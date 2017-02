Krönika: Tankar inför Malmö FF - Sirius

En del saker var bra och en del mindre bra i förlustmatchen mot Östersund och det är klart att MFF väldigt gärna skulle vilja vinna mot Sirius i morgon. Några saker slipades extra idag.



Om vi börjar med det positiva är de flesta överens om att försvars- och presspelet börjar sitta. Det är uppenbart att tränare Pehrssons metodiska arbete med detta börjar ge resultat och de hål som uppstod defensivt förra året har börjat tätas.Tydligheten på träningarna har betonats av så gott som alla vi har pratat med här nere i Salou och den dagen då alla spelare gör jobbet i nittio minuter blir Malmö FF ett mycket svårslaget lag.Det man kan ha synpunkter på när det gäller detta är att det syntes när det mer etablerade startspelarna gick ut i andra halvleken mot Östersund och skall MFF hålla i en lång säsong krävs det att samtliga spelare i truppen agerar likadant under matcherna. Där är vi inte ännu. Att inte alla har samma individuella kvaliteter som exempelvis Markus Rosenberg, Jo Inge Berget eller Behrang Safari är en sak, men i det kollektiva försvarsarbetet vill man gärna se att det fungerar lika väloljat oavsett vem som är på plan.Som jag ser det är detta bara en tidsfråga men det som oroar lite mer är kanske det offensiva spelet.Visserligen har MFF skapat en del chanser i sina första två matcher, men nollan i målkolumnen skaver en del.Det är som sagt tidigt på säsongen och det som har prioriterats så här långt är försvarsspelet och det är helt i sin ordning.Det är dock så att Magnus Pehrsson måste hitta lite fler nycklar att dyrka upp lågt spelande lag nu när AC är skadad och den mer sittande playmakern Adu är såld.Det syns att man inte ännu har hittat rätt, både i spelet och i Pehrssons laguttagningar. Om det blir som det såg ut på dagens träning kommer Eikrem att gå in centralt med Lewicki, Pawel kommer att spela till höger och Svanberg till vänster. På topp startar Berget och Rosenberg. Det innäbär att Erdal Rakip , som så många hoppas på i år börjar på bänken. Den offensiva centrala delen är alltså i högsta grad oklar förnärvarande.Eikrem som var helt briljant i sin fria högerkantsposition i fjol måste se till att inte bli avskuren när han nu hamnar i mitten. Han behöver hitta ytan mellan motståndarens mittfält och backlinje för att till fullo kunna utnyttja sin passningsfot. Det har inte alltid fungerat optimalt vid tidigare försök på positionen.En annan sak som uppenbarligen har betonats är att skärpan framåt måste slipas.Under dagens träning körde forwards och yttrar en hel del enklare avslutsövningar för att få in känslan och precisionen.Att det finns mängder med potential här vet vi, men tar det för lång tid innan målen börjar trilla in kan pressen både utifrån och inifrån bli svår att slå i från sig.Med Mackan tillbaka från start mot Sirius kommer förhoppningsvis även tryggheten tillbaka i offensiven.Magnus Pehrsson som så här långt är positiv till lagets utveckling kommer dock inte att gå "all in" bara för att säkra en seger i morgon. Han och resten av ledarteamet väger fortfarande över i att se till att minimera skaderisk och behålla intensiteten över nittio minuter. Men man sticker samtidigt inte under stol med att det skulle kännas behagligt med lite islossning mot Sirius.Förhoppningen inför morgondagen är således att vi får se en fortsatt god utveckling av försvars- och presspelet samtidigt som det offensiva spelet flyter mer naturligt än i tidigare matcher.Förhoppningsvis kan man få loss Eikrem rättvänd i lite ytor på offensiv planhalva, få Cibicki och Svanberg i fart på kanterna och få Berget och Mackan i avslutslägen via både centrala instick och inlägg. Då kan det bli en väldigt trevlig avslutning på träningslägret i Salou.