Kåffes julnötter - Med facit och vinnare

Nedan följer facit.Bäst av de som skickade in sitt nötknäckande var.......Johan WulffGrattis! Den eviga äran är din!OCHJoel Wibelius!Båda hade samtliga 20 rätt!Facit1. En mesta mästare-säsong blev det, på många plan. Guldet togs med 6 poängs marginal gentemot tvåan, AIK. Och förutom att MFF släppte in delat färst mål i serien, noterade vi även 60 mål gjorda (där 3 mål, förvisso, går in under kontot ”administrativa”). Men om vi nu accepterar 60 mål gjorda som ”gjorda”, så innebar detta den bästa ”gjorda mål”-utdelningen för MFF en allsvensk säsong sedan…x. 20102. 19782. Även publikmässigt blev säsongen historisk, med det bästa allsvenska publiksnittet på Swedbank stadion. Ungefär hur många årskort fanns kvar att köpa till ståplats 31/12 2015?x. 3402. 4053. ”Se så rädda dom é, för hans armbåge – Markus Rosenberg”… En av årets mest gungande spelarsånger var lika träffsäker som Mackans olekraniska markeringar, då Rosenberg vann den interna ”poängligan” avseende orsakade frisparkar.Vad/vem var orsaken till den allsvenska säsongens första frispark dömd mot MFF (i hemmamötet mot Peking)?1. Lewicki gick in lite väl bryskt i en nickduellx. Rodic satte fälleben på en IFK:are4. Vi stannar kvar vid årets första allsvenska match, den mot IFK Norrköping, där ett av årets vackraste Malmömål smektes iväg av Rakip. En läcker chip svävade tid- och tyngdlöst i luften och innebar 3-1-nådastöten mot de vikarierande svenska mästarna. Hur firade Erdal målet?1. Han slet av sig tröjan och gled på knäx. Han sträckte ut armarna likt en flygmaskin och sprang i cirklar5. Om man ska försöka sig på att definiera ett typiskt MFF-mål anno 2016, så är det en assist av Magnus Wolff Eikrem till målskytten Vidar Örn Kjartansson. Just ett sådant mål fick vi exempelvis se i hemmamatchen mot Kalmar FF. På vilket sätt smekte Eikrem fram den målgivande assisten?1. En curlad yttersida med högerfoten2. En distinkt bröstning/”axling” (som KFF-spelarna, felaktigt, ville ha till hands)6. Varje år föds det nya himmelsblå hjältar. (Den uppmärksamme noterar såklart att fråga 6 i 2015 års julnötter inleddes med exakt samma formulering). Mattias Svanberg rusade rakt in i MFF-fansen hjärta genom att dels sätta spiken i Helsingborgskistan i hemmaderbyt och dels ha lekstuga på Falkenbergs IP. Enligt anfallstalangen Teddy Bergqvist, vilken är Svanbergs främsta egenskap som fotbollsspelare?1. Hans förmåga att hitta nya krafter även när han är tröttx. Hans grinighet7. Spjutkastning, ja, där har vi en idrottsgren som för många himmelsblå fick en lite ny innebörd. Bakgrunden är naturligtvis Tobias Sanas reaktion på det inkastade knallskottet i bortamötet mot Blåvitt. Var befann sig bollen när domaren Jonas Eriksson avbröt spelet?1. Vid Sebastian Erikssons fötter2. Utanför kortlinjen8. Årets första riktiga ”måstematch” får man nog utnämna bortabataljen mot Elfsborg till. Efter segern i premiären mot Norrköping åkte Malmö på pumpen två gånger om, mot J-Södra och Sundsvall, och det kändes som att resan till Borås skulle bli avgörande för årets vidare utveckling. Vem av följande MFF-spelare blev inte varnad i matchen?1. Rosenberg2. Christiansen9. ”Han drikker ikk’ sprut, han köber ikk’ porn…”. Sagan Allan Kuhn blev inte ens ett år lång i Malmö FF. Han blev sensationellt utsedd till ny chefstränare i början av januari 2016, tog MFF till allsvenskt guld och cupfinal, men fick sedan lämna klubben igen i november. Sången om den icke-haschrökande Allan fick medialt genomslag efter det att dottern Josephine själv sjungit in den och lagt upp på sin Twitter. Hur kommenterade Allan sin dotters upptåg på den allsvenska upptaktsträffen?x. ”Haha, ja, vinner vi guld lovar jag att jag ska spela in en julskiva med den som första spår”2. ”Haha, själv är jag helt tondöv, men det där lät riktigt bra”10. Turerna kring Guillermo Molins vara eller icke vara i Malmö FF var många och långa. I januari 2016 hävdade Molins, i en intervju med SDS, att en förlängning var nära. Men när kontraktet gick ut strax efter midsommar, stod det klart att Gisches resa i MFF var all – i alla fall för den här gången. Molins avtryck i MFF efter den olyckliga knäskadan i Belgrad i juni 2014 var väl inte i klass med hans tidigare prestationer, men ett riktigt drömmål mäktade han åtminstone med. 2-0 hemma mot Gefle var en uppvisning i den högre fotbollsskolan – en klackvolley som hämtad från premiumhyllan i teknikbutiken. Men vilken färg på skorna hade Franz Brorsson i matchen mot Gefle?1. Orange2. Vit11. Alla ”spöken” dör någon gång – vissa senare än andra. 