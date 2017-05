Inför Hammarby IF - Malmö FF

Efter en holmgång som jag nog aldrig tidigare sett maken till på Nya Malmö Stadion är det nu dags att bekänna färg på riktigt. Att man kan utföra stordåd inför en fanatisk hemmapublik mot ett spelande lag med ordinarie manskap är en sak men att med en sargad backlinje kunna ladda om och spela match igen tre dagar senare, det är en uppgift som kommer skvallra mycket om seriens utgång.

Enbart tre dagar efter den otroliga matchen mot Östersund reser Malmö FF för första gången i år till den kungliga hufvudstaden. Man skulle kunna argumentera för att Hammarby borta, just efter en sådan urladdning som vi såg mot Östersund kan vara en ovanligt tuff match. Vi har under de senaste åren varit notoriskt dåliga på att ladda om efter energidränerande matcher, senaste demonstrerat genom den närmast bakfulla insatsen mot Kalmar (enbart några dagar efter Djurgårdsmatchen) häromveckan. Den optimiskt lagde kan dock med visst fog hävda att en högljudd Tele2-arena kommer fungera som en bättre tändvätska för di blåe en vad ett kallt och glest Guldfågeln Arena.Bekymren stannar dock inte vid att vi sannolikt är slitna efter söndagsmatchen. Vi är dessutom rejält vingklippta i och med avstängningar på Behrang Safari, Franz Brorsson och Yoshimar Yotún. Lägg därtill skadan på Pa Konate och vi har en försvarskris i nivå med Frankrike i juni 1940. Magnus Pehrsson har förmodligen fått klia sig rejält i huvudet för att komma fram till en battleplan mot stockholmarna men skall enligt uppgift ha givit spelarna laget idag.Det luriga med att gissa laget är att ledarstaben uppvisat en rejäl flexibilitet i hur man väljer att formera sig. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser något annat än den 3 ½-backslinje som vi sett i de flesta övriga matcher och det har spekulerats i såväl en mer traditionell fyrbackslinje som en fembackslinje. Oberoende formation är jag dock fullständigt övertygad om att Anton Tinnerholm Lasse Nielsen och Andreas Vindheim kommer vara på planen. Därutöver är det svårt att lista ut vem som får spela. Trots att Magnus Pehrsson uttalat sig positivt om Felipe Carvalho häromveckan och att han faktiskt fick några minuters speltid mot Elfsborg , gör hans insatser U21 (där han var direkt dålig i hans senaste insats på Blåvitt för någon månad sedan) honom till ett något osäkert kort. Det som talar för uruguayen är att hans fysiska reslighet och styrka i huvudspelet gör honom till ett hyggligt alternativ för att stå upp mot den skicklige Björn Paulsen i Hammarbykedjan. Carvalho har dessutom rutin från tuffa matcher och förefaller vara en spelare som kräver inspiration för att lyckas.Dennis Hadzikadunic är a-truppens sista renodlade mittback. Jag tycker att han har varit riktigt bra i U21-matcherna jag har sett, senast i förra veckan mot Kalmar. Han är inte särskilt spektakulär i sin spelstil och han går – i synnerhet när man ser honom jämte hans karismatiske och pådrivande U19-kollega Hugo Andersson – inte så sällan ganska obemärkt förbi i matcherna. Å andra sidan är han bolltrygg, stabil och jäkligt placeringssäker. Frågan är dock om den orutinerade pågen räcker till fysiskt och psykologiskt i en tuff bortamatch som den på Tele2. Står valet mellan Hadzikadunic och Carvalho hade jag nog, trots hans uppenbara brister, valt sydamerikanen. Oscar Lewicki är annat mittbacksalternativ och han har tränat en del på positionen under våren. I en match med där backlinjen – oberoende av vilka som spelar – kommer vara mindre samspelt och skicklig känns det dock otryggt att inte ha Limhamnssonen vakande framför mittbackarna. Jag tycker det var närmast obehagligt att se hur utsatt backlinjen blev under Elfsborgsmatchens första tjugo minuter när Christiansen spelade balansspelare och frågan är om det inte är rimligt att låta Oscar hålla sig på sin originalposition.Nästa fråga är om några nyckelspelare skall vilas med tanke på det täta matchandet och det något otillförlitliga underlaget. Förvisso hävdas det från Malmöstaben att spelarna faktiskt sprang mindre än vanligt under Östersundsmatchen, men att man skulle riskera Markus Rosenberg (som ju skadade sig rejält förra gången han spelade tre matcher på en vecka i höstas) med tanke på de kompetenta alternativ som finns är diskutabelt. Magnus Wolff Eikrem och Mattias Svanberg lurar båda i kulisserna och framförallt den förstnämnde kan nog vara aktuell för spel, inte minst sedan Yoshimar Yotúns precisa hörn- och frisparksfot saknas. Skulle Rosenberg vilas finns också Alexander Jeremejeff , som ju fick chansen mot såväl Örebro som mot Östersund med i leken.Hammarby har inlett säsongen på ett okaraktäristiskt stabilt vis. Nye tränaren Michelsen förefaller inte ha läst karaktärsbeskrivningen om ett svängigt och ojämnt lag utan förefaller ha implementerat en viss jämnhet hos de grönvita. Liksom vi är de dock rumphuggna. Jag har inte sett Hammarby mer än glimtvis under säsongen och då bara på TV. I samband med detta har jag dock verkligen imponerats (och glatts med) den flyktade MFF-sonen Jiloan Hamad som dessvärre för Stockholmarna saknas imorgon. Likaledes är mittfältaren Johan Persson (som jag också tycker om) borta. Två faktorer som sannolikt kommer ge Malmö FF lite andrum.Mot bakgrund av manfallet och det täta matchandet skulle jag inte gå bananas av besvikelse om vi bara får en poäng mot Hammarby även om jag bedömer våra chanser som hyggliga. Vår offensiv och vårt mittfält är trots allt intakt och spelet mot Östersund var stundtals riktigt vasst. Förhoppningsvis kan det bli en trevlig match på Tele2 och lyckas vi återigen visa den karaktär vi sett i brorsparten av årets matcher är det inte alls omöjligt att vi tar hem segern.Matchen startar klockan 19:00 på Tele2-arena i Stockholm. Det har uppenbarligen varit en del klydd med biljettsystemen, men nu finns det god information på MFF:s hemsida om hur man skall göra för att komma dit. Häng med och stötta pågarna till tre poäng!Framåt Malmö!