24 februari 1910 grundades Malmö FF. 107 år senare ser vi tillbaka på en fantastisk historia och en ljus framtid.

1944. 1949.1950. 1951. 1953.1965. 1967.1970. 1971. 1974. 1975. 1977.1986. 1988.2004.2010. 2013. 2014. 2016.19 allsvenska guld. Flest av alla.Därtill allsvenska seriesegrar fem år i rad: 1985, 1986, 1987, 1988 och 1989 under tränare Roy Hodgsons ledning.Några spelare i urval: Bosse Larsson, Jonas Thern, Zlatan Ibrahimovic, Börje och Staffan Tapper, Markus Rosenberg, Niklas Skoog, Hasse Mattisson, Roy och Patrik och Daniel Andersson, Ingvar Svahn, Calle Palmér, Afonso Alves, Janne Möller, Jörgen Ohlsson, Krister Kristensson, Olof Persson, Guillermo Molins, Stefan Schwarz, Jonnie Fedel, Johan Dahlin, Mats Magnusson, Ingemar Erlandsson, Anton Tinnerholm, Per Ågren, Markus Halsti, Jimmy Durmaz, Yksel Osmanovski, Egon Jönsson…Eric ”Hövdingen” Persson!Några tränare: Bob Houghton, Roy Hodgson, Tom Prahl, Antonio Durán, Bert Turner, Åge Hareide, Sven Nilsson…14 svenska cupen-titlar. Flest av alla.Etta i Maratontabellen.Enda svenska lag som spelat final i den överlägset högst värderade fotbollscupen av alla.Går in i årets säsong som klart rikast av alla svenska föreningar oavsett sport. Går in i årets säsong som regerande mästare, med de självklara och uttalade målen att vinna guldet igen samt ta sig ut i Europa.Historien är vacker som få andra klubbars, och framtiden ser minst sagt ljus ut. Högtravande? Nej, bara ett högst rättvist och enkelt utdrag av (delar) av vår tid som förening.För idag fyller vi år, Malmö FF blir 107. Grattis till alla oss himmelsblå! Och ett stort tack till alla, levande och döda, som på något vis bidragit till att göra MFF till det vi är i dag, den 24 februari 2017.