Hoppen och hoten

Ett lag som inte spelat i sin hemstad på 25 år, ett annat som blir av med sitt klubbnamn och ett tredje som saknar publik. Det är sådana klubbar som avgör om Malmö FF ska bli seedat eller inte i Champions Leagues tredje kvalomgång.

MFF med sina 16,945 Uefapoäng ligger just nu på elfte plats, precis utanför seedning. Än så länge finns det hopp om att kunna klättra upp på rätt sida strecket, men risken finns också att vi åker längre ner.Det är just nu åtta ligor där en förändring i toppen är någorlunda realistisk och påverkar MFF:s seedningsöde. Ett nytt ledarlag i Tjeckien, Grekland, Cypern eller Azerbajdzjan gör att det går uppåt för MFF, medan ledarskifte i Polen, Kroatien, Israel eller Rumänien gör att det går neråt.Här är de aktuella ligorna, med lite extra fokus på två. Först hoppen, där ett ledarskifte gynnar Malmö FF:. Mesta mästar- och mesta pengaklubben Olympiakos hade en behaglig ledning i början av vintern, men efter fyra förluster på fem omgångar har gapet till förföljarna minskat. Vårt hopp Panionios är 6 poäng efter, men det är bara fyra omgångar kvar innan segraren och därmed CL-kvallaget utses (de andra topplagen spelar vidare för att utse EL-kvallagen).Slavia Prag har stuckit upp som en katt mellan de tjeckiska hermelinerna Viktoria Plzen och Sparta Prag (båda har bättre Uefapoäng än MFF). Slavia är bara 1 poäng bakom Viktoria Plzen och Sparta är avhängda. Åtta omgångar återstår och vi håller tummarna för Slavia Prag.Det var länge ett flerklubbsrace på den soliga ön, men så drog högrankade Apoel ifrån och man trodde saken var förlorad. Just då tappade Apoel fokus i seriespelet tack vare Europa League och är nu bara 4 poäng före jagande Apollon. Apoel har dock chans att avgöra redan nästa torsdag när de gästar Apollon i Limassol. Tar de inte chansen är det upplagt för en ren seriefinal i sista omgången den 20 maj när klubbarna möts på Apoels hemmaplan i Nicosia.Striden står mellan de tre senaste årens mästare Qarabag – med en Uefaranking precis före MFF – och vårt hopp Qabala. Tyvärr har Qarabag börjat dra ifrån och är nu 4 poäng före.Här tar vi en lite längre utvikning om ligan. Fotbollen i den före detta Sovjetrepubliken är byggd på oljepengar och har alltid haft sitt centrum i huvudstaden Baku. Men de senaste åren är det två klubbar utifrån, med andra inkomstkällor, som tagit den azeriska fotbollen ut i Europa.Ledande Qarabag var de som slog ut Göteborg i Europa League-playoff i fjor. Det var tredje raka året de tog sig till EL-gruppspelet där de aldrig blivit bättre än trea. Klubbens historia är dramatisk. Den kommer frånprovinsen Nagorno-Karabach och staden Agdam som förvandlades till en spökstad under kriget i början av 1990-talet. Qarabag ser sig fortfarande som ett Agdam-lag men har inte spelat en match där sedan 1993 utan måste hålla till i Baku. Det är pengar från livsmedelsindustrin, inte oljan, som ligger bakom klubbens framgångar. Det och demontränaren Gurban Gurbanov som varit i klubben sedan 2008 och lyckats med det mesta.Mot dem står uppstickaren Qabala (eller Qäbälä eller Gabala, allt är en fråga om hur man transkriberar azeriska) där vår gamle vänsterback Ricardinho spelar. Qabala är en ung klubb, startad 1995, som fick fart först när den flyttades till staden Qabala och döptes om 2005. Ägaren är en oligark som äger Gilan, det största icke-oljeföretaget i Azerbajdzjan. 2010 satte han klubben på kartan när han lockade dit Arsenalbacken Tony Adams som tränare, men det blev ingen långvarig historia. Qabala har lyckats etablera sig i den azeriska toppen med tre raka tredjeplatser och är nu inblandade i guldstriden.Fyra omgångar återstår i ligan, men det kan vara över redan på söndag. Då möts Qarabag och Qabala för fjärde gången – vinner Qarabag är guldet och CL-platsen deras, vinner Qabala ökar MFF:s chans till seedning.Det var de fyra hoppen. Här kommer de fyra hoten – ligorna där ett ledarskifte försämrar Malmös seedningsläge:Storklubben Dinamo Zagreb – känd från en orimligt spännande kvalmatch i Malmö – släppte iväg HNK Rijeka tidigt på säsongen och har inte lyckats komma ifatt än. Rijeka har 4 poäng kvar av ledningen och är fast beslutet att ta revansch för 1999. Då fick Rijeka ett felaktigt bortdömt segermål i sista omgången och Zagreb tog hem guldet. Senare undersökningar ska ha visat att den kroatiske presidenten och underrättelsetjänsten aktivt jobbat för att Dinamo Zagreb skulle gynnas. På lördag får vi en bra fingervisning om hur det slutar då de två möts i Rijeka. Men det återstår fortfarande nio omgångar efter den.Visst spelar Vidar Örn Kjartansson i Maccabi Tel-Aviv, men vi vill ändå att Hapoel Beer Sheva ska försvara sitt guld från i fjor. Beer Sheva med 10,88 i Uefapoäng är en bit efter MFF medan Tel-Aviv ligger något före med sina 23,38. Lagen möttes i lördags och 1–0-segern betydde att Beer Sheva ryckte ifrån till ett 6-poängsförsprång. Åtta matcher återstår och prognosen är god.Vi känner igen mönstret: storklubben tar det lugnt i början av hösten, upptagna av Europakval och gruppspel. Men sen, när våren närmar sig, mullrar maskineriet igång och de äter obevekligt in det de kommit efter. Efter tolv omgångar låg Legia på trettonde plats av sexton lag. Nu, femton matcher senare, är de bara 1 poäng efter ledande Jagiellonia Bialystok. Tre omgångar återstår i grundserien, sedan möts de sex bästa i en enkelserie innan det är avgjort. Då hoppas vi att någon av Lech Poznan, Lechia Gdansk eller Jagiellonia Bialystok står som segrare och inte Legia Warszawa.Till sist är det en riktig kaosliga som också den påverkar Malmö FF:s chanser. De två som gör upp om segern är akademiprojektet Viitorul Constanta och storlaget Steaua Bukarest som är sitt eget kaos. Efter att grundseriens poäng halverats till mästerskapsrundan leder Viitorul med 3 poäng före Steaua.Det där med att "alla börjar från noll" stämde inte när den rumänska ligan drog igång i höstas. Inte mindre än fyra lag hade mellan 6 och 14 minuspoäng. Värst var det för Poli Timisoara som fick börja på minus fjorton; åtta av dem för att de kom sist året innan, men då laget som skulle flyttas upp (Rapid Bukarest) gick i konkurs fick Timisoara stanna kvar – men bestraffades med poängavdrag. Resten av minuspoängen gavs för olika finansiella problem.Storklubben Steaua Bukarest (Europacupvinnare 1985–86 och i ny final tre år senare) är den det stormat mest om. Publikbojkott, en omstridd ägare som suttit inne för korruption och ett förlorat klubbnamn stökar till det. Efter en sex år lång domstolsprocess har de förra ägarna, den rumänska armén, fått rätt till namnet Steaua och startat en ny klubb under det namnet. Nya Steaua ska börja spela i typ fjärdedivisionen i höst. Den stormrike Becali fortsätter att pumpa in pengar i det gamla Steaua som sedan några dagar tillbaka spelar under namnet "FC FCSB".Det senaste i striden är att armén anmält FCSB för att de gjort namnbytet mitt under säsongen och kräver att FCSB ska förlora alla matcher de spelat med 0–3. Trots de ständiga problemen utanför planen har laget fortsatt att leverera. De kom tvåa i fjor efter tre raka ligaguld och har respektingivande 35,37 Uefapoäng efter regelbundet gruppspel i Europacuperna.Vårt hopp i Rumänien står alltså till ledande Viitorul Constanta som är FCSB:s raka motsats. Klubben är ett projekt som startades 2009 av Gheorghe Hagi, stjärnan i det rumänska lag som blev utslaget av Sverige i VM 1994. Hagis idé är att hitta unga talanger, förädla dem och sedan sälja med vinst. Efter avancemanget till den högsta serien 2012 har det gått sakta uppåt med fjorårets femteplats som främsta merit. Det räckte till en plats i Europa League-kvalet där de åkte ut direkt mot belgiska Gent. Det ger blygsamma 5,87 Uefapoäng vilket är betydligt mindre än MFF.Inga problem för Viitorul? Jodå, avsaknad av spelare med rutin från tuffa slutspelsmatcher ingår i affärsidén – värre är det med avsaknaden av publik. 1400 i snitt är dåligt till och med i Rumänien, och 500 på enstaka matcher är katastrofalt.Viitorul leder med 3 poäng före FCSB och sju omgångar återstår av mästerskapsserien. Den 22 april möts FCSB och Viitorul i Bukarest.