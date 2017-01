Januariturnén - Chatstyle och med MFF-ögon

Landslaget är i rikemansland och Himmelriket har bänkat sig framför TVn för att se spektaklet. Häng med på en chat om MFF, Isak och prinsessemlor.

Himmelrikets Ulf Nilsson och Magnus Johansson har sett på två landskamper. Även om det handlar om det så kallade vinter-landslaget, så finns det ändå ett visst intresse i och med att MFF dominerar truppen med sina fem uttagna. Så här tyckte de om dessas insatser. Pa Konate kom väl undan med hedern i behåll. En stabil 2:a, det vill säga godkänd.Ja, men Pa sköter sitt. Varken mer eller mindre. Hans ersättare blev ju dock rejält uppsnurrad vid 2-1, så det var väl ingen lätt roll heller.Kul för Pa att få spela landskamp, och göra det helt okey. Och sen komma tillbaka till MFF och antagligen nöta bänk. Petar Safari lär han ju inte göra. Men det är ju så med Pa, han gör sällan någon riktigt usel match. Man vet vad man får. Som sagt, stabil.Han hade ju förmodligen fått mer speltid i alla andra klubbar men Safari håller landslagskvalitet så det är tufft att få speltid såklart. Men så ska det vara i Malmö.Synd förresten att inte Petar Petrovic är kvar i MFF, och att han dessutom hade varit vänsterback.Hur så?Det hade varit kul att få skriva ”Petar Petar” i stället för ”Petar Safari” ovan.Kul, verkligen jättekul. Nu tvingar barnen ut mig för att åka pulka.Men för helvete. Vi har ju precis börjat.Ja ja, kör på då. Oscar Lewicki . My man of the match, för att våra internationella läsare ska förstå åtminstone något. I en vanlig sådan här blåbärs-landskamp är det näst intill omöjligt att sätta betyg eftersom motståndet är som det är och de svenska spelarna kommer direkt från julfrossandet och nyårs-spriten, men Elfenbenskusten var såväl ordinarie som bra och de svenske tydligen förberett sig på ett bra sätt. Oscar hade en misslyckad passning (som å andra sidan var urusel och riktigt höll på att ställa till det), men i övrigt var han nästan lysande så länge han orkade. Om Pa får en stabil 2:a så får Oscar en stabil 4:a.Nja, bäst bland svennarna var såklart Victor Claesson, men Oscar gör det bra. Men allmänt har ju Oscar, som vanligt, fått lägre betyg än vad han förtjänar. Oscar står rätt i nästan alla lägen. Han läser spelet bättre än i princip alla på planen, men folk ser bara på passningar, klackspark ar och piss och mög.Oscar gör en mycket bra match - Men visst behöver han bli lite mindre nonchalant i passningsspelet.Tycker du verkligen Classon var bäst? Jag såg knappt röken av honom förutom vid Sverige s mål, där han visade klass.Han är den ende som kan hota offensivt under perioder. Bärkroth var mycket blekare än jag trodde. Följde alltid upp en bra prestation med en usel, vilket satte Sverige i många dåliga lägen (och ett baklängesmål)Claesson är jäkligt bra. Han skulle må bra av att utvecklas hos oss.Fast nu är vi på väg att lämna de himmelsblå spelarna. Vad ger du för betyg åt Oscar?Stark trea.OK. Kan jag köpa. Men det mest positiva var att han flera gånger gick framåt i banan i stället för att ta den där bakåtpassningen som vi såg så mycket av i fjor..Att han stod rätt och blockerade skott ofta gjorde han fantastiskt, men det är ju den Oscar vi känner sen tidigare. Just den offensiva biten har jag saknat. Eller, inte bara jag, alla tycks sakna det.Ja, alltså Oscar har offensiva kvaliteter också. Och om han bara höjer koncentrationsnivån på passningsspelet är han tveklöst en man för landslaget igen. Det är hans enda svaghet tycker jag (såvida man nu inte vill att han ska vara Ronaldo för då har han fler svagheter).Ha ha, där har du en poäng.Franz då?Franz. Han gör väl likt Pa en ok insats, men inte så mycket mer. Han fungerade väl sådär tillsammans i samspelet med mittbackspartnern (vilket också gav jätteytan vid 2-1) men det är ju också svårt att prestera väl i samförstånd med en mittback på den här typen av uppdrag.Ändå var det han som fick mest uppmärksamhet av media och högst betyg tror jag. Men jag håller med dig. Franz Brorsson var ok. Svårt att säga så mycket om honom tycker jag.Stark 2:a ger jag honom i betyg.I den här typen av matcher (som dock gav mer än det brukar eftersom motståndet var bra) är det ju väldigt svårt för vissa typer av få det att fungera fullt ut. Det är lättare för offensiva spelare som kan göra sin gubbe.Som Claesson menar du?Ja, exempelvis.Men också Bärkroth - Typen alltså. Tyvärr var han svag tycker jag....Det var ett bra motstånd för Franz att ställas mot. Som förhållandevis otränad, och med en mittbackskollega som dels är ny för honom och dels egentligen inte är mittback. Så kanske, nu när jag tänker efter, ger jag honom en svag 3:a i stället.Ja, alltså han gör det inte alls tokigt och ska inte hängas för något - MEN jag tycker ändå att en tvåa räcker i betyg. Inte för att han gjorde det så dåligt, utan snarare för att uppgiften blir sådan att det nästan inte går att göra bättre.Enda chansen för Franz egentligen att få ett högre betyg, som jag ser det, är1. Att hans samspel fungerar fläckfritt så man täpper till allt (Nu fanns det luckor, och det är, som jag var inne på, rimligt)2. Att övriga laget fungerar som en schweizerost så att Franz rent individuellt ställs inför många uppgifter. Det gjordes inte.Vi kan väl enas om att Pa får det tufft framöver, att Oscar kan bli oerhört viktig bredvid AC i år och att Franz verkligen inte är borta ifrån diskussionen om att ta en startplats i år?Ja, alltså Pa har ju seriens bästa back (kanske spelare) på sin position så det blir ju inte så mycket speltid där.Men Franz kommer ju få mycket speltid. Framförallt eftersom Rasmus karriär ju känns högst osäker.Det blir väl Oscar och Erdal som gör upp bredvid AC känns det som.Tyvärr för Pa håller jag med dig. Oscar i den form han var 2015 och förhoppningsvis åter är i år före Erdal tror jag. Om alla mittbackarna är hela friska under lång tid... Där vågar jag inte svara på vem som sitter på bänken och vilka som spelar.Jag hoppas att Erdal tar nästa steg i utvecklingen och då tror jag att han är svårpetad. Men Oscar är landslagsman... Det är inte lätt alltså..MP får snacka ner dem helt enkelt.I min värld är Kari och Rasmus de två bästa mittbackarna vi har. Men samtidigt är ju Franz framtiden så jag har inga större problem med att han får mycket speltid.Ska dock sägas att jag inte riktigt håller Franz lika högt som andra mittbackar vi fått fram på slutet som exempelvis Helander. Franz är bra, men Helander är jävligt bra.Nu när du fått lägga ut texten om dessa tre som spelade mot Elfenbenskusten, ska vi titta lite på dem som spelade idag?Låter som en plan.Till att börja med, så var jag nöjd när Oscar Lewicki byttes ut i eftermiddags. Det kan inte vara nyttigt att spela så många minuter med så kort tid mellan matcherna och med så kort förberedelse vid den här tiden på året.Fast med det sagt, han gjorde ännu en väldigt bra match idag. Han kändes så självklar och verkar ha ett gott självförtroende. Som om han har bestämt sig för att 2016 var en tillfällig svacka.Sen höll väl Slovakien knappt allsvensk klass så bara sett till dagens match hade jag inte vågat höja Oscar på det här viset. Nu var ju emellertid Elfenbenskusten riktigt bra och även i den matchen var Oscar Sveriges bästa. Vad du än säger om Victor Claesson...Jag fortsätter väl min monolog och sen är jag färdig med Oscar för den här gången. Hans betyg idag blir en stark 3:a. Högre än så är svårt att ge till någon sett till motståndets kvalitet. Det har varit riktigt kul att se honom i de här bägge matcherna. Framför allt hans offensiva sidor. Idag fick han två hockey-assists. Det är väl ungefär lika många som han åstadkom under hela förra säsongen i MFF. Nu, Ulf, får du tala.Så. Kapten Oscar ja!Nu räknar jag inte hockeyassist men det ger ju en bild. Jag tycker att han är bättre idag än senast men kanske svårare att utvärdera eftersom motståndet var förfärligt.Som du säger visar han offensiva kvaliteter.Så möter vi korpengäng i Allsvenskan blir det bra. Så två mål mot Blåvitt?Deal!Ska väl sägas att han var bra defensivt också men det hade nog en kon också varit mot det här gänget.Vi tycks eniga om Oscar. Vad säger du om Anton idag?Bättre än förra årets turné så det var väl bra. Å andra sidan kanske han borde tokdominera om han ska vara ett namn för landslaget på riktigt.Sant. Men alltid kul att se honom. Han borrar ner huvudet, springer både över och förbi motståndare och ser alltid ur som om han vill börja slåss med dem.Mm. Tycker han gör det bra. Framförallt i andra. Trea i betyg?Tyckte nog han var bättre i första. Då var det hur lugnt som helst på hans kant defensivt samtidigt som han följde med upp i i stort sett varje anfall.Du såg kanske matchen i fel ordning?Det vore inte första gången i så fall.Skulle förklara mycket.....Och på tal om hockeyassist. Även Anton fick en.Ja, till Mobergs va? Jo men han startade flera anfall fint och följde med bra.Precis.Stängde ju igen defensivt också men som sagt. Konen...Fast egentligen var nog även det målet Alexander Isaks förtjänst.Det förutsätter jag.Snygg räddning på straffen Isak gjorde förresten.Ja, han är mycket mångsidig får man säga.Älskar när det kommer fram spelare som han men journalister och kommentatorer gör att man nästan spyr över en sån som Isak.GuidettisyndrometVilket förstås inte är hans fel vill jag tillägga innan Oraklet börjar snyfta om vem som är världshistoriens bästa spelare.Nä, Isak gör ju ingenting för att bidra till dem här hypen som Guidetti gör/gjorde. Mer än att han presterar på plan då.Jag gillar honom fortfarande väldigt mycket men tycker det är synd med superhypen.Sant. Men nu är vi på väg att gå i samma fälla. Ska vi kort sammanfatta våra egna spelares insatser?Inte mitt fel. Men ja Franziboy: Godkänd plus.Håller med.Lugn nu Magnus, Ta inte i så du spricker. Jaja, jag får väl styra det här nu.Tinner: Bra men kanske inte tillräckligt för att ta tillbaka sin landslagsplats.Knappast. Men så är det en match som ju ligger rätt uselt till sett till var spelarna befinner sig i form och säsong. Jag vill se Anton i maj eller så innan jag plockar bort honom från en riktig landslagstrupp.Capitano: Genomgående en av de bästa.Oscar bäst ja. Inte bara bland de våra utan sett till överlag.Ja, absolut. Jag håller honom och Claesson högst.Pa stabil den halvleken han spelade. Gjorde sitt jobb mer eller mindre, och det mot ett bra lag.Visst fan Pa var också med. Ja, han är ju såklart längst från riktiga landslaget men förmodligen den som får ut mest av ett sånt här läger. Mycket att lära.Jeremejeff då? Han såg råstark ut utan att spela.Absolut. Inte ett misstag. Hö hö hö..Var det egentligen så kul att sitta och se de här bägge matcherna? Nä! Om jag hade hållit på ett lag som inte hade några spelare med så hade jag aldrig offrat mig så här.Nä, vilka kämpar vi är. För Himmelrikets läsare!He he. Men man inser ju å andra sidan hur mycket man längtar efter att se MFF spela match. Riktiga grejer det.Ja, det är dags att det drar igång nu. Frysa tårna av sig på en försäsongsmatch. Det är livet det.Det och de här prinsesstårtssemlorna. Livet!Och veta att man snart åker till Spanien för att se Malmö FF. Det är livet!Hoppas det regnar hela veckan.