J Södra - MFF 1-2: Se och lär Lill-Åby

Erdal Rakip fixade segern med ett mål i sann Rakipanda.

Efter att ha fått laborera runt friskt i backlinjen på slutet kunde Magnus Pehrsson i dag återigen formera sin backfyra som han vill - Åtminstone fram till den dagen då Rasmus Bengtsson återigen är redo för spel. På mittfältet valde han att vila Berget när Lewicki flyttades upp och formerade runt mittfältet. Anfallet bestod av Markus Rosenberg och Cibicki som fick äran att vara närmast Mackan.WilandTinner, Lasse, Brorsson, SafariRakip, AC, Lewicki, YoshiKaptenen, CibickiFörsta halvleken dominerade Malmö i det närmaste totalt mot J Södra som sett relativt bra ut under inledningen av säsongen. Man radade upp chanser under halvleken, men det blev bara ett mål. Ett ypperligt fint lagmål där avslutet skedde när Tinnerholm hittade in till vår superdansk Christiansen som tryckte in 1-0.Det borde ha trillat in två, tre bollar till under halvleken. Mackan hade något läge som räddades på mållinjen, Cibicki missade ett fint läge efter att ha frispelats av Rakip osv osv. Dominans, ledning men bara ett mål...Och som vanligt glömde Malmö att matchen börjar direkt igen när domaren blåser igång den andra halvleken och efter en riktigt slapp start från skåningarna kom kvitteringen tidigt som ett brev på posten. Ett praktmål av Dzenis Kozica som dundrade upp bollen i krysset efter lojt försvarsspel med start från Yotun ner till mittbackarna.Tacksamt nog väcktes dock serieledarna av målet och det tog inte så lång tid innan Malmö var tillbaka i ledningen. Cibicki fick bollen från Lasse Nielsen och skarvade fram bollen till Rakip som fick med sig bollen med lite flyt och mycket skicklighet. Sen höll han undan med styrka och avslutade med fullständig iskyla när han chippade bollen över målvakten fram till 2-1.Efter målet fortsatte Malmö att dominera och borde ha avgjort matchen och gett lite lugn på slutet. Bästa läget hade Cibicki som fick i princip öppet mål efter ett inspel från inbytte Vindheim, men bollen kom lite för fort och Cibicki sköt över.Resultatet stod sig emellertid och därmed går MFF till sommarvila som serieledare. Gott så.---------------------Bäst i dag? Mackan. Briljant, om än något trubbig.---------------------Hans anfallspartner? Nja.. Det finns ju perioder av briljans, men formen är långt, långt från den han visade upp under inledningen av säsongen.Förhoppningsvis hittar han lite form nu under U21-EM.---------------------I övrigt gillade jag exempelvis Rakip, AC, Lewicki och Lasse Nielsen i dag.---------------------Tinnerholm gör på nytt en stark insats. I dag (Sett som period alltså, inte just i dag kanske) en mycket bättre spelare än när han var när han fick chanser i landslaget.---------------------Effektiviteten behöver bli bättre. Det måste den bli....Vi ska kunna vinna den här matchen lätt.---------------------Eikrem får ett sent inhopp. Undrar om han är kvar här efter uppehållet....---------------------Kärlek till alla som var på plats för att hjälpa pågarna på plan i dag.Lite extra kärlek såklart till Pontus Jansson som stod i klacken i dag.---------------------Dåså.. Hallå där nere!