Inför Malmö FF – GIF Sundsvall

Efter en omdiskuterad insats i premiären mot IFK Göteborg är det dags för di blåe att äntra Swedbank Stadions gräsmatta för att möta GIF Sundsvall. På pappret en av säsongens enklare matcher, men det krävs inte något hästminne för att veta att det inte alltid är så enkelt när norrlänningarna kommer på besök. Spelet har dock stundtals sett fint ut under försäsongen och man undrar om det inte äntligen är dags för islossning för Pehrssons pågar.

Så lyser träden äntligen gröna i en Malmövår och MFF-familjen skall till slut upp till stadion gå. Bortapremiär i all ära, men känslan av att i vårkvällen få vandra genom en fågelkvittrande Pildammspark till sitt eget stadion i sin egen stad är banne mig något av det finaste som finns. Motstånd bjuder GIF Sundsvall och Malmö FF är förhoppningsvis redo att bärga årets första trepoängare. Som traditionen bjuder är det utlyst allmän flaggdag (köp i Shopen om ni inte äger någon), biljettbarometern pekar uppåt och SMHI utlovar goda solchanser. Kort sagt: Ta er till stadion! Det kan bli en kväll som man inte vill missa.Efter Göteborgsmatchen gäller det att nu få igång lagmaskineriet. Bitvis har spelet sett riktigt bra ut men ojämnheten har plågat de himmelsblåa i snart sagt varje match sedan årsskiftet. I såväl försäsongsmatcher med dess många byten och dåliga tändning som i premiären mot ärkerivalerna med den speciella inramning som blir där går det kanske att skylla den stundom dåliga spelkvaliteten på yttre omständigheter. I en match inför ett välbesatt Swedbank Stadion i den allsvenska hemmapremiären finns det dock fog för att hoppas att allt det arbete som lagts ned på att slipa spelidén under vintern äntligen skall bära frukt över 90 minuter.I Malmö FF spelar samma försvarare som i föregående match mot IFK Göteborg. Vi får hoppas att premiärnerverna, som framförallt tycktes hemsöka backlinjens skånska element ( Franz Brorsson och Behrang Safari), nu ersatts med den beslutsamhet vi är vana att se från dessa gentlemen och att de tillsammans med evigt unge Johan Wiland håller Linus Hallenius och gänget stången.Startelvans stora frågetecken finns på mittfältet. Den normalt sett givne anfallaren Jo Inge Berget saknas fortfarande vilket gör att stekhete Pawel Cibicki som spelat högermittfältare under försäsongen sannolikt tar steget upp på topp. Av rapporterna att döma verkar Anders Christiansen (som utöver inhoppet mot Göteborg även fick dryga halvleken mot Helsingborg i förra måndagens U21-match) vara klar för start på innermittfältet och Erdal Rakip skulle därmed flyttas ut på högerkanten. Detta är måhända inte alltför förvånande, men vad som får en att höja lite på ögonbrynen är att Yoshimar Yotún, som varit bänkad under brorsparten av försäsongen, ryktas ta hand om vänsterplatsen. Detta skulle i så fall innebära att såväl förra veckans startspelare Tobias Sana , allas vår kelgris Mattias Svanberg som poängkungen Magnus Wolff Eikrem förpassas till bänken.Den gode Yoshimar är som vi alla vet en alldeles utmärkt kompetent fotbollsspelare men han har knappt fått någon matchträning alls på det lite komplicerade spelsystem vi har sökt implementera under vintern. Hans insatser under tiden i Malmö har dessutom till viss del imiterat hans andinska hemlands topografi med höga toppar och djupa dalar och han är ibland inte helt tillförlitlig taktiskt. Vaknar han på rätt sida är dock hans teknik, löpstyrka och kirurgiska vänsterfot i absolut allsvensk toppklass och vi får hoppas att peruanen – om han blir startman - kommer in med revanschlust och kraft efter de senaste månadernas bänknötande. Nu är ju inte jag tränare, men jag hoppas att han har fått instruktioner om att sikta på den långe leende pågen med nummer nio på topp. Framåt Yoshi!Våra motståndare då? Jo, sågverkens söner lyckades med konststycket att hänga upp inte mindre än tre baljor i premiären mot AFC Eskilstuna i en urladdning som förmodligen inte synts till i Sundsvall sedan staden olyckligt brann ned 1888. Förvisso lär AFC inte ha bjudit på något särskilt motstånd, men vi om några vet ju att det ändå kräver sin insats för att vinna matcher på den här nivån. Jag skall villigt erkänna att jag inte specialstuderat medelpadingarnas 3-5-2-system, men normalt sätt är det ett krävande spelsätt som förhoppningsvis kommer ta ut sin rätt mot ett bollförande, hungrigt Malmö FF. Det faktum att matchen dessutom spelas på biologiskt gräs torde ytterligare borga för detta. Att vi haft lite bekymmersamt av och till mot Sundsvall de senaste åren hoppas jag man högtidligen skiter i. Se till att hålla tempot från början pågar!Johan Wiland - Anton Tinnerholm Lasse Nielsen , Franz Brorsson, Behrang Safari – Erdal Rakip, Oscar Lewicki , Anders ”Faxe Kondi” Christiansen, Yoshimar Yotún – Pawel Cibicki, Markus RosenbergBänken: Fredrik Andersson Pa Konate , Mattias Svanberg, Magnus Wolff Eikrem, Tobias Sana, Alexander Jeremejeff Matchen börjar imorgon klockan 18:30. För den som till äventyrs inte kan ta sig till stadion kan kalaset dessutom avnjutas på Cmore samt sportradion.Framåt Malmö!