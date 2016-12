Himmelrikets Fotbollsgala 2016: Årets spelare

Vem var Årets spelare 2016?

De nominerade varAlla!Vinnaren i kategorin Årets spelare......Anders Christiansen 31 % Magnus Wolff Eikrem 24 %Johan Wiland 14 % Jo Inge Berget 12 %Markus Rosenberg 10 %Ingen mer fick mer än 5%Hans ihärdighet & blick för spelet. Sen har en en vass fot som man gärna ser mer av också!Han är en spelare som lyfter sina lagkamrater, en tvåvägsspelare som är livsviktig att ha i laget. Teknisk och samtidigt hårdför.Förenar i sitt spel kraft och skönhet. Något som vi ser väldigt sällan av i Sverige . Lysande värvning av Danne.Dansk dynamit och dynamik i ett. På ett tidigare alltför sterilt innermittfält har han varit varmt välkommen, med sin rörlighet och sitt inte alltför dåliga skott.Vi pratar om en tvåvägsspelare som vi inte sett maken till på hur länge som helst. Fantastisk blick, lysande löpningar, överlägsen i presspelet, bra tillslag både med passningar och skott. Allsvenskan s bäste spelare helt enkelt.Den självklara anledningen, han är Ginger. Dessutom den fina kombinationen av att vara en bra passningsspelare, gå på genombrott och vara en terrier som gnager på motståndarnas hälsenor.Att han är totalt komfortabel med bollen. Och att, faktiskt, klyschan "tvåvägsspelare" stämmer.Inställningen, löpstyrkan och speluppfattningen.En komplett mittfältare med offensivt spelsinne, fantasi och ett bra skott. Snabb och bestämd i tanken, kan inte minnas något "klyddande" eller alibidribblande från hans säsong.Anders är en komplett mittfältare, men hans främsta styrka är det höga bolltempot. Han släpper oftast bollen i rätt läge och han kan dessutom transportera boll på egen hand om det behövs.En tvåvägsspelare som vi saknat under lång tid. Gör mycket mål och som spelar väldigt mycket med hjärtat. En spelare som är lätt att älska.Han har en bra blick fo¨r spelet, och vet vad som komma skall. Dansken har ocksa° en mentalitet som fa° har, det kommer man la°ngt med.AC är väldigt komplett offensivt. Kvicka känsliga fötter som både kan dribbla och slå precisionspassningar, han löper bra i djupet både med och utan boll och han är en riktigt bra avslutare. Han gör ett ärligt jobb defensivt även om det inte är där hans största styrkor ligger och han tycks dessutom vara en glädjespridare som lyfter medspelarna. En fantastisk värvning helt enkelt!Dels målet i premiären som var en symbol för vad han skulle ge oss under säsongen och dels den glädje han verkade sprida - Som exempelvis vi såg i den där bilden med Sana efter "Spjutkastningen".Som enskild händelse: målet och det efterföljande firandet mot superettalaget från Helsingborg Hans kliniska avslut mot HIF hemma. Att komma i den farten, skicka iva¨g bollen pa° en fo¨rstatouch och sedan fa° den va¨lplacerat i na¨t - det a¨r klass!Det är egentligen ingen specifik situation, alla målen är fina och målet mot Kalmar är absolut snyggast. Det jag kommer ihåg som tydligast är hans enorma glädje vid varje mål, det är kul med fotboll och kul att spela för Malmö FF.Överlag hans glädje. Där Emil Forsberg lite slentrianmässigt slänger ur sig att fotboll är kul att spela så syns det tydligt på AC, han älskar sporten och Malmö FF.Det jag minns bäst av AC 2016 är nog just glädjen. Han ser ut att ha genuint kul när han spelar fotboll och det är väldigt befriande att beskåda.Jag minns att jag tyckt han var bra i princip hela tiden och att man känt ett lugn så fort han fått bollenHans 2-0 mot AIK hemma i augusti. Egentligen inte läge för att göra mål så trängd som han var, men med ett välriktat och hårt skott avgjorde han definitivt matchen i de absoluta slutsekunderna.Målet mot HIF och hans galet hämndsugna Jokern-leende efter att ha blivit nedsparkad i träningsmatchen mot HJK.Faktiskt målet i premiären mot Norrköping. Den fint avvägda yttersidan i steget.Jag tycker att han redan i sin första allsvenska match gjorde ett bestående avtryck, och det på ett typiskt AC-vis. Initiativet och löpningen vid 1-0-målet mot Norrköping var just den typ av aktioner som MFF-mittfältet hade saknat under en tid.Det finns en positiv aura kring AC. Det är sällan gnäll men alltid stor glädje efter mål och segrar. En ny spelare som ger nallar till materialaren och får kollegorna att skicka påkryande videohälsningar... Jag antar att en sådan spelare är ovärderlig i ett lagbygge.Det som står ut mest är när Anders saluterade klacken efter 1-0 i det sista Skånederbyt.Tidigare vinnare i Årets spelare:2010: Daniel Andersson 2011: Pontus Jansson 2012: Jiloan Hamad 2013: Magnus Eriksson 2014: Markus Rosenberg 2015: