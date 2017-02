Camp CC: Inför MFF - Sirius med Magnus Pehrsson

Magnus Pehrsson tar sikte mot morgondagen och matchen mot Sirius. Han berättar också att han ser snabba framsteg hos spelarna

Solen sken varmt över träningsanläggningen i Salou på förmiddagen. Alla som spelade senast mot Östersund var med på dagens träning, alla utom Franz Brorsson vill säga. I den avslutande matchövningen kunde man skönja följa startelva:Fredrik AnderssonAnton – Nielsen – Safari – KonateCibicki – Eikrem – Lewicki – SvanbergRosenberg – BergetTränare Magnus Pehrsson ler lätt när han efter träningens slut får frågan om det också blir dessa som startar i morgon, innan han svarar att han inte har bestämt sig till hundra procent ännu.– Men det är klart att det fanns en tanke med hur vi formerade de två olika lagen där ute idag.Det kommer att bli många byten i morgon liksom det blev mot Helsingör och Östersund. Jag frågar honom när han tänker sig att det ska bli mer matchlikt, det vill säga med en startelva som får många minuter på sig och där man tar hänsyn till matchens pågående resultat.– Från och med Brann-matchen hemma kommer vi att matcha vissa spelare mer för att få optimala prestationer. Det kommer att bli en del byten även fortsättningsvis, men vi börjar komma dithän att vi vill se både prestationer och resultat.– Ja, så är det väl. I fotboll har man, än så länge i alla fall, tre byten och ska man träna på att spela matcher, så ju närmare vi kommer Allsvenskan är det ju så vi ska tänka. Att vi gör byten för att förändra matchen, och matchbilden. Nu har vi ett tänk på säkerhet, att inte åka på skador eller för att kunna hålla den intensitet vi vill ha under 90 minuter; än så länge är vi inte riktigt där med alla spelare så här tidigt på säsongen. Jag tror att vi är där om två-tre veckor, att de flesta spelarna klarar att spela den fotboll som vi vill under 90 minuter.Magnus ser fram emot matchen i morgon där han hoppas och tror att MFF tar ytterligare steg i prestationen på planen. Han vill se sitt lag täppa till i bägge ändar, och därmed vinna matchen. Han säger att han har hyfsad koll på hur Sirius spelar, men ska under dagen mer noggrant gå igenom laget. Men fortfarande, menar han, är det framför allt fokus på det egna spelet.– Och så hade det förstås varit riktigt gott att få jubla över några mål, säger han leende.Jag berättar att jag pratade med Jens Fjellström igår, där han menade att det kommer att ta sin tid att sätta det nya spelet så att alla spelarna gör saker per automatik utan att först tänka efter. Jens trodde att det kanske skulle kunna bli efter lägret i Marbella i mitten av mars.Magnus är mer optimistisk.– Jag hoppas att det går fortare. Jag tycker att vi redan har ett antal beteenden som finns där, som är nära att vara automatiserade. Men det är klart att så länge det inte är det för alla spelare, så blir det att där finns hack i spelet. Dessutom finns det ju som bekant alltid en motståndare som försöker göra det svårt för en.– Jag hoppas och tror att vi redan i morgon tar ett steg… Jag tycker egentligen att det har gått ganska snabbt, och det beror också till stor del på att vi har fått mycket positiv respons från spelarna. Det har varit feedback som ”spännande”, ”roligt”, ”vi är på rätt väg”, ”det här är fotboll som vi vill spela”. Sen ska det framöver gå ännu snabbare och ännu mer naturligt mellan spelarna.– Försvarsspelet tycker jag… Man får titta tillbaka på hur det såg ut förra året när MFF mötte Östersund, där man i stora perioder hade problem försvarsmässigt. Med den vetskapen med sig, var det en mycket bra insats i lördags. Samtidigt, vi vann guldet förra året och är ett bättre lag än Östersund, så vi fokuserade inte bara på att spela försvar mot dem. Men det är en viktig del i fotbollen, och vi fick dem att ändra sitt spel totalt egentligen samt att vi hade bollen betydligt mer än dem. Så det var positivt.– Men det är klart att i Malmö FF blir det jäkligt viktigt att vi har ett anfallsspel som funkar, där vi skapar ännu fler chanser. Nu räknade vi det till åtta riktiga målchanser, men givetvis vill vi skapa ännu mer. Vi ser fortfarande att det finns delar i genombrottsspelet, där vi kan komma upp i det dubbla antalet. Då lär vi vara på nivån att vi vinner matcherna även om vi inte är helt effektiva i någon match.– Då var det just i den matchen att vi tyckte att det var rätt byte. Pawel hittade väldigt rätt i sitt presspel och samtidigt fanns det en stor yta centralt för Magnus att agera i.– I morgon, det lag vi väl sätter på planen, kommer ju att vara lite styrd av vilka spelare Sirius har för spelare i sin backlinje. Nu gjorde vi så här idag på träningen, och så får vi se vilka vi väljer i morgon.– Att vi vinner naturligtvis.