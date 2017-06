Inför J-Södra-MFF: Vårens sista match

I vårsäsongens sista match besöker MFF Jönköping för en match som till synes borde resultera i himmelsblå seger. Det tyckte vi emellertid även ifjol...

I sista matchen inför ett nästan månadslångt (läs: evighetslångt) uppehåll åker MFF till Jönköping för match på finfina Stadsparksvallen. Vinst och vi kan glatt summera en vårsäsong som renderat i en klart godkänd poängskörd. Torsk och vi kommer att sura i en månad. Det är lite så vi fungerar, vi MFF:are. Det är liksom antingen eller. Dur eller moll, himmel eller helvete.MFF kommer som bekant senast från en ytterligare en gastkramning, denna gång mot AIK uppe i Solna. Den återuppståndne mittbacksvikarien Felipe Carvalho kunde till alla våras oerhörda glädje banka in segermålet med minuten kvar. Sålänge vi vinner är det såklart helt okej med sena avgöranden, men att den samlade himmelsblå supporterkåren åldrats åtminstone fem år de senaste två månaderna kan alla skyldiga inblandande gott ha på sina respektive samveten.Till matchen imorgon är Franz Brorsson åter efter sin trematchersavstängning och lär gå rakt in i elvan. Bredvid sig kommer han att ha antingen Oscar Lewicki eller en tillfrisknad Lasse Nielsen . Det känns faktiskt helt okej hur det än blir i den frågan. Lassa har allt som oftast varit bra i vår och är i full form vår antagligen bästa mittback, men Oscar gjorde en alldeles utmärkt insats mot AIK och agerade hur tryggt och säkert som helst. Han hade såklart inte gjort bort sig imorgon heller.Annars har det spekulerats i att Pawel Cibicki och Jo Inge Berget kommer petas efter en rad svaga matcher på rad. Isåfall lär de givna ersättarna vara Alexander Jeremejeff och Magnus Wolff Eikrem . Vågat av Magnus Pehrsson isåfall, men inte helt oväntat. MP har bevisligen haft modet att peta till synes givna spelare tidigare (lex Eikrem) och kanske skulle Berget och Pawel bli påminda om att ingen spelare är given i Malmö FF (förutom Markus Rosenberg; han får spela tills han inte vill längre. Även om han då är 100 år gammal, blind och utan lårbenshals).Utifrån ovanstående skulle elvan i så fall se ut som följande:WilandTinnerholm, Lewicki/Nielsen, Brorsson, SafariEikrem, Rakip, Christiansen, YotúnJeremejeff, RosenbergJ-Södra kommer senast från en svängig 2-2-match mot Hammarby , där de var i ledning fram till sista minuten. Inför match ligger de parkerade på elfte plats i tabellen, precis bakom IFK Göteborg. De har emellertid inte vunnit sedan den 7:e maj då de slog AFC på hemmaplan. De gjorde ifjor en bra förstasäsong i Allsvenskan och lyckades, ledda av bröderna Thelin och vår egen Pawel Cibicki, ordna en 12:e plats.Den antagligen största skalpen under förra säsongen togs plågsamt nog i säsongen andra omgång när MFF kom på besök. Trots tidig himmelsblå ledning (Rasmus Bengtsson, framspelad av Anders Christiansen ) kunde J-Södra vända och vinna med 3-2. Vem som gjorde två mål och var bäst på plan? Inlånade Pawel Cibicki givetvis. En hemsk upplevelse, fyfan.Jönköping ställde senast upp såhär, oklart om det blir samma elva imorgon, men vågar inte på mig några gissningar om förändringar:CajtoftS.Karlsson, Calisir, J.Karlsson, SiweFendrich, GojaniSvensson, Smylie, ThelinKozicaSett till styrkeförhållanden, form och kvalitetsskillnader ska det här vara tre pinnar till himmelsblått, men förutsättningarna var mer eller mindre desamma i fjor och hur det slutade har vi redan avverkat... Oavsett, grundtipset säger säker MFF-seger. Ska vi säga 2-0? Rosenberg och Christiansen målskyttar?Matchen spelas klockan 18, en lite udda avsparkstid för en lördag. Kan ni inte vara på plats på Stadsparksvallen går det i vanlig ordning att se matchen på någon av CMores plattformar.Låt våren sluta i dur!