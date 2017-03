Imorgon mot AFC får slutligen Alexander Jeremejeff lite matchtid. Kungsbackas Marco van Basten bildar sannolikt anfallspar med Markus Rosenberg i matchen som börjar 16:00 på Swedbank Stadion.

Inför Malmö FF – AFC Eskilstuna

Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.

2017-03-22

Ännu en gång är det match på Swedbank Stadion och imorgon är det det nyblivna Eskilstunalaget AFC som kommer på besök. Matchen är Malmö FF:s sista inför den allsvenska premiären och trots att stora delar av laget saknas kommer matchen förhoppningsvis kunna ge oss svar på en hel del frågor. Det har under försäsongen talats om automatisering av spelidéerna och att systemet skall fungera oberoende av vilka spelare som är på planen. Med de förändringar som görs gentemot den vanliga startelvan skall det bli intressant att se hur arbetet med detta har lyckats. I tillägg till detta, och det oemotståndliga faktum att det är en MFF-match på gräs, går det också enträgna rykten om en brandövning i paus vilket sammantaget gör ett besök på matchen närmast obligatoriskt.Precis som alla lag som bryr sig om bredden i svensk fotboll valde AFC att låta sig bli utslagna av ett division ett-lag i svenska cupens andra omgång. Sålunda har de - precis som vi - haft en lång och seg försäsong. Våra motståndare har i januari, februari och mars framförallt mött andra mellansvenska lag och resultaten har varit, tja, låt oss för fridens skull kalla dem förbättringsbara. Till skillnad från Malmö FF som har hela 10 spelare* med A-lagsmeriter iväg på landslagsuppdrag har AFC (vad jag förstår) enbart U21-landslagsmannen Tim Erlandsson (vad jag vet utan relation till Ingemar) borta och vi torde sålunda få se ett närmast ordinarie Eskilstunalag som säkert kommer bjuda gott motstånd.Spelare att titta lite extra på i Malmö FF:Alexander har haft en hackig försäsong. Inte nog med att han drabbades av en ljumskskada kring årsskiftet, han har också haft en del sjukdom som hållit honom borta från spel. Förhoppningsvis kan han utnyttja sin förmodade startplats mot AFC till att borsta av sig lite rost och kanske stänka in en sju-åtta baljor. Eller åtminstone göra en bra match och återfå lite självförtroende. Vi behöver våra spelare i form nu när allvaret börjar och Alexander kommer säkert få spela mycket i år.Lyngbys sannolikt största bidrag till den mänskliga civilisationen kommer göra sin comeback på världens bästa arena. Bara det är värt inträdet. Mot både Jönköping och Molde kom han in när trötthet och byten redan påverkat matchbilden, och det skall bli kul att se honom få spela i tidigare skeden under torsdagens match. Trots att matcherna han spelat i ärlighetens namn varit relativt sömniga har han lyckats bli varnad i båda och snittar därför i år 5,1 gula kort per spelade 90 minuter (OBS sant!). Ett snitt han rimligen bör försöka sänka något inför tävlingssäsongen.Pågen från Apelgården står inför en bära eller brista säsong i himmelsblått. Kontraktet löper ut efter säsongen, och om den potential man så ofta ser skall få slå ut i full blom hos oss måste det nog komma i år. I och med Anders Christiansens olyckliga skada och försäljningen av Adu har det nu äntligen öppnats en chans för Erdal att få lite kontinuerlig speltid på sin naturliga position, centralt mittfält. En position han - enligt de rapporter som finns tillgängliga - med hyggligt stor sannolikhet kommer ha i premiärmatchen mot IFK Göteborg. Den hårt arbetande trixaren har sett fin ut i träningsmatcherna och vi får hoppas på ännu ett formbesked från Erdal mot sörmlänningarna.är höljd i dunkel för oss dödliga men en möjlig är:Wiland - Tinnerholm, Nielsen, Carvalho, Safari – Sana, Rakip, Lewicki, Eikrem – Jeremejeff, Rosenberg.På bänken återfinns sådana fall: Anders Christiansen, Andreas Vindheim , Teddy Bergqvist och Fredrik Andersson . Även U19-spelarna Aron Már Brynjasson (högerback) och Kevin Harletun (forward) finns i truppen enligt mff.se.Ett annat scenario är att Lewicki startar som mittback, att Rakip och Eikrem spelar innermittfältare och att Andreas Vindheim i sådana fall spelar yttermittfältare. Skulle Anders Christiansen bedömas redo att starta kan man i så fall tänka sig att Oscar Lewicki flyttas ned som mittback alternativt att Erdal Rakip eller Oscar Lewicki får starta på bänken.Hur det än blir med startelvan är avsparken klockan 16:00 imorgon på Swedbank Stadion. För er som inte kan ta er dit sänder Sydsvenskan live.* De a-lagsmeriterade landslagsmännen är: Yoshimar Yotún (Peru); Jo Inge Berget (Norge); Pawel Cibicki, Franz Brorsson och Pa Konate (U21); Mattias Svanberg , Samuel Adrian, Anton Kralj och Dennis Hadzikadunic (U19); Hugo Andersson (U18)Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.Erdal Rakip imponerade mot Molde, Magnus Pehrsson imponerar på spelarna - veckans lista är här."Nu har MFF kommit hem från Marbella och endast en match återstår att spela innan premiären mot IFK Göteborg den första april. Sitter inte det som ska sitta så finns det inte mycket tid kvar."Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-1 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.Trots bra spel hade MFF ännu en gång svårt att faktiskt vinna.Nytt norskt motstånd väntar för MFF i morgon lördag.Idag ägnar vi oss åt lite kärlek. Aldrig fel på en fredag. .Dagens lista letar länge och väl och hittar glädjeämnen i lördagens match mot Jönköping. Det ges även plats åt lite kultur.Denna information gäller för dig som köpt på biljett till matchen IFK Göteborg - MFF 1 april på sektion O4-O6Mitt i sjukdomseländet ser man ändå ett himmelsblått ljus. Det är ett spännande MFF som vässar formen i Marbella kommande vecka.