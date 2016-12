Himmelrikets Fotbollsgala 2016: Årets genombrott

Mattias SvanbergAlexanders JeremejeffMattias SvanbergBosses påg!Matcher: 6Varningar: 0Utvisningar: 0Mål: 2Assist: 2Mattias Svanberg: 72 %Erdal Rakip: 21 % Alexander Jeremejeff : 7%I år har vi valt att plocka in Nostalgiske Nicke, Ärlige Erling, Positive Per och Tveksamme Tommy för att diskutera vinnarna.Nicke: Jag minns Svanberg den äldre. Ja, inte Bosse alltså utan Bosses farfar....Erling: Nällorna Nicke! Nällorna! Mattias har tagit ett stort kliv, men alla som följt pågalagen har ju vetat om att han är en talang och visste om att han skulle slå stort när han väl fick chansen. Sen är ju nästa steg kanske det svåraste - Att fortsätta prestera på den här nivån.Per: Svanberg kommer bli den störste någonsin! Större än Zlatan! Han har Ronaldokapacitet!Tommy: Nu får vi ta det lugnt här. Mattias kan bli bra, absolut. Men det är långt kvar innan han ens är en Allsvensk stjärna.Erling: Det är ju visserligen sant, men när fick vi fram en 17-åring som var såhär redo? Inte ens Zlatan var såhär långt fram i utvecklingen. Därmed inte sagt att han blir lika bra som Zlatan.Per: Positionen. Annars är det tre spelare av högsta klass.Erling: Som vanligt får vi lugna ner oss lite och nyansera. Alla tre har väl egentligen har svårt att ta ett kliv och bli givna startspelare på den här nivån. Rakip är väl egentligen längst fram, men tog inte ett så stort kliv som Svanberg gjorde.Tommy: Just så. Ingen har etablerat sig på allvar på den här nivån än. Det börjar bli dags nu.Nicke: Får jag vara med? Ok, tack. Såhär. Svanberg kan mäta sig med vem som helst av de vi fått fram - om man ser till ålder 17. Rakip har potential att bli en av våra stora. Jeremejeff har väl troligen inte det, men det finns mycket fotboll i honom också. Men talangmässigt sett till åldern är Svanberg längst fram.Per: Större än Ronaldo! Större än Messi!Året genombrott:2010: Ivo Pekalski 2011: Pontus Jansson 2012: Miiko Albornoz 2013: Filip Helander 2014: Isaac Kiese Thelin 2015: