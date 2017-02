Camp CC: Intervju med Pa Konate

Pa Konate berättar för Himmelriket om sina förhoppningar om säsongen, sina förebilder och om han är ungtupp eller farbror.

-Ja det känns gött. Kul att komma igång och det känns riktigt bra.-Jo det känns faktiskt riktigt bra, jag har hållt igång mycket själv under uppehållet så det känns som att jag har kommit tillbaka i vanlig träning riktigt bra.-Alltså det är jättekul att få spela med landslaget och åka runt med dom. Det är helt fantastiskt och att spela med dom bästa spelarna i Sverige , det är skitskoj.-Jo, han verkar vara en jättebra tränare, han gjorde det väldigt bra med Norrköping och fick dom att spela en fantastiskt fin fotboll så det skall bli intressant om man får vara med framöver och spela i vidare med landslaget jag tycker laget ser väldigt bra ut.r?-Det skall bli jäkligt spännande. Det är kul att komma tillbaka till Europa igen nu när vi har vunnit SM-guld och försöka slå oss fram där igen. Det ser vi väldigt mycket fram emot och med den truppen vi har idag tror jag att vi har riktigt goda chanser.och vi har en väldigt bra tränare så vi skall jobba hårt för det. Då skall vi klara det.-Jag har väldigt positiva vibbar när det gäller Magnus, han verkar vara väldigt, väldigt kunnig och duktig och sättet som han vill spela fotboll på tror jag kan bli väldigt bra för oss. Det känns som att Malmö har fått en riktigt bra tränare så det skall bli väldigt kul att se vad det gör.-Helt klart, han är väldigt tydlig och vi jobbar väldigt mycket på hur vi skall spela. Det skall bli väldigt kul att få in det spelsättet när vi har match, då vinner vi.-Ja nu känner man sig nästan rutinerad och lite gammal och man har varit med i truppen rätt länge så nu är ju målet att ta en startplats och spela varje match.-(Skratt) Ja alltså vi har så många unga spelare i laget, så man blir nästan lite chockad när man hör åldrarna på dem, så det går snabbt. Det var inte längesedan man var där! Så konstigt nog, trots att man bara är 23 så känns det nästan lite som om man är gammal.-Ja absolut! Jag tillhör ju ändå de unga så vi hänger ihop och lär utav varandra och jag kan hjälpa dem att komma in snabbt i laget.-Jag vill helst spela vänsterback och min ambition är ju det, sen såklart om min coach säger till mig att spela på en annan position så skulle jag göra det.Det är lite svårt att säga hur fördelningen kommer att bli. Jag för min del hoppas att det är den med bäst form som skall spela och ser jag på konkurrensen är det bara motiverande för mig att ha en sån spelare framför mig och det blir ett ytterligare mål att verkligen visa att jag skall spela.-Jo det är klart att det alltid är jobbigt när man inte får spela. Själv tycker man att man har gjort det bra men man får kanske ändå sitta utanför plan och titta på så det kan såklart vara jobbigt ibland, men det är så i Malmö. Vi har de bästa ungdomarna, vi värvar de bästa spelarna det är en trupp där alla vill spela så det är definivt tufft. Men vid slutet av dagen så spelar jag ändå i det bästa laget, Malmö FF, och det är här vi vinner titlar och det är så det är. Jag skall försöka slå mig in och ta en startplats och det känner jag att jag är så jäkla hungrig så det skall gå.-Internationellt är det definitivt Marcelo i Real Madrid och framför allt hans offensiva kvaliteter, men hela sättet som han jobbar, det är både underhållande och fantastisk kvalitet.När jag kom upp i A-laget i Malmö var det även mycket Ricardinho som var fantastisk och jag tittade på honom och det hjälpte mig att utveckla mitt spel.-Vi bor fyra stycken tillsammans, det är jag, Pawel, Erik och Frans.-(Skratt) Ja det är mycket livligt!-Ja vi får väl i alla fall så att vi klarar oss. Vi får lite klagomål ibland men det går bra ändå (skratt).Ehh... jag skall nog inte avslöja något om det. Det brukar alltid vara jag som gör bort mig när det gäller sånt så det är bäst att jag håller tyst. (Skratt)Inga problem, tack så mycket!