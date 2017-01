Himmelrikets Redaktion

: Ulf Nilsson: Redaktör och skribent: Strafförlusten mot Peking 89....: Guldet 2004. Vilken jäkla grej det var efter den väntan!: Hasse Mattisson. Lätt. Följd av Jocke Nilsson (den äldre) och Markus Rosenberg.: Magnus Johansson: Redaktör och skribent: På plats? Mot HBK på Örjans Vall nån gång på 70-talet: Stadion den 30/10 2004 - det guldet, de tårarna, den euforin...: Daniel Andersson och Jörgen Ohlsson. Och Bosse förstås.: Peter Lind: Bildredaktör och fotograf: Första besöket på Stadion. Oavgjort mot AIK 1976.: Guldet 2004. Alla år av uppdämnd guldlängtan.: Som gammal målvaktspanter själv - Janne Möller.: Carl Angerborn: Skribent: Yksels genombrott, någon gång 1997.: Guldåret 2004. Fantastiskt på så många vis.: Utan inbördes rangordning: Daniel Andersson, Markus Rosenberg och Niklas Skoog.: Katarina Wittgard: Skribent: När jag hittade Thomas Sjöbergs matchtröja i hemgiften: 1/10 2014, CL, 2-0 mot Olympiacos. Obeskrivlig känsla!: Guillermo Molins: Wilhelm Nilsson: Skribent: I början av milleniumskiftet hemma mot HBK en solig dag.: Finns så många fina! Men guldet 2010 var det första jag fick vara med och fira.: Afonso Alves.: Ted Svensson: Skribent: Zlatans glansdagar.: SM-guldet 2010, hands down. Början på en ny storhetstid.: Guillermo Molins.: Marcus Malmberg: Skribent: En match mot Liverpool på sena 80-talet: Segern hemma mot Red Bull Salzburg 2014. Historiskt ögonblick: Enoch Kofi Adu.: Henrik Zackrisson: Skribent: Tore Cervin gör mål hemma mot AIK 1975.: Inter hemma 1989 och guldet 2004. Det senare kändes som en revansch för en förlorad ungdom.: Jocke Nilsson, Jonas Thern och Håkan Lindman.: Pontus Kroon: Krönikör/skribent: Hemmamatch på Stadion någon gång på hösten 1977. Jag är fem år och helt fascinerad av elljuset mot det gröna mattan i kontrast mot de himmelsblå tröjorna. Jag var fast.: Guldmatchen 2004. När bänkgrannen med öronsnäckan berättar att det är slut på Örjans Vall och jag och 12-årige sonen (som upplever sitt första guld) gråtandes av lycka omfamnar varandra. Det blir aldrig bättre.: Masse! Mats Magnusson som kombinerade teknik, kraft och karisma. Min hjälte för alltid.: Martin Grahn: Fan-tv/foto: jag minns inte vilket år det var, men det var på Malmö IP. Det var kallt, folktomt & ett par gubbar satt och svor.: Guldet 2010, när man hade följt laget så nära som den säsongen, från träningsläger till SM-guld, det var magiskt.Favoritspelare i MFF:Finns så sjukt många att välja på, men Jiloan, Halsti & Ponne toppar listan.: Thomas Lundkvist: Provokatör.: Bosse Larsson skruvade in en hörna i mål.: Se ovan.: Alltid Bosse.: Kalle Dahlberg: Skribent: Zlatans 2-0 mål mot AIK 2001: SM-guldet 2004: Markus Rosenberg: Anton Swahn: Skribent: Att i bilen lyssna på Radiosportens sändning ifrån guldfirandet på Malmö Stadion 2004.: Peter Abelssons 2-2 borta mot Maccabi Haifa var det första starka, och därmed oerhört starkt. Annars går det inte att bortse från första på riktigt upplevda guldet 2010, samt när Champions League-drömmen blev sann.: Tokelo Rantie och Guillermo Molins: John Börén: SkribentOklart vilken match det var, men någon gång 1986 kom jag och min far fem minuter sent till Stadion och Lasse Larsson hade redan hunnit göra två mål.?Starkaste MFF-minne: I vuxen ålder så är det nog MFF- Hammarby 2004 då Afonso Alves nästan på egen hand preliminärbokade tidernas mest efterlängtade SM-guld.Omöjligt att vara rättvis, men i kronologisk ordning... Janne Möller, Martin Dahlin, Zlatan och Markus Rosenberg.: Charlotte Persson: Skribent: Jonas Appelqvist: Skribent