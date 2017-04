Kalmar FF - Malmö FF 0-0

Historien återupprepar sig.

Ja, det här var ju en vanvettigt värdelös historia.0-0 mot ett ängagäng från Småland som ligger ohjälpligt sist i tabellen gör att en blir uppgiven och aningen förbannad. Dels för att historien återupprepar sig igen - minns förra året då vi hade löjligt svårt att vinna matcher mot bottenlagen medan vi vann mot toppkonkurrenterna - och dels för att det verkar finnas någon sorts tro i truppen att det bara är att ställa ut skorna i Kalmar Matchen på Guldfågeln Arena blev en antimatch. Inget av lagen lyckades skapa speciellt mycket och det var mer ett ställningskrig än regelrätt fotbollsmatch på en gräsmatta som sett sina bästa dagar.MFF:s anfallspar har även de sett bättre dagar då både Cibicki och Berget var tämligen osynliga under merparten av matchen. Och de var inte de enda. Bortsett från en boll i målramen från Pawel i andra halvlek och ett halvfarligt skott från Rakip i inledningen av första skapades inget av värde från mesta mästarna. Tills Markus Rosenberg byttes in i 81:a minuten.Då fanns det en liten tillstymmelse till konstruktivt anfall, tillsammans med inbytte Anders Christiansen , vilket också resulterade i en tveksamt dömd frispark mot Rosenberg som, om det inte blåsts, hade resulterat i ett ledningsmål.Kalmar FF gör, å andra sidan, sin bästa match hittills på säsongen. Det är inte snyggt men det är effektivt - mycket kamp och perfekt utförande gällande att få ner sin motståndare till sitt tempo. För KFF:s tempo, det är inte högt. Och Malmö FF lät sig vaggas in i det. Då blir det inte mycket gjort framåt.Bakåt då? Well, ganska stabilt men också tendenser till onödigt slarv. Fan, vi är en Tinnerholmsk brytning från att KFF pangar in 1-0 efter en helt sanslöst dålig inspark från Wiland. Exempelvis.Det går heller inte att blunda för valen i startelvan idag. Rosenberg och Christiansen på bänken? Är du galen, Pehrsson - mot vilken bakgrund? Lag som på papperet är “enkla” motståndare är aldrig enkla motståndare. Och än en gång åker vi hem med oavgjort mot jumbon i tabellen.Det är inte bra. Det är värdelöst.