Magnus Pehrsson efter matchen

Efter förlusten mot Östersund träffade Himmelriket en besviken Malmötränare som ändå hittade en del ljusglimtar.

Efter dagens förlust med 2-0 mot Östersund så var tränare Magnus Pehrsson främst nöjd med spelet mellan minuterna 15 och 65. Då fungerade presspelet som han vill se det, och det skapades målchanser. Därefter blev det många byten som delvis ryckte sönder matchen. Men sen finns det också av förklarliga skäl skillnader mellan de olika spelarna rent kvalitativt, menar han.– De yngre som kom in längre fram i matchen är inte där än, som de äldre och mer erfarna spelarna är. Därför fungerade också spelet bättre med dem som startade matchen.– Men om man ska skydda de som kom in på slutet lite, så kan man ju säga att de som startade matchen, de kommer oftare i samma position och samma roller, medan de som får komma in emellanåt kan hamna på lite olika positioner.– Jag tycker att det kollektiva presspelet är bra, vi är kompakta, vi är högt uppe. Om man tittar till målchanser, vad vi skapar själva och vad vi släpper till, så ska vi vinna matchen. Det viktigaste är alltid att vinna, men som jag sa igår så är det på helheten vi får titta på. Jag tycker också att många spelare ser alltmer bekväma ut.– Vi gjorde en positionsförändring efter en kvart där Magnus (Wolff Eikrem) gick in centralt och Pawel (Cibicki) tog högersidan. Då fick vi rätt egenskaper på rätt ställen. Att de klarade av att ställa om så snabbt var kul att se.– Nej, jag tror att det endast beror på att vi fick ordning på vår höga press, vilket innebar att antingen vann vi bollen högt upp eller så fick de sparka undan den. Just att vi fick över Pawel, som är en snabbare spelare, och in med Magnus, som är ännu smartare att läsa av – just de två sakerna ihop var att vi fick strukturen att bli ännu mer att allihop fattade ”att vi gör så här”. Det stoppade deras sätt att spela fotboll på ett bra sätt.– Det var många som gjorde bra saker, men jag tycker nog att… Lasse Nielsen var väldigt dominant. Han kommunicerade bra, han vann sina dueller – det var han som jag rent spontant tog mest plats av alla.– Det gör jag. Vi har haft ett antal samtal, han och jag, där vi har pratat om vad man ska göra och inte bara bör göra. Vad man ska titta efter för att skapa mer tid för egen del, och möjligheter för sig själv. Och där tycker jag att vi har sett en väldigt bra utdelning hittills. Sen de defensiva bitarna, där är han otrolig. Det är väldigt kul att se att det sker utveckling.