IF Elfsborg - smyger precis bakom Allsvenskans topp

Som vi vant oss vidd under våren kommer här en statistikartikel signerad Harald Perby.

Precis bakom de mest merittyngda allsvenska topplagen finns det ett lag som smyger lite på femte plats i maratontabellen och ofta gör det bra. I prisskåpet finns sex SM-guld (de senaste 2006 och 2012) tre cupsegrar och en hoper andra medaljer. Klubben är ganska väl meriterad och lägger sig ofta i toppstriden, särskilt under 2000-talet. För Malmö FF har det periodvis varit en riktigt besvärlig bortamatch.Smygandet i allsvenskan är nu inne på säsong 74, vilket placerar IF Elfsborg före Helsingborg s IF och Djurgården i maratontabellen. Poängsnittet per match är just nu knappt 1,48 att jämföra med 1,74 för Malmö FF och exempelvis AIK på 1,54. Att det är så lågt beror på att klubben har varvat besöken i toppen med perioder i mitten eller strax ovanför botten. IF Elfsborg är ett av få lag som lyckats vinna allsvenskan som nykomlingar, vilket skedde 1961. Fast laget hade varit i allsvenskan tidigare så den bedriften överskuggas av Östers vinst som helt nytt allsvenskt lag 1968.Ser vi till de inbördes mötena dominerar himmelsblått kraftigt men det beror mest på att knallarna oftast har varit ganska sålda under besöken i Malmö. I Borås har Malmö FF ett visst övertag men det beror på den äldre historien (MFF:s siffror först):(Spelade, Vunna, Oavgjorda, Förlorade, Målskillnad, Poäng för MFF – poäng för Elfsborg).128 67 27 34 216-166 228-12964 39 15 10 118-56 132-4564 28 12 24 98-110 96-84Fast sällan har matchstatistik så många ansikten som mellan Malmö FF och Elfsborg. Under 2000-talet ändras bilden påtagligt. På bortaplan har det varit rejält besvärligt för di blåe (MFF:s siffror först):(Spelade, Vunna, Oavgjorda, Förlorade, Målskillnad, Poäng för MFF – poäng för Elfsborg).32 14 9 9 45-39 51-3616 8 6 2 22-11 30-1216 6 3 7 23-28 21-24Fast inte heller den sammanställningen säger allt. Det blev ”oj, aj och usch” för Malmö FF när IF Elfsborg lämnade klassiska Ryavallen och flyttade in på plasten på Borås Arena 2005. Där är Malmö FFs statistik förödande, på tolv matcher har det bara blivit tre vinster och sammanlagt nio minusmål. Ännu värre var det under arenans åtta första år, de tre vinsterna har kommit de fyra senaste åren. Den första himmelsblå segern glömmer ingen, Guillermo Molins såg till att inte bara ”Simone” utan tusentals ditresta supportrar fick storma arenan en oktoberkväll 2013. Det var det nionde försöket, innan dess symboliserade Borås Arena mest Malmö FFs oförmåga att ta poäng på plast. Den segern blev det definitiva avstampet för resorna ut Europa 2014 och 2015.Ett fint MFF-minne är det sista besöket på Ryavallen. Lasse Nilsson gjorde 1-0 för hemmalaget men sedan var det ”Afonso Alves show” som förvandlade en lovande ung målvakt i hemmamålet till statist. På måndag hoppas jag att den duktige numera veteranen håller nollan för nittioandra gången i serien.