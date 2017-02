Johan Wiland tillbaka: "Vi spelade ut dem fullständigt"

Efter cirka fyra månaders frånvaro på grund av skada var i dag Malmös målvakt Johan Wiland tillbaka. Han spelade 45 minuter mot IFK Göteborg i dagens U21-match och om inte en överansträngning i ena ljumsken förvärras öppnar han upp för spel mot Brann på torsdag.

Lite knappt fyra månader efter den svåra knäskadan som han ådrog sig mot Falkenberg, var Johan Wiland i dag tillbaka. Han stod första 45 mot IFK Göteborg i U21-matchen som vanns med hela 5-0.– Det kändes bra, det var skönt att få vara på planen igen, säger han när Himmelriket når honom i spelarbussen på väg hem till Malmö igen.Han berättar att han fick en perfekt start efter sin frånvaro, då han egentligen inte sattes på några som helst prov. Han hade väldigt lite att göra under sina 45 minuter.– Man är ju inte helt hundra när man varit borta så här länge. Tajmingen är där inte riktigt, så det var skönt att det var lugnt och stilla.– Det får vi ta ett snack om i veckan. Jag vill ju såklart spela så många matcher som möjligt, men samtidigt har jag en liten överansträngning i min höger ljumske som jag slåss lite med just nu. Den har inte gjort att jag inte har kunnat göra vad jag ska göra, men jag gick ändå av i halvtid för att inte göra något värre med den.– Men är jag med i träning hundra procent så är jag till förfogande. Det ska nog inte vara några problem om det är så att jag blir uttagen.– Ja, det skulle jag tro. Man har ju kompenserat lite grand när man har gått och haft ont. Då får ju resten av kroppen ta mer stryk. Det är när man ska få igång stockarna på nytt, när man ska få iväg bollen lite längre och hårdare, så blir det oftast så att när man arbetat mycket med ena sidan så tar den andra en del stryk. Och i och med att det var mitt vänstra knä som skadade sig så har högern fått fått arbeta extra mycket.– Nu är det en balansgång hur hårt man ska ligga på det, hur mycket man ska vila, hur man ska känna sig hundra procent hela tiden. Vi får prata om det under veckan hur vi ska gå framåt. Men jag tror inte att där ska vara några problem så att jag inte kan vara med fullt ut på träningarna den närmaste tiden.– Jag kan säga att vi spelade ut dem fullständigt. Siffrorna visade det rättvisa sett till hur det såg ut på planen. Möjligt är att de till och med var något i underkant. Det var jävligt kul att se hur bra utespelarna gjorde det, hur de tagit med sig vad vi tränat på i år. Det kändes som att vi satte spelet precis så som vi vill göra i A-laget.Jag ber Johan leka tränare för en stund, och svara på den klassiska frågan om där fanns någon som stack ut lite extra i dag. Han nämner spelare för spelare och vad de var bra på, och det är tydligt hur imponerad han är av vad han fick se. Men om han bara får välja en enda så nämner han utan att tveka Mattias Svanberg.– Han var otroligt duktig i dag. Jag tycker att han var outstanding.Som mittbackar framför Johan fanns de bägge ungdomarna Hugo Andersson och Dennis Hadzikadunic. Skillnaderna mellan att spela med dem och mer rutinerade och äldre som Franz Brorsson och Lasse Nielsen?– De är som små pojkar (skratt). Fast de är långa och ståtliga grabbar, och har all framtid framför sig. De har storleken för att bli riktigt bra mittbackar. Vi hade inga svårigheter i dag, de lyssnade mycket på mig och är lyhörda. De är duktiga, de är framtidslöften. Det är ju så man får se på dem just nu. De är inte gamla, de här pojkarna, men ändå är de med uppe och tränar med A-laget. Så de är duktiga, det var inga konstigheter i dag.– Tack så mycket. Det känns väldigt gott även för mig (skratt). Det här har jag ju längtat efter i stort sett sen jag skadade mig. Det är en bit kvar såklart, fast lyckligtvis är det en bit kvar till allvaret också börjar. Det ska gå vägen, att jag är hundra procent när allting startar och vi kör igång ordentligt. Det är det jag siktar på.– Det vore väl inte dumt att slå dem med 5-0 då också!