men anade utifrån det faktum att han som enda 99:a var uttagen till matchen att han sannolikt var ganska bra. Som jag minns kampen var den tuff för di blåe som hade svårt att skapa någonting framåt. Atletico var urstarkt och den fysiska skillnaden mellan lagen - Malmös lag hade ett antal underåriga spelare - var stor.Vad jag också minns alldeles tydligt är att jag reagerade på vilken underbar förmåga den då ganska spenslige 15-åringen Svanberg hade att driva bollen med fart och att med sina passningar få saker att hända framåt. Inte bara hade han bäst teknik och fart av samtliga himmelsblå, jag fick också känslan att han kunde se saker på planen som de andra spelarna inte riktigt gjorde.Ordet kreativitet i fotboll används ibland fel. Genom åren har spelare som Denilson, Quaresma och El Hadji Diouf alla benämnts som kreativa när de stått för spektakulära men tämligen meningslösa överstegsfintsparader och klackspark ar. Verklig kreativitet är dock att man från en ordinär situation helt plötsligt kan skapa en farlighet, frispark eller ett genombrott. Det är få förunnat att ha den förmågan, men intrycket från matchen var att Svanberg – på ett flertal olika vis – kunde få saker att hända.Och så tycker jag, efter många U19, U21 och A-matcher, fortfarande. Hans styrka är att han är så bra på så mycket. Han kan dribbla, han kan slå passningar, han kan spela det enkla spelet, han kan spela det svåra spelet och oavsett vilket spel han väljer är det alltid med ett sting av förväntan man ser bollen kärleksfullt landa vid hans fötter.En sådan spelare vill man naturligtvis ha med i spelet så mycket som möjligt. Och här kommer mitt huvudbry som jag fortfarande inte kan förstå. Jag upplever att han ibland kan ha en liten tendens att falla ut matcherna. Detta är ju med all sannolikhet någonting som är kopplat till hans unga ålder. Att helt dominera matcherna som 18-åring är ju inte någonting som man direkt kan räkna med att någon gör.Men exakt vad detta beror på har jag inte lyckats förstå. Ibland försöker jag titta extra noga på honom och jag kan inte se att han skulle möta bollen eller söka situationer mindre aktivt än någon annan. Hans lagkamrater verkar inte heller vara blyga för att söka honom. Ibland tänker jag att jag upplever jag honom som borta ur matcherna eftersom jag en stor del av tiden sitter och hoppas att han skall få bollen. Följaktligen känns den tid som hinner förflyta mellan dessa tillfällen så mycket längre än när någon annan – säg till exempel Rick Kruys – inte hade bollen.Och här kommer mina två slutsatser om unge Mattias Svanberg. Slutsats ett är att jag är alldeles övertygad om att han på sikt skall spela centralt. En spelare som skapar och kan så mycket skall ha bollen så mycket som möjligt. Till skillnad från många tekniska tonåringar räds han heller inte det fysiska spelet och jag tror att han har förutsättningar för att skaffa sig den fysiska förmåga som kommer krävas i planens mitt.Slutsats två är att jag verkligen är lite in love. Satan vad roligt det är att få möjligheten att följa unga spelare komma fram i ens lag. Mycket kan såklart hända och jag menar verkligen inte att utnämna honom till någon framtida världsstjärna. Alldeles för många potentiella fallgropar av olika karaktär kantar alltid vägen för en ung fotbollsspelare. Men oavsett vilka länder och divisioner hans ambition, talang och livets tillfälligheter tar honom till är jag övertygad om att jag kommer att försöka se honom så mycket som möjligt. Och när jag gör det kommer jag precis som idag att längta efter att han får bollen._______________________________________________________________…rapporterade himmelriket om att en ung MFF:are vid namn Zlatan Ibrahimovic gjort mål för svenska U21-landslaget i en match mot Makedonien. Och nu blir det quiz! I samma match spelade fem spelare som fortfarande är aktiva elitspelare i Sverige . Vilka?…är dagen då årskortsrekordet på Swedbank Stadion slås.…är det två veckor kvar till säsongen äntligen börjar. Götet beware!… är 99 Luftballons med Nena. För känslan av vår, kärlek och som en hyllning till unge herr Svanbergs födelseår -99. Idag ägnar vi oss åt lite kärlek. Aldrig fel på en fredag. . Dansken har inte spelat match sedan september, men på lördagen garanterar Magnus Pehrsson speltid för mittfältaren.Linus Holmgren är tillbaka med en ny träningsrapport. Han har glädjande besked rörande Anders Christiansen och ser några oväntade val i startelvan till morgondagens match.MFF har värvat Lasse Nielsen och tagit tillbaka Pawel. Det är absolut inte dåligt och jag personligen är väldigt nöjd med utdelningen från ovannämnda när försäsongen nu går in i sista rycket innan allsvenskan.