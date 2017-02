Kapten Lewicki om att förlora mot Östersund

- Det är alltid surt att förlora, säger en besviken lagkapten till Himmelriket. Oscar Lewicki spelade 90 minuter och hade efteråt ont.

Tillsammans med målvakten Fredrik Andersson och mittbacken Lasse Nielsen var Oscar Lewicki den ende som spelade hela matchen mot Östersunds FK idag. Efteråt var det en trött och besviken innermittfältare, för dagen lagkapten, som stannade till hos Himmelriket.– Kroppen är rätt mör faktiskt, och jag fick smällar på bägge anklarna. Hade vi vunnit hade det varit en skön känsla, en känsla av smärta och glädje. Nu är den övervägande känslan av att ha ont. Så det är rätt tråkigt just nu.– Inte alls lika mycket som om den hade kommit i Allsvenskan såklart, men jag tar det rätt så hårt. Jag vill alltid vinna, och det är tråkigt att förlora oavsett vilka matcher det gäller. Vi får försöka se på prestationen helt enkelt. Från cirka tionde minuten fram till att de får sitt 1-0-mål, så gör vi en riktigt bra match. Vi sätter hög press på dem, och vinner bollen några gånger och kommer i farliga lägen precis som vi vill. De lägena borde ha genererat i ett eller två mål tycker jag, och så länge vi har ”powern” att orka fullfölja det vi vill göra av matchplanen, så tycker jag att det ser riktigt bra ut.– Sen kommer alla byten, och det blir ofta då gärna lite ryckigt. Alla är inte helt invanda med hur vi ska spela, så det blir lite mer ostrukturerat i den andra halvleken; var och en springer kanske lite mer för sig själva.– Ja du, det är en bra fråga. I så fall är det nog att vi inte gör mål. Det är klart att det är surt att släppa in mål också. Jag tycker ändå att vi skapar tillräckligt många målchanser för att sätta in det. Fortsätter vi så här, så kommer de i sinom tid. Nu får vi ladda om batterierna, och så har vi en ny match på onsdag (mot Sirius).Första kvarten äger Östersund det mesta av spelet, men därefter tar MFF över allt mer. Oscar är nöjd med hur det gick till.– Vi gjorde några små förändringar, vilket gav gott resultat. Det kändes som att våra höga press satte Östersund i svårigheter. Under den perioden borde vi ha gjort något mål, då hade det kunnat sluta helt annorlunda. Så intentionerna finns där helt klart, men vi är kanske inte riktigt där än då vi lyckas fullt ut. Men det kommer.