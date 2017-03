Malmö FF - Rosenborg: 1-1

Mästarmötet i Malmö slutade med ett oavgjort resultat men många fina prestationer.

Hela första halvleken var väldigt bra av MFF. Man dominerade spelet och skapade gott om chanser - Inklusive målet.Målet var ett praktanfall. Med ett vackert samspel kom MFF runt på högerkanten, Markus Rosenberg fick bollen och serverade Magnus Wolff Eikrem som kunde placera in bollen vid den bortre stolpen. Klassmål.Eikrem var en av många som imponerade i första halvlek och han visade tydligt att från kanten är han ett ständigt hot. Dessutom slog han en riktigt vass frispark som målvakten tippade till hörna.Även om många var bra i första halvlek tycker jag att Rakip var den allra bästa. Han ägde fullständigt mittfältet och fungerade väldigt bra tillsammans med Lewicki. Tyvärr utgick han med lite känningar i paus.Yotun var en av många som testades centralt på mittfältet, och det fanns en del ganska positiva saker där. Han hade ett rätt märkligt positionsspel, men passningsspelet var det bästa jag sett från honom typ någonsin.Yotun satte för övrigt in en klassisk Micke Roth-tackling på svikaren Micke Jensen!Svanberg kom aldrig riktigt in i det, men visade när han har boll vilken fantastisk fin spelare han är. Svanberg fick dessutom spela både på kant och centralt. Intressant.Tinnerholm kom runt väldigt fint många gånger, framförallt i första halvlek.Lasse Nielsen och Franz Brorsson var mycket bra tillsammans och individuellt centralt i backlinjen.Rosenberg är i fenomenalt fint slag. Han och Berget är riktigt, jäkla bra.I andra halvlek blir det väl många förändringar och det ganska bastanta övertaget försvann. Så också ledningen. Rosenborg kvitterade på en mycket välslagen straff efter att Berget fått bollen på handen (Tänk typ Schweinsteiger häromåret).Även om det var många förändringar var det också ganska mycket sämre överlag i andra halvlek. De tydliga riktlinjerna i offensiven försvann och det blev mest individuella prestationer man fick hoppas på - Och det blev några stycken trots allt där också.Cibicki såg väldigt pigg ut i första halvlek och gör mycket bra, men i andra halvlek var det närmast ett mörker. Han tappar mycket boll, chansar och går inte in i duellerna ordentligt. Såg sådär ut... Vi får hoppas att det var den tunga planen som var en stor anledning.Eikrem centralt. Till höger var han charmant, centralt var det inte mycket att hurra över.Skojade förresten lite om Jensen ovan. Men lite trist att han blivit en väldigt bra spelare. Gnällig, men bra. Trist för att vi inte fick se tillstymmelsen till det när han lirade hos oss..