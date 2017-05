IFK Norrköping – rivalen som kommit tillbaka

Det är bäddat för en klassisk fotbollsfest i Malmö på söndag. Under 1940- och 1950-talen var Malmö FF och IFK Norrköping ofta rivaler i allsvenskans topp. Nu möts de två som de senaste årens seriesegrare i en ny toppuppgörelse.

Mötena på Malmö Stadion var under många är en tämligen plågsam upplevelse för IFK Norrköping på samma sätt som matcherna på Idrottsparken i stort sett räknades som en given himmelsblå förlust. Historiskt sett har hemmalaget ofta segrat när dessa lag möts. Jag skulle tro att det finns trotjänare inom båda klubbarna som aldrig fick vinna på bortaplan i dessa möten. Den längsta vinstfria sviten på bortaplan står IFK Norrköping för, efter en vinst i Malmö 1963 dröjde det 30 år innan olyckan var framme igen.IFK Norrköping är ett av allsvenskans mest merittyngda lag med 13 SM-guld som gör att de ligger trea i medaljligan. Poängsnittet per match är knappt 1,55 – typiskt för ett lag som långa perioder är nära toppen. Fast meriterna var ett bra tag mest historia, alla SM-guld utom två kom till mellan 1943 och 1963. Delar av den perioden fanns två tredjedelar av Gre-No-Li i klubben. Få av oss har sett Gunnar Nordahl och Nisse Liedholm men de namnen inger fortfarande respekt. Det brukar sägas att Sverige har haft två riktig kompletta fotbollsspelare – Nisse Liedholm och Bosse Larsson. Gunnar Nordahl var före Zlatan sannolikt Sverige mest kände anfallare. I listorna ståtar han tillsammans med Malmö FFs Arne Hjertsson med sju gjorda mål i en och samma match, givetvis allsvenskt rekord.Under de åren var IFK Norrköping och Malmö FFs svåra rivaler. Det var också IFK Norrköping som abdikerade som dominant klubb när Malmö FF klev upp på den svenska fotbollstronen från och med mitten av 1960-talet och förblev där med korta avbrott till dess att den eran tog slut 1989. Då var det IFK Norrköping som satte punkt för Roy Hogdsons framgångsera genom att vinna SM-finalen.Plockar vi något ur kuriosaskåpet är det berättelsen om hur smeknamnet Peking kom till. Upptäcktsresanden Sven Hedin berättade under ett föredrag i staden att Peking betyder Norra huvudstaden och Nanking Södra huvudstaden. Läroverkspojkarna, som på den tiden bildade stommen i klubben, nappade och började använda uttrycket. Nanking är ju den vackra grannstaden Söderköping, belägen vid östra ändan av Göta kanal.Totalt sett har Malmö FF numera ett övertag i de inbördes mötena men det beror mest på att östgötarna har haft det ännu svårare på bortaplan än vad ”di blåe” har haft (MFF:s siffror först):Alla matcher: 137 57 36 44 219-188 207-168Hemmamatcher för MFF: 69 40 18 11 133-71 138-51Bortamatcher för MFF: 68 17 18 33 86-117 69-117Efter millennieskiftet har Malmö FF varit mera framgångsrikt i matcherna mot IFK Norrköping och till och med lyckats vinna borta. Ett skäl till det är att 00-talet för Peking i stort sett var en vandring där Via Dolorosa två gånger rakt ledde ner i Superettan , dessutom obehagligt långt ner i den vid två tillfällen. 2011 återkom klubben till allsvenskan sedan Janne Andersson tagit över. Efter placeringarna 13-5-9-12 bärgade Peking guldet 2015, till på köpet genom att ta lagets enda seger i Malmö under 2000-talet. Det kvitterade himmelsblått med den viktiga och dramatiska bortavinsten i fjol, det definitiva rycket i loppet mot guld. Så här ser statistiken under 2000-talet ut (MFF:s siffror först):Alla matcher: 18 10 4 4 29-18 34-16Hemmamatcher för MFF: 9 6 2 1 16-8 20-5Bortamatcher för MFF: 9 4 2 3 13-10 14-11