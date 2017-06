Inför Malmö FF - AFC Eskilstuna: Varje match är ett äventyr

Malmö FF mot AFC Eskilstuna i återstarten av Allsvenskan. Det är toppen mot botten, i mer än en aspekt.

I dag är det på dagen 15 år sedan jag skrev min första text för Himmelriket. Den handlade om Joseph Elanga som verkade ha hamnat i Tom Prahls kylskåp. Då inte bokstavligt talat lyckligtvis, så vitt jag vet. Jag minns det som ett av mina stoltaste ögonblick någonsin när dåvarande redaktören Jakob Kjelldén svarade på mejlet, där jag försynt hade frågat om min krönika om en vänsterback kunde tänkas vara något, och berättade att han skulle publicera mitt alster per omgående.



Jag minns det som om det vore... kanske inte i går, men i förra veckan om inte annat. Till och med jag har alltså mer tradition än AFC Eskilstuna.



För 15 år sedan fanns inte ens morgondagens motståndare som förening. Och det i sig har jag inga problem med, allt behöver inte vara gammalt för att få finnas till. Det är mer hur de har tagit sig uppåt i seriesystem genom hopslagningar och namnbyten som är djupt störande. Det luktar "pengar löser allt" om hela upplägget. Men nog om detta, det har skrivits otaligt om AFC och Alex Ryssholm och deras väg till Eskilstuna, där de huserar i dag.



Man kan i alla fall konstatera att det är serieledaren mot tabelljumbon i morgon. Det är på förhand en match som bara ska stökas undan för Malmö FF. Naturligtvis är det så. Det säger sig självt. Men varje match är ett nytt äventyr. Jag vill ändå poängtera det. Vi, men framför allt Malmös spelare, får inte tro annat.



Jag har inte sett en enda match med AFC. Någonsin. Inte när de haft andra namn heller för den delen. Dessutom har det varit uppehåll en månad så någon formkurva eller trend är omöjlig att se. AFC ligger sist med fyra poäng efter lika många oavgjorda matcher. Bland annat borta mot IFK Göteborg i omgång tre, vilket väl ändå får anses vara tämligen sympatiskt gjort av Tim Erlandsson, Omar Eddahri, Anel Rashkaj och Alexander Michel med flera.



Under sommaren har laget skaffat en ny tränare, Michael Jolley som ledde engelska Burnleys U23-lag. När han anställdes 13 juni berättade han för Eskilstunakuriren att:

— Jag vill att vi ska spela attackerande fotboll och på olika sätt hittar vägar att vinna. Vi har gott om bra spelare i klubben och nu börjar alla från noll. Alla har chansen att visa att de vill vara med och spela och köper de idéerna jag har tror jag på en bra framtid. Jag ska jobba stenhårt varje dag för att vända trenden.



Och med det lämnar vi AFC.



MFF har till skillnad från bortalaget spelat en träningsmatch under uppehållet. 1-1 i veckan mot Lokomotiv Zagreb, vilket väl berättar ungefär lika mycket om form och trend som en utebliven match. Men pågarna fick ju komma ut och röra på sig lite, Pawel gjorde mål och många fick speltid.



I truppen saknas Jo Inge Berget och Magnus Wolff Eikrem på grund av skador/känningar, Rasmus Bengtsson som inte är i matchform efter sin långa frånvaro samt de bägge nyförvärven Johan Dahlin och Kingsley Sarfo, som inte är tillgängliga förrän 15 juli.



Men det finns så oerhört mycket kvalitet ändå så dessas frånvaro ska inte betyda så mycket. Hela truppen är:



Johan Wiland, Fredrik Andersson

Anton Tinnerholm, Andreas Vindheim, Franz Brorsson, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Behrang Safari, Pa Konate

Erdal Rakip, Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Mattias Svanberg, Yoshimar Yotún, Tobias Sana

Pawel Cibicki, Markus Rosenberg, Alexander Jeremejeff



Ska vi gissa på följande elva:

Wiland

Tinnerholm – Franz – Nielsen – Safari

Rakip – AC – Lewicki – Yotun

Pawel – Rosenberg



Magnus Pehrsson säger till mff.se att AFC känns svåranalyserade med tanke på ny tränare, utan att det uteslutande inför matchen i morgon har handlat om repetera lagets eget spel.

– Vi tror att de kommer att testa oss i vissa moment av spelet, kanske pressa högt. Mitt intryck är att de kommer spela ganska vågat, och i deras situation kanske de behöver det. Men vi har förberett oss för olika matchbilder och kommer vara förberedda på det mesta, avslutar han.



Det man kan hoppas på är att målskyttet kommer igång på allvar. Det är inte så att målskörden egentligen har varit särskilt dålig, utan det handlar mer om att det stora spelövertaget i match efter match bör rendera i större segrar och tidigare avgöranden i matcherna. Det kan ju vara gott att som supporter få slappna av i slutet av matcherna någon gång då och då.



Dessutom, med ett intensivt spelprogram under en förhoppningsvis lång tid framöver, skulle det nog vara bra att tidigare i matcherna kunna byta ut vissa spelare för att låta dem få komma pigga till andra matcher, samt inhoppare få rejält med tid att sätta avtryck.



En rejäl överkörning av AFC hade således varit trevlig av väldigt många anledningar.



Domare är Bojan Pandzic. Matchen börjar 16.00. Kom i tid som det heter, och för väsen på läktaren. Mot seger, mot den andra stjärnan!

1 KOMMENTARER 640 VISNINGAR 1 KOMMENTARER640 VISNINGAR MAGNUS JOHANSSON

2017-06-30 15:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Malmö FF

Malmö FF

2017-06-30 15:00:00

Malmö FF

2017-06-30 12:00:00

Malmö FF

2017-06-29 08:00:00

Malmö FF

2017-06-28 12:00:00

Malmö FF

2017-06-27 23:34:00

Malmö FF

2017-06-26 19:00:00

Malmö FF

2017-06-26 17:17:00

Malmö FF

2017-06-26 16:59:00

Malmö FF

2017-06-26 15:00:00

Malmö FF

2017-06-26 07:00:00

ANNONS:

Malmö FF mot AFC Eskilstuna i återstarten av Allsvenskan. Det är toppen mot botten, i mer än en aspekt.I en cynisk krönika går Harald Perby i brist på historisk statistik igenom vår nästa motståndares brist på historia.Två nyförvärv i veckan och en bokad resa - veckans lista är här.För första (och kanske sista, vad vet jag) gången kom Zagrebs andralag Lokomotiva på besök till Swedbank Stadion under måndagskvällen. I junikvällen spelades en förhållandevis intensiv match som slutade 1-1 efter att Pawel Cibicki brutit sin måltorka.Törsten efter att se "Di blåe" spela boll lider mot sitt slut. I morgon matchas laget mot kroatiska Lokomotiva Zagreb, ett fint test inför det stundande Europakvalet.Johan Dahlin är åter i Malmö FF. Himmelriket nådde en lycklig målvakt fortfarande kvar i Danmark.Dags för ett nytt övergångsfönster att öppna upp sig. Nya inlägg rödmarkeradeDags för ännu ett Europaäventyr. Himmelriket guidar dig till kommande destination, Strumica, alltifrån hur du tar dig dit till var du avnjuter ölen."Helst skulle en vilja söka en dispens för någon slags tagteam-konstruktion, likt handbollens regler."