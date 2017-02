Malmö FF - Sirius 3-1

På grund av en del sena förändringar, bland annat har Konate en känning i låret, ställde MFF upp med en lite oväntad startelva.

MFF startade enligt följande:

Andersson – Tinnerholm, Nielsen, Carvalho, Safari – Cibicki, Rakip, Eikrem, Sana – Rosenberg, Berget

Det är inte utan att det gick ett lite förvånat sus bland de samlade journalisterna på plats, men det kändes spännande att få se bl a Tobias Sana från start.



Förutsättningarna var relativt goda då solen sken från en molnfri himmel men det blåste ganska kraftigt i planens längdriktning. MFF startade med vinden mot sig, men startade piggt. Redan i den tredje minuten spelade Sana fram Mackan i straffområdet och han klackade tillbaka till Berget vars skott dock blockerades.MFF fortsatte att trycka på och spelade med bra fart och i sjunde minuten hittade Erdal Rakip Jo Inge Berget med ett fint instick och norrmannen gjorde inget misstag. Mellan benen på målvakten till 1-0. Extra kul för Jo Inge som hoppas få fortsätta i forwardsrollen.Det är trevligt att sitta precis vid ringside och höra spelarnas kommentarer, bl a ropade Rosenberg till Sana när han inte riktigt nådde fram på en passning ”Fy fan, vad bra Tobbe!”MFF:s tryck var enormt första kvarten och Sirius fick bokstavligen inte låna boll. Det var ett hungrigt himmelsblått lag som ville visa att man kan så mycket mer än vad man har visat hittills i år.Efter första anstormningen lyckades Sirius flytta upp sina positioner och spelet jämnades ut en aning, dock utan att skapa något av värde förrän man fick ett bra frisparksläge i 25:e minuten. Frisparken slogs dock tätt utanför Fredrik Andersson s vänstra stolpe.MFF kom upp mer sporadiskt i omställningar, främst genom bollar på den väldigt pigge Tobias Sana . I 30:e minuten rann Mackan igenom på en djupledsboll men Mackans passning snett inåt bakåt stoppades av försvarare. Kort därefter hade slog Safari ett utmärkt inlägg från vänster som borde nickats i mål av de framstormande anfallarna men ingen fick pannan på bollen.I 37:e minuten spelade sig MFF fram vackert centralt och på ett perfekt instick från Sana blev Anton Tinnerholm sopren i boxen, men Anton som inte är en jättenaturlig anfallare sköt högt över.Minuten efter chockade Sirius med att göra 1-1 på sin första målchans. Alexander Nilsson utnyttjade att MFF:s båda mittbackar var passiva och satte dit ett ganska oförtjänt kvitteringsmål. Tråkigt och ytterst onödigt.Resten av halvleken var inte bra alls. Sirius vädrade morgonluft och MFF tappade taktpinnen helt. I 43:e minuten tvingades Fredrik Andersson göra en jätteräddning efter nytt sjabbel i mittförsvaret. Kombinationen Nielsen/Carvalho såg milt uttryckt skakig ut.Sammanfattningsvis kan man konstatera att första halvlek började fantastiskt, men slutade väldigt dåligt. Positivt var anfallsspelet under första kvarten, där MFF kunde gjort fler mål. Rörligheten var bra och Tobias Sana imponerade från sin kantposition.Tyvärr fortsatte det sämre, presspelet blev hafsigare och Sirius tilläts flytta fram sina positioner. Mest problematiskt var kommunikationen i mittförsvaret som även resulterade i 1-1. Tyvärr visar det sig än en gång att Felipe Carvalho sprider osäkerhet, även om han givetvis inte är ensamt skyldig till det svaga försvarsspelet. Oron för förlust hände tung över Salous sportcenter under pausvilan.Magnus Pehrsson valde att starta andra halvleken med samma manskap förutom att Rosenberg gick ut och Mattias Svanberg kom i. Detta betydde att Pawel gick upp som forward och Svanberg in på yttermittfältet. Behrang Safari tog över Mackans lagkaptensbindel.Första fem minuterna var det inte mycket ordnat spel, men Sirius såg faktiskt mer aggressiva ut än Malmö FF. MFF skapade dock första halvchansen när Svanberg sköt över efter att man hade vunnit bollen utanför Sirius straffområde. Tyvärr kvitterade Sirius målchanserna med råge då Fredrik Andersson efter allmänt passningsslarv slog en riktig ”indianare” till en fri motståndare precis utanför straffområdet och med största möjliga flyt slapp MFF att komma i underläge.I 58:e minuten var Pawel nära att nå fram på ett fint instick från Tobias Sana men Sirius målvakt kunde avvärja. Tyvärr ett mycket blekt ljus i ett spelmässigt mörker där Sirius trots motvinden tryckte på. Uppsalalaget var konstant farliga på fasta situationer och Fredrik Andersson var milt uttryckt skakig, både i luften och med fötterna.Något oförtjänt gjorde dock MFF 2-1 på en vacker frispark i bortre gaveln i 63:e minuten. Ett mycket viktigt mål för ett MFF som alldeles uppenbart började känna sig rädda för att förlora.MFF med lite nytt mod började få fart under skorna och Anton Tinnerholm hade ett hyggligt skott på mål och plötsligt fungerade även pressen bättre.I mitten av andra halvlek byttes Oscar Lewicki in i stället för en för dagen duktig Tobias Sana.I 70:e minuten fick MFF åter ett bra frisparksläge men denna gången slog Eikrem bollen tätt över närmsta krysset. Eikrems fina högerfot kommer att fira triumfer även 2017. Efter 72 minuter hade dock ”Vargen” spelat färdigt och bytte med landsmannen Andreas Vindheim Frisparkar kan inte bara Eikrem slå, även Pawel kan och i 76:e minuten tvingade han Siriusmålvakten till en bra räddning och på efterföljande hörnan nickade Carvalho i stolpen.På en omställning minuten efter hittade Pawel fram till en fristående, nyinbytt Vindheim som iskallt placerade in 3-1. Skönt för Andreas och MFF, en norskt trippel i mål!I 83:e minuten byttes Felipe Carvalho ut mot Dennis Hadzikadunic.Sammanfattning:Sett till hela matchen skall MFF givetvis få godkänt då man vinner och gör måltorkan till ett minne blott. En del spelare kliver fram lite extra och jag tycket ungtupparna Sana och Cibicki gör en riktigt fin match. Även Anton Tinnerholm och Behrang Safari såg stabila ut. Det känns även positivt att MFF är starka i slutet på matchen, det är ett kvitto på att man rent fysiskt ligger väl framme.På minussidan finns det tyvärr också en del att säga. Med hänsyn tagen till att matchen blev lite förryckt av vinden (Lasse Nielsen sade till mig efter matchen att det var snudd på omöjliga förhållanden, intervju kommer senare), hade MFF ingen kontinuitet, vare sig i försvars- och presspelet eller i anfalls- och uppbyggnadsspelet. Långa perioder var faktiskt riktigt svaga. På lite mer individuell nivå är det uppenbart att Carvalho och Fredrik Andersson inte riktigt håller måttet. Misstagen och osäkerheten från dessa två har varit lite för många, inte bara idag utan även i tidigare matcher.Man kan säga att det var viktigt med en seger, men väldigt mycket måste bli bättre.