2016 blev året då Häcken-spöket förvisso dog två gånger, men i cupen (ett spöke även det), såg Häcken till att det kommer att ha gått minst 19 år från vår senaste cupseger till dess att vi vinner den igen.Lewicki åkte ut efter en hård tackling, men i ärlighetens namn borde nummer 21 i Häcken (Ehrenborg) också ha åkt ut redan i första halvlek efter att ha brakat in i Wiland med dobbarna. Var på kroppen blev Wiland träffad?1. Vänster lår2. Höger underarm12. I början av oktober kom beskedet att utlånade Pawel Cibicki förlänger kontraktet med Malmö till 2019. Vad heter Cibickis agent?x. Patrick Mörk2. Hasan Cetinkaya13. Om Allsvenskans dubbelmöten (hemma- och bortamatch) spelats enligt ”cupmodell”, där flest gjorda mål på bortaplan gäller vid sammanlagt oavgjort resultat, hur många lag hade då MFF tvingats till förlängning/straffsparkar mot?1. 02. 214. Årets kanske galnaste supporterinitiativ var det där tre MFF-supportrar valde att ta cykeln till bortamatchen mot Östersund. En knapp vecka och 125 mil. Men hur tog de sig hem från matchen?x. Hyrbil2. Tåg15. Efter det att Anders Christiansen skadat sig i hemmaderbyt mot Helsingborg, dök det upp en härlig video på Instagram där lagkamraterna Behrang Safari och Jo Inge Berget dansade och mimade till Bröderna Olsens Eurovision-vinnare ”Fly on the wings of love”. I handen höll Safari en dansk flagga. Vad gör Safari med flaggan i slutet av videon?x. Smeker/gnuggar den över Bergets mage2. Kastar den lite lätt upp i luften och fångar den med andra handen16. 2016 blev, lite mer än vanligt kanske, skadornas år. Bortamatchen mot Hammarby innehöll en ”skada”, som fick målfirandet att i ett kort ögonblick gå över i förtvivlan. Men 1-3-målskytten Eikrem var inte skadad – han ville bara skoja med oss. Hur ”markerade” han att han skulle vara skadad?1. Han böjde sig ner och höll sig för högerfoten2. Han satte sig på huk och cirklande händerna för att markera ”byte”17. När säsongen 2017 drar igång heter Malmö FF:s nye chefstränare (högst sannolikt) Magnus Pehrsson. Presskonferensen där Pehrsson presenterades hölls på eftermiddagen den 23:e november. Men vilken tid började den?x. 14.002. 13.0018. Årets första tävlingsmatch slutade med seger. Cuppamatchen mot Sirius slutade 2-1, efter en succéartad insats av Jo Inge Berget i anfallet. Februari och skånsk isande kallblöt vinter utgjorde inramningen för matchen. Vem av nedan spelade inte med handskar?1. Jo Inge Berget2. Oscar Lewicki19. Örnen drog, men Vargen och Berg-geten stannade. Ålen simmade dock vidare på nya äventyr – i mars stod det klart att Agon Mehmeti flyttade till Stabaek i Tippeligan. Agon hann dock med att göra årets första mål 2016, det enda i träningsmatchen mot Fremad Amager. Enligt Allan Kuhn såg vi lite ”sega” ut i den första halvleken, men i den andra halvleken var han av uppfattningen att Malmö blev piggare och att ”spelplanen fungerade”. Vad lyfte Kuhn upp som främsta anledningen till att spelplanen fungerade bättre i andra halvlek?x. Innermittfältet kom bättre upp i press2. Anfallarna sökte sig närmare varandra20. Till sist – en liten tradition i julnötsmixen – en fråga som lyfter och hyllar det fantastiska arbete MT96 gör när det gäller läktarkoreografier. Tifot innan cupfinalen var hjärtvärmande vackert. En läktarflagga täckte hela Ståplats, där 5 himmelsblå cuphjältar från historien fick utgöra motiv. Men vem av nedan spelare fanns inte avbildad på OH:n?1. Kjell Rosén2. Lasse Larsson