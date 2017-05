Malmö FF - Örebro SK 2-1

Inledningsvis lojt och händelsefattigt. Markus Rosenberg och Alexander Jeremejeff såg dock till att det skulle bli fest på stadion även första maj.

Käppar sattes i hjulet mot Kalmar senast. Dåligt spel, slarv och ofokuserat gick till synes då. Samma maskin sattes igång även mot Örebro. Sidledespassningar, stillaståendes, tempofattigt och okoncentrerat var maskinens egenskaper även den här matchen. Pawel Cibicki såg piggast ut bland de himmelsblå, som både löpte och öppnade upp fria ytor. Det hjälpte föga. En ribbträff var det närmsta MFF och Pawel kom i den första halvleken.I bortalaget blomstrade det desto mer. Svartvita Örebro spelade skickligt och hanterade bollen väl stora delar av matchen. Det satte MFF på prov, något som skapade mycket oroligheter i hemmalagets straffområde.Händelsefattigt och målsnålt summerar den första halvleken väl. Den andra halvleken var inte den första lik åtminstone. Redan två minuter efter paus fick Franz Brorsson stå i skamvrån för ett tag. En tillbaka nick som inte räckte hela vägen till Johan Wiland snappade Kennedy Igboananike upp. Nigerianen kunde då enkelt göra matchens första mål, vilket också ledde till ett långt målfirande framför bortasupportrarna. Kanske ett för långt firande om du frågar skribenten.Kvarten senare var det hemmasupportrarnas tur att jubla. Markus Rosenberg prickade in kvitteringen från elva meter, straff alltså. Kvitteringen fick Malmö att vakna och hungern efter tre poäng blev plötsligt större.MFF ångade på och fick igång spelet. Örebro krigade trots allt på, vilket fick nivån på matchen att höja sig med två bolltrillade lag.MFF letade chanser till att kunna peta in ännu ett mål, men kom oftast inte längre än precis utanför straffområdet, på grund av det kompakta Örebroförsvar som stod i vägen.Det skickliga bortaförsvaret fick Malmöspelarna att tänka om. Istället börjades bollarna leta sig in strax innan kortsidolinjen. Farligare chanser radades upp, och tre poäng såg allt närmre ut. En ribbträff skulle dock komma innan Alexander Jeremejeff kunde punktera matchen. Nyinbytte Yoshimar Yotún petade in bollen från vänster där han hittade anfallaren, som kunde stöta in sitt första mål för säsongen.Målet innebar också att MFF fortsatt är serieledare med fem poäng till nästa gäng, Hammarby