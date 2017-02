Halstihörnan - Intervju: Om ett knä i regnbågens alla färger och sjökor i Florida

Sedan Superligan tog paus i mitten av december har Markus Halsti inte bara hunnit ha semester och fira jul. Det har också hållits bröllopsfest hemma i Helsingfors, varit landslagsläger i Abu Dhabi, träningsmatch i Herning och nu träningsläger igen, denna gång med FC Midtjylland i Dubai.





____________



Först och främst undrar jag ju hur det är med knät. På bilderna du lagt upp på sociala medier såg det ut att ha alla färger från svart till chockrosa och såg ut att göra rejält ont. Vad var det som hände? Som jag förstod det så verkar det inte vara någon fara, utan du räknar med att vara igång ganska snabbt?



Jag slog benet rätt hårt mot konstgräset. Men då kändes det inte så allvarligt så jag spelade vidare nästan hela träningen innan tränarna tog ut mig på den sista delen av löpträning. Efteråt kan man nog säga att kanske inte det var klokast att fortsätta. Men benet är absolut inte så dåligt skick som det ser ut. Själva knät och lår är ok. Vi snackar bara om en stor blödning, så egentligen det kan vara att jag spela rätt snabbt, det hoppas man verkligen såklart.



Jag hade faktiskt likadant händelse i Malmö 2010 när efter bortamatchen mot



Du hade ju hunnit vara igång och spelat lite redan, dels i landskampen tidigt i januari och sen även en halvlek med FCM. I landskampen tyckte jag det såg riktigt bra ut, särskilt med tanke på att det var direkt efter uppehållet och att du inte spelade så mycket innan jul. Från FCM matchen har jag också fått höra att du gjorde det bra. Vad känner du själv om din insats?



Såklart är man glad när man vinner mot Marocko i deras sista matchen innan ANC utan baklängesmål. Det var nog något idiotiskt pass som jag gjorde men det ska skyllas på bröllopet som var typ en vecka innan den matchen. ;)



Men överallt hade man bra känning i kroppen innan skadan kom så det var riktigt tråkigt att det hände. Men man ska hålla huvudet högt och göra allt nu för att komma tillbaka och få den positiva känslan tillbaka.



När vi hördes av innan säsongsuppehållet så skrev du att du var osäker på om du skulle ses som mittback eller mittfältare, har det blivit mer tydligt eller är det fortfarande så?



Det är tydligare nu att jag ska vara som mittback, speciellt efter vi sålde vår mittback till



Nu är det snart dags för er att bege er på träningsläger i Dubai. Du har ju hunnit vara iväg på en del försäsongsläger på många olika platser och jag vet att du brukar försöka se till att komma ut och se annat än träningsplanerna i den mån det går. Är det något du har extra bra minnen ifrån som du kan dela med dig av? Något läger som hade det där lilla extra antingen i form av händelser/sightseeing eller något annat?



Wow, asså det finns ju så många minnen från resorna. Men skulle nog säga att det är två minnen som kom direkt till mitt huvud från Florida. En, ska vi kalla trippen "Bob Evans" var med Concha och Friberg. Två riktiga idioter, men omöjligt att inte älska dom, eller hur?



Så, jag var på väg själv när dom såg mig med nycklar och ville med. Dom hoppade med och frågade vad ska vi. Varför jag egentligen ville gå själv var att jag skulle se lite naturen och manatees (sjökor ,reds anm). Men det där blev ju inte poppis eftersom vi kunde inte se inte en enda på typ 1,5 timme som vi stod där ute. Alla kan nog fatta hur mycket skit jag fick, faktiskt fortfarande får från dom. Men det hjälpte nog att vi hittade några sköna ställen på den resan.



En annan var en roadtrip med Danne o Ulrich. Där snackar vi om kvalitet asså. Hel dag på västkusten av Florida, minns inte alla platser vi var på men det var fint att vara med gamlingarna, vi tog det lugnt.



Är känslan annorlunda inför det här lägret - lite med tanke på det du skrev senast, att det ju nu faktiskt är efter säsongsuppehåll, inte en ny säsong som startar.



Nej, det känns inte annorlunda. Haha, har tyvärr inte mer som jag kommer på till den här frågan. :)



Det har ju hänt en del under Silly Season för FCM, och du får återförenas med en gammal lagkamrat. Vad säger du om värvningen av Simon Kroon?



Oj vad man har saknat honom, har nog inte skrikit till nån på plan så mycket som till honom. Fråga bara honom. Det är såklart fint att se den utveckling som han har gjort de senaste åren. Nu ska han ta nästa steg och göra det bra i FCM och sen får vi se vad det blir av honom. Så glad att få honom till samma lag.



På tal om gamla lagkamrater - du var ju och såg MFF:s träningsmatch mot Helsingör i kylan på Malmö IP. Vad tyckte du om det du såg?



Hade nog lite problem att fokusera på matchen när grabbarna från Bobs skojade hela tiden med mig. Men det man såg var att det är riktigt bra bredd på truppen, dom unga kommer nog kämpa om startplatser om dom ser så bra ut som dom såg på den matchen. Sista skärpan var absolut inte där när man ser chanserna och hur många gånger MFF hade boll utanför deras 16 m.



Men jag tycker att det blir bra mix med gamla, rutinerade spelarna och dom unga. Speciellt när man måste spela två "turneringar", hela året eller hur, ända till december.



Till sist: För ett par veckor sedan gick Alex Minne av stapeln. "Ditt" lag Halsti FF var ju väldigt högljudda på sociala medier inför turneringen, sen när turneringen väl var igång blev det plötsligt väldigt tyst. Vad tycker du egentligen om lagets insats?



Vi fokuserar på framtiden. Det som har hänt innan spelar ingen roll.



_______



FC Midtjyllands träningsläger i Dubai börjar i skrivande stund lida mot sitt slut. Dom har spelat två matcher, båda mot svenskt motstånd. I första matchen mötte man AIK med Simon Thern i laget men också U21-landslagsspelaren Kristoffer Olsson som under uppehållet lämnade just FCM för AIK. Matchen slutade 1-1 efter 90 minuter men Midtjylland tog sen hem segern på straffar.



Även i andra matchen mot BK Häcken fanns ex-MFF:are på planen. Dels Jasmin Sudic, men också Halstis sightseeing-kamrat



Markus spelade inte i någon av de två matcherna. I ett meddelande från lägret berättar han att knät känns mycket bättre men att han nu varit ur spel så pass länge att det krävs en del rehab innan han är tillbaks med laget igen. Söndag 19/2 drar säsongen igång för FC Midjylland igen, men då som det ser ut nu troligen utan Markus på plan, men förhoppningsvis ska det itne dröja länge innan vi får se honom på planen igen. Är det något vår finske malmöpåg kan så är det ju att sämpa!

2017-02-14 08:00:00

