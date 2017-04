Inför Kalmar FF - Malmö FF

Det är dags för jumbon Kalmar FF att få finbesök av mästarna och tillika serieledarna Malmö FF.

Om man får ha ett andralag i Allsvenskan är mitt tveklöst Kalmar FF. Min kära mor kommer från staden och under min uppväxt besökte vi ofta mormor och morfar som bodde kvar i Kalmar trots att barnen spridde ut sig i andra delar av landet. När mormor och sedermera morfar gick ur tiden gick stugan, strax söder om Kalmar, till barnen, det vill säga bland annat min mor, vilket gjorde det även efter deras bortgång till en naturlig samlingsplats för släkten.Här har jag tillbringat jular, nyår, påsk, vår, höstar och framförallt somrar. Varje sommar har jag njutit av Kalmar, vår stuga, Östersjön, vackra Fredrikskans, Kronan, Domkyrkan, Baronen, Slottet och inte minst Lammtorget, som om jag inte minns helt fel hade en leksaksaffär förr i tiden. Tydligen heter torget Larmtorget, men det lärde jag mig helt ärligt inte förrän typ efter 15 år när jag bemödade mig att läsa en av skyltarna vid torget...Så givetvis ligger Kalmar mig nära hjärtat och givetvis hoppas jag att det ska gå bra för mitt andra FF-lag. Men det finns ju såklart matcher då jag hoppas att det ska gå åt pipsvängen för Kalma. I morgon är en sådan match. Malmö FF besöker Guldfågeln Arena (för övrigt en väldigt fin arena, men jag saknar Fredrikskans fantastiska läge ute till Östersjön) och här ska di blåe ta en ny seger. Tittar man i tabellen ska det givetvis inte vara aktuellt med något annat än att resa hem med tre poäng till Skåne.Och läget i truppen ser väldigt bra ut. Så bra att spelare som Tobias Sana och Mattias Svanberg inte ens tar plats i truppen utan får se matchen på TV. Troligen blir det mer eller mindre samma startelva som senast, men MP måste ta i beaktande att det redan på måndag är match, vilket gör att han möjligen väljer någon liten förändring för att få ut mesta möjliga i både de två kommande matcherna. Potentiella startspelare är ju exempelvis våra två norrmän Berget och Eikrem, men också Konate som kanske behöver avlasta Safari.MFF kommer troligen att försöka genomföra matchen på ett liknande sätt som man gjort efter premiären mot Blåvitt, vilket alltså innebär ett samlat presspel med högt stående backlinje och med en offensiv där ytterbackarna har stort ansvar.Johan Wiland, Fredrik Andersson Andreas Vindheim , Felipe Carvalho, Behrang Safari, Pa Konate Magnus Wolff Eikrem , Yoshimar Yotún, Oscar Lewicki Markus Rosenberg, Pawel Cibicki Faktum är att Kalmar försöker spela ett liknande spel som Malmö och har ju haft en backlinje som stått väldigt högt under inledningen av säsongen. Problemet är att man ofta stått alldeles för högt sett till dels hur väl det egna bollinnehavet har fungerat och dels hur snabbt man läst spelet och fallit vid behov. Det har skapat enorma problem för den totala defensiven och målvakten har fått mer träning i att plocka bollar ur näten än att förstå hitta till Lammtorget, som ju inte finns med på kartan.Kalmar har haft uppenbara problem med det mesta under de inledande matcherna och förutom det resultatmässiga får man dessutom klara sig utan såväl Rasmus Elm som Ismael, som ju vi jagade i vintras.Troligt, baserat på den information jag har, är att de spelar någon form av 4-4-2/4-5-1 i morgon som man gjort tidigare med David Elm längst fram och Romario i en friare roll strax bakom.Jag förutsätter att Kalmar kommer att få ordning på spelet förr eller senare. Truppen man besitter är stark och mittfältet behöver inte skämmas i något sammanhang på den här nivån under normala omständigheter. Även utan den bäste Elmaren och Ismael har man en stark trupp som ska kunna vara ett hot mot samtliga lag, trots den, i mina ögon, mediokre tränaren Swärdh.Vi får väl hoppas att osäkerheten som man sett så många gånger hittills i år håller i sig så att våra offensiva spelare får gott om tid och utrymme.Sen, i nästa omgång, får det gärna vända för "mitt" Kalma.Var: Guldfågeln ArenaNär: 19:00Hur går det: Det är klart att Malmö bara ska vinna mot jumbon, men jag förutsätter att det blir en jämn match. 2-1 till di blåe.