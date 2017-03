Inför MFF-Rosenborg

Premiären är mindre än en månad bort. Som ett led i förberedelserna träningsspelar MFF under morgondagen mot de regerande norska mästarna Rosenborg.

Malmö FF, i säsongsnya tröjor, tar under morgondagen emot Rosenborg på säsongens första match på Swedbank Stadion. Man gör det med Johan Wiland tillbaka i buren och med Behrang Safari åter på vänsterbacksplats.Vi närmar oss med stormsteg den upphaussade premiären borta mot Göteborg men innan vi når dithän behöver formen vässas och frågor besvaras. Hur snabbt kan Johan Wiland nå toppform? Håller mittlåset? Vem ska spela på kanterna? Förhoppningsvis besvaras en eller flera av dessa frågor under morgondagen när de norska mästarna kommer på besök.Rapporter från de senaste dagarna träningar meddelar följande preliminära elva:WilandTinnerholm, Nielsen, Brorsson, SafariEikrem, Lewicki, Rakip, CibickiBerget, RosenbergDetta skulle i så fall innebära att, bortsett från Wiland och Safari, även Rakip går in i elvan gentemot senast, att Eikrem kliver ut på högerkanten och att Cibicki byter till vänsterkanten. Samtidigt förpassas Mattias Svanberg Pa Konate och Fredrik Andersson till bänken.Efter att inledningsvis ha gått runt på mycket folk verkar det nu som att Magnus Pehrsson håller på att sätta en elva. Målvakt och backlinje känns spikade - de öppna platser återfinns i stället längre fram i plan. Berget och Eikrem är självskrivna, men kan flyttas runt på olika positioner. Att Eikrem nu placeras på en kant tolkar jag som att man förbereder sig på en snar framtid där Anders Christiansen åter ingår i en elva. Rakip får därför agera rak ersättare centralt sålänge. Pawel Cibicki har fått enormt förtroende av Pehrsson hittills på försäsongen och ser ut att vara given för närvarande. Gissningsvis blir det som yttermittfältare samtidigt som Berget då tar den vakanta platsen bredvid Markus Rosenberg. Räkna dock med stor rörelse och positionsbyten för Berget och Cibicki.Rasmus Bengtsson har i veckan tagit sina första steg på en fotbollsplan sedan operationen i höstas, vilket får ses som ett enormt glädjebesked. Många har varit tveksamma över om vi överhuvudtaget skulle få se en comeback för Rasmus, men han har uppenbarligen tagit stora kliv i sin rehabilitering och förhoppningar om comeback innan sommaren finns. Väldigt roligt att se - i form är Rasmus Bengtsson utan tvekan en av seriens bästa försvarare.Motståndarna Rosenborg kommer till Malmö på en mellanlandning innan avfärd mot träningsläger på Marbella, likt för MFF. Laget möte för en vecka sedan GIF Sundsvall i en träningsmatch som slutade 1-1. Då ställde Rosenborg upp med följande elva:ØstbøHedenstad, Reginiussen, Rasmussen, GersbachJensen, Konradsen, MidtsjøRashani, Vilhjalmsson, BakengaNotera gärna kapten Mike Jensen på mittfältet, detta är alltså samma Mike Jensen som under en utlåning 2008 gjorde en slät figur hos MFF.Matchen startar 15.00. Kan ni inte vara på plats på Stadion går det att för en peng streama matchen genom Sydsvenskan.