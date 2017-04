Inför MFF-ÖSK

I den tredje matchen på en vecka tar MFF emot ett Örebro som börjat säsongen piggt. Ska MFF studsa tillbaka från fiaskot mot Kalmar i torsdags?

Efter kalkoninsatsen mot Kalmar senast väntar härnäst Örebro SK hemma på Stadion, en match som blir den tredje på en vecka för de himmelsblå. Var krysset i torsdags enkom en kvist på spåret för MFF:s segertåg, eller var det ett tecken på att allt inte står rätt till? En vinst imorgon och vi kan harmoniskt vandra vidare i serieledartillvaron, medan en poängförlust garanterat kommer få olyckskorpar att börja kraxa.Senast vilades nyckelspelare Christiansen och Rosenberg från start - räkna med att bägge dessa finns med från början imorgon. Det gör dock inte Lasse Nielsen - han är nämligen inte ens med i truppen. Dansken tvingades som bekant att senast utgå redan i den första halvleken med fortsatta huvudbesvär. Rejält oroande för framtiden, även om det medicinska teamet lämnat försiktigt positiva besked.Mittbacksalternativen i Lasses frånvaro lär vara två: antingen kliver Behrang Safari in centralt och lämnar vänsterbacken till Pa Konate (som man gjorde i torsdags) eller så ger man Filipe Carvalho chansen. Enligt Fotbollskanalen, som hävdar sig ha kolla på elvan, blir det det förstnämnda. För inte är det ett övervägt alternativ att plocka ner Lewicki? Magnus Pehrsson har överraskat med sina laguttagningar tidigare i år - det är inte omöjligt att han gör det ännu en gång.Med Rosenberg tillbaka i elvan kommer någon eller båda av Cibicki och Berget att få flytta på sig. Enligt Fotbollskanalen går Cibicki och Berget ner på varsin kant och Magnus Pehrsson väljer då att vila Rakip och Yotún. Enligt samma källa går då Jeremejeff in och gör sin första start för året. Kul för Alexander och en minst sagt offensivt balanserad elva. Rätt eller fel att vila både Yoshi och Erdal som båda tillhört de största utropstecknena i år? Känns som att det kan gå åt båda håll.Den förmodade elvan i sin helhet:WilandTinnerholm, Brorsson, Safari, KonateCibicki, Christiansen, Lewicki, BergetJeremejeff, RosenbergMotståndarna Örebro har gjort en bra säsongsinledning och har plockat 8 poäng på de första fem matcherna. Senast kommer man från en 0-0-match mot Häcken hemma i Örebro. Just i den matchen ska de emellertid vara glada för poängen, Häcken lyckades nämligen inte göra mål på något av sina sjuka 27 avslut på mål. Truppen hyser gott om kvalité och huserar lirare som Nahir Besara , Maic Sema och Nordin Gerzic , men det mesta tyder väl på att Örebro kommer att husera långt från både topp- och bottenstrid framemot hösten.Truppen som kommer ner till Malmö: Damien Plessis , Ferhad Ayaz, Victor Sköld, Nahir Besara, Michael Almebäck, Martin Lorentzson , Johan Mårtensson, Sebastian Ring Yannis Mbombo , Maic Sema, Nordin Gerzic, Anton Fagerström, Arvid Brorsson Förra årets möten slutade med sex himmelsblå poäng, där MFF tog en imponerande 3-0-victoria uppe i Närke och Jo Inge Berget gjorde matchens enda mål i hemmamatchen. De senaste årens mest minnesvärd ÖSK-match är nog emellertid den hemma 2014, där MFF länge låg under med 2-0 men lyckades vända i andra halvlek och vinna med 3-2 (Rosenberg 2, Kiese-Thelin).Utgå från att Örebro lär ha en liknande gameplan som Kalmar hade i torsdags och säkert lär vilja ligga väldigt lågt i försvaret. Det gäller då, att till skillnad från senast, lyckas med att dyrka upp den kompakta defensiven.Jag har svårt att se att MFF skulle göra en lika svag insats som senast och jag hyser goda förhoppningar om en säker vinst. Ska vi säga 2-0? Matchen startar 15.00 och i skrivande stund är det sålt ungefär 19 000 biljetter. Har du löst ditt inträde? Inte? Då kan du göra det